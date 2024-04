Thermonator : ce chien robot lance flammes est à vous pour 10 000 $

Pour ceux qui cherchent un animal de compagnie peu ordinaire, le Thermonator arrive avec des caractéristiques enflammées et un prix qui l'est tout autant.

Avez-vous déjà imaginé posséder un chien qui ne nécessite ni nourriture ni promenades mais peut lancer des flammes à volonté ? Voici le Thermonator, une merveille technologique qui combine robotique de pointe et spectacle pyrotechnique pour moins de 10 000 dollars.

Découvrez le Thermonator, premier chien robot lanceur de flammes

Le Thermonator est le tout premier chien robot équipé d'un lance-flammes. Oui, pour seulement 9 420 dollars, ce quadrupède robotisé vous promet des flammes à la demande, avec une autonomie de feu allant jusqu'à 30 pieds.

Doté de connectivités Wi-Fi et Bluetooth, il se contrôle facilement via votre smartphone. Et ce n'est pas tout ! Alimenté à l'essence ou au napalm, il possède une batterie d'une heure, de quoi faire une belle impression lors de vos barbecues ou soirées en extérieur.

Outre sa capacité à lancer des flammes, le Thermonator possède des technologies avancées telles qu'un capteur LIDAR pour la cartographie et l'évitement d'obstacles, ainsi qu'une visée laser pour une précision accrue. En plus de cela, une caméra l'équipe pour une navigation en vue à la première personne (FPV).

Ces fonctionnalités font de lui un outil polyvalent, idéal pour une variété de tâches, allant de la surveillance à la gestion agricole.

Il intègre également le design du robot quadrupède Unitree Go2, qui coûte normalement 1 600 dollars lorsqu'il est vendu seul. Cela montre l'ampleur des modifications apportées pour le transformer en une machine tout-terrain.

Ce chien robot a plusieurs applications pratiques

Et pour information, le Thermonator a des applications pratiques comme le contrôle et la prévention des incendies de forêt, la gestion agricole ou encore la conservation écologique. En revanche, son utilisation n'est pas sans risques.

Même si 48 États américains ne régulent pas spécifiquement les lance-flammes, cela ne signifie pas pour autant une absence totale de régulation. Alors, vous devez toujours faire preuve de prudence, car on peut utiliser les lance-flammes, comme celui d'Elon Musk, comme armes ou pour causer des incendies de forêt.

NEW – Throwflame unveils the "Thermonator" — the first-ever flame-throwing quadruped robot dog. pic.twitter.com/RKjurmSpEX — Disclose.tv (@disclosetv) April 23, 2024

Et même si le Thermonator soit légal dans la plupart des États, des restrictions s'appliquent. En Californie, la portée des lance-flammes est limitée à 10 pieds, tandis qu'au Maryland, un permis fédéral est requis. Donc, avant d'investir dans votre propre chien robot lance-flammes, prenez le temps de comprendre les lois locales. Et surtout, envisagez les implications de son utilisation.

