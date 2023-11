Snowflake Cortex : La plateforme révolutionnaire d’IA dans le Data Cloud

Voilà que surgit Snowflake Cortex, un chef d’œuvre époustouflant au sein du Data cloud de Snowflake qui nous fait toucher du bout des doigts les grands univers de langage et de l’IA

Snowflake Cortex : Le futur des applications basées sur les données et de l’IA

Imaginez donc un havre de paix pour tous les geeks de l’IA, une plateforme appelée Snowflake Cortex, strictement conçue pour donner un coup de boost et transformer le monde de développement des applications basées sur les données, des diverses utilisations et modèles d’IA et de ML. Ajoutez à tout cela le fondement même des modèles de base de Snowpark, et vous commencez à prendre la mesure de la chose.

Le 2 de novembre 2023 marque un grand jour pour le Data cloud Snowflake (NYSE : SNOW) car celui-ci dévoile fièrement la sortie tant attendue de Snowflake Cortex. Pensez qu’un service 100% géré par Snowflake, permettrait aux organisations de carrément fouiner, analyser et créer des applications d’IA dans le Data Cloud, et ce sans lever le petit doigt !

Snowflake Cortex en preview privée : Les avantages sans serveur

Ce n’est pas tout ! Snowflake Cortex, est uniquement disponible en preview privée et fournit aux utilisateurs un accès illimité à une kyrielle de fonctionnalités sans serveur. Pensez à des LLM dernier cri, à l’exemple du modèle Llama 2 de Meta AI… Ajoutez à cela des modèles spécifiques à une tâche et une option de recherche vectorielle super sophistiquée. Dites bonjour à une accélération des analyses et la possibilité de fabriquer en un clin d’œil des applications contextuelles soutenues par des LLM.

À l’image d’un artiste doué, Snowflake à travers Cortex, a réussi à mettre au point trois expériences soutenues par des LLM pour faciliter la vie des utilisateurs. On y retrouve Document AI, Snowflake Copilot et Universal Search (toutes trois accessibles en preview privée).

Sridhar Ramaswamy, SVP of AI chez Snowflake, sur l’innovation d’IA

Jetez un œil aux paroles de Sridhar Ramaswamy, le SVP of AI chez Snowflake : « Avec Snowflake Cortex, nous avons réussi à accompagner la prochaine vague d’innovation en matière d’IA, en mettant à disposition des entreprises la base de données et les modules d’IA de pointe dont elles ont cruellement besoin pour se lancer dans toute la beauté des applications d’IA et de Machine Learning sans pour autant négliger la sécurité et la gouvernance de leurs données »

En faisant de Snowflake Cortex un service totalement géré, Snowflake offre à ses utilisateurs l’avantage de pouvoir facilement côtoyer les LLM et l’IA, sans avoir besoin d’une expertise luxueuse ou d’une gestion ardue de l’infrastructure basée sur GPU. Imaginez par exemple un ensemble croissant de fonctionnalités disponibles sans serveur avec un simple appel de fonctionnalités dans le code SQL ou Python. À vous qui raffoler de ces gadgets, vous pourriez avoir la possibilité d’y accéder pour analyser rapidement les données ou créer en toute simplicité des applications d’IA, le tout sur le dos de l’infrastructure à coût optimisé de Snowflake Cortex.

Nouvelles expériences LLM : Snowflake Copilot, Universal Search et Document AI

Et pour ne rien arranger, Snowflake dévoile aussi de nouvelles expériences soutenues par des LLM et construites sur Snowflake Cortex en tant que service sous-jacent. Ces expériences intégrales offrent des interfaces utilisateur et des LLM de haute performance entièrement hébergés et gérés par Snowflake Cortex… Quoi de mieux pour séduire les équipes commerciales et les analystes au sein des organisations ? Les nouvelles expériences LLM de Snowflake, qui sont pour l’instant disponibles en preview privée, incluent :

Snowflake Copilot : le nouvel assistant intelligent de Snowflake alimenté par LLM, œuvre pour rendre l’IA générative accessible aux tâches quotidiennes de codage Snowflake en langage naturel. Les utilisateurs peuvent maintenant poser des questions sur leurs données en texte simple, rédiger des requêtes SQL sur des datasets spécifiques, affiner les requêtes, filtrer les informations… La liste est longue !

Universal Search : la nouvelle fonctionnalité de recherche alimentée par LLM permet aux utilisateurs de tomber rapidement sur les données et applications les plus pertinentes pour leurs cas d’utilisation. Cela inclut la recherche sur le compte Snowflake d’un client, y compris les bases de données, les vues, et les tables Iceberg (bientôt en public preview), sans oublier la recherche sur les données et Snowflake Native Apps disponibles sur Snowflake Marketplace.

Document AI : Snowflake (en preview privée) redouble d’efforts pour aider les entreprises à se servir des LLM afin d’extraire sans effort des documents des contenus tels que les montants des factures, les termes des contrats et à affiner les résultats à l’aide d’une interface visuelle et du langage naturel.

Personnalisation intégrale d’applications LLM

Et pour les adeptes de personnalisation intégrale de leurs applications LLM, pas de soucis ! Snowflake leur donne la possibilité de se servir de Snowpark Container Services (bientôt en Public Preview dans certaines régions AWS), qui simplifie le déploiement et la gestion des charges de travail intégrées en toute sécurité dans Snowflake.

Communiqué de presse du 02 Novembre 2023