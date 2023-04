Ce chien robot peut maintenant parler grâce à ChatGPT, et ça fait peur

Le monde de la technologie ne cesse de nous surprendre ! Imaginez un chien robot capable de parler, grâce à ChatGPT. C’est une avancée fascinante qui, pour certains, peut donner des frissons dans le dos.

Le développement de la robotique et de l’intelligence artificielle a permis d’énormes progrès technologiques ces dernières années. L’une des dernières avancées en la matière concerne un chien robot capable de parler avec l’aide du célèbre AI conversationnelle, ChatGPT. Cette innovation a suscité des réactions mitigées, allant de l’émerveillement à la peur. De plus, elle soulève des questions sur les limites de l’intelligence artificielle et de l’éthique en matière de robotique.

ChatGPT ajoute une voix et un langage corporel à Spot, le célèbre chien robot

Spot, le robot-canin célèbre conçu par Boston Dynamics, est réputé pour sa capacité à réaliser diverses tâches importantes. Même si Spot n’est pas le premier petit robot-chien équipé d’une IA, il peut maintenant parler. Une vidéo partagée sur Twitter par Santiago, un ingénieur en apprentissage automatique, illustre une partie du processus d’intégration de ces nouveaux systèmes.

Dans la vidéo, vous pouvez voir l’équipe travailler à l’ajout de termes spécifiques dans le dictionnaire de Spot. Cela lui permet d’obtenir des informations pertinentes. Cette étape requiert davantage de travail que simplement installer ChatGPT et lancer le processus. De plus, l’équipe a programmé des gestes de « oui » et de « non » pour que Spot puisse communiquer. Bien que la voix par défaut de Google ne soit pas parfaite, ces petits gestes de « oui » et de « non » ajoutent un charme supplémentaire à un robot capable de causer des dommages.

ChatGPT facilite la collecte de données pour les chiens robots

Souvent perçu comme un gadget, le ChatGPT peut être très utile pour les robots. Santiago dans un fil de discussion. Les robots collectent quotidiennement une quantité considérable de données qui peuvent être difficiles à transformer en informations exploitables. Grâce à ChatGPT, l’équipe peut désormais interroger directement le robot sur des commandes préprogrammées et obtenir des réponses en temps réel. Cela démontre clairement l’utilité de l’intelligence artificielle dans les tâches quotidiennes.

L’analyse de données peut être laborieuse pour un humain, alors qu’une IA peut facilement trier ces informations en une fraction de temps. Cela permet aux humains de se concentrer sur d’autres tâches. L’utilisation judicieuse et raisonnable de l’IA peut réduire la charge de travail des humains sans les remplacer complètement. Ainsi, il est possible de maximiser l’efficacité et la productivité tout en optimisant le temps.

Découvrez comment ChatGPT révolutionne l’interaction avec le langage naturel

ChatGPT est un modèle de langage avancé conçu pour fournir des réponses précises et cohérentes à des questions posées. Il est entraîné sur des quantités massives de données et peut générer du texte de manière autonome.

Bien que l’IA soit souvent utilisée comme une fonctionnalité dans les applications de chatbot ou les assistants virtuels, il n’est pas seulement un gadget. Il a des utilisations importantes dans plusieurs domaines : la recherche, l’éducation, la médecine et l’analyse des données. Il peut également aider à automatiser les tâches qui nécessitent une compréhension humaine du langage naturel.

En fin de compte, ChatGPT est un outil puissant qui peut aider les entreprises et les particuliers à mieux comprendre et interagir avec le monde qui les entoure. Il peut être utilisé pour améliorer l’efficacité des processus, pour fournir des informations précises aux utilisateurs et pour permettre une compréhension plus approfondie des données.