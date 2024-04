L’humain modélisé par l’IA ? Un défi relevé !

Des chercheurs du MIT et de l'Université de Washington ont développé un système d'intelligence artificielle capable de modéliser et de prédire le comportement humain, y compris les processus décisionnels parfois irrationnels.

À l'heure où l'intelligence artificielle fait déjà partie intégrante de notre quotidien, une équipe de chercheurs vient de franchir un pas de plus dans la reproduction du raisonnement humain. Des scientifiques du MIT et de l'Université de Washington ont réussi l'exploit de mettre au point un système IA capable de simuler notre processus décisionnel. Une véritable avancée dans la quête d'une interaction toujours plus naturelle entre l'homme et la machine.

Une simulation en trois temps

Pragmatique et cartésien, l'ordinateur peine parfois à saisir les méandres de la logique humaine. Contrairement aux machines, nos décisions ne sont pas toujours rationnelles et peuvent être influencées par des facteurs insoupçonnés comme le stress, la fatigue ou des lacunes dans nos connaissances. C'est ce que les chercheurs ont voulu reproduire en intégrant cette part d' »imprévisibilité » dans leur modèle IA.

Pour y parvenir, ces experts ont développé un algorithme capable d'analyser le degré de « réflexion » associé aux choix d'un individu confronté à un problème. Baptisé « budget d'inférence« , ce procédé estime les capacités de traitement de l'information avant qu'une décision ne soit prise. Forts de cette modélisation inédite, les scientifiques ont alors pu tester leur système dans trois contextes bien distincts : la navigation dans un labyrinthe, des échanges verbaux codés, ainsi que des parties d'échecs.

Des applications multiples

Et les résultats se sont avérés concluants ! L'IA a su déduire les objectifs de déplacement d'individus observés dans le labyrinthe, comprendre les messages implicites échangés entre les participants lors d'énigmes verbales, et même prédire les prochains coups de joueurs d'échecs. Un tour de force qui ouvre la voie à des assistants intelligents capables d'appréhender nos motivations et d'anticiper nos requêtes avec une finesse inégalée.

En saisissant les rouages de la logique humaine dans sa globalité, cette nouvelle génération d'IA pourrait apporter un soutien sur mesure dans des domaines aussi variés que la planification de trajets, le rapport médical personnalisé ou encore le conseil en ressources humaines. Une aubaine pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers en quête d'un accompagnement véritablement adapté à leurs besoins.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.