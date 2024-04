Découvrez cette nouvelle crypto qui fait la révolution dans le secteur de la RV et de l’AR

Le paysage crypto évolue constamment. Actuellement, l'intégration de technologies innovantes est incontournable dans cette industrie. Pour sa part, 5th Scape a choisi la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA).

Cela lui permet de révolutionner les jeux virtuels tout en apportant une nouveauté dans la cryptosphère. Concrètement, le projet ambitionne de mettre en place un écosystème complet pour porter l'expérience joueur à tout autre niveau. Voyons tout cela de plus près.

Le rôle de la technologie dans les projets cryptos

Les différentes évolutions technologiques ont permis de faire grandement avancer le domaine de la crypto-monnaie. Comme nous le savons, la plupart des projets crypto tendent à être fonctionnels, avec des utilités pratiques. Cela va bien au-delà du statut de monnaies de transaction. Les nouvelles technologies offrent donc un lot d'avantages à ces projets.

Augmenter l'accessibilité en intégrant des solutions conviviales et faciles à utiliser

La technologie joue un rôle crucial dans la création de solutions conviviales et accessibles pour les utilisateurs. Les interfaces intuitives et les applications bien conçues facilitent l'interaction avec les crypto-monnaies et les blockchains. Cela élimine les obstacles liés à la complexité technique.

Des avancées telles que les portefeuilles mobiles, les passerelles de paiement simplifiées et les plateformes d'échange conviviales contribuent à rendre les cryptos plus accessibles aux personnes de tous niveaux de compétence technique.

De plus, des initiatives telles que l'intégration de solutions de traduction automatique ou de support client multilingue peuvent aider à réduire les barrières linguistiques. Elles rendent les projets cryptos accessibles à un public mondial encore plus large.

Stimuler l'engagement des utilisateurs avec des expériences utilisateur plus intéressantes

La technologie permet de créer des expériences utilisateur de meilleure qualité. Certaines fonctionnalités vont améliorer l'engagement et encourager l'adoption des produits et services cryptos. En voici quelques-unes :

– La gamification ;

– Les récompenses basées sur la participation ;

– Les interfaces utilisateur personnalisées.

Les projets cryptos peuvent également exploiter des technologies émergentes telles que la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) pour créer des expériences immersives et interactives. Ils offrent ainsi de nouvelles façons d'explorer et d'interagir avec les blockchains et les DApps.

Favoriser l'interopérabilité via des normes et des protocoles ouverts

La technologie facilite l'interopérabilité entre différentes blockchains et plateformes cryptos. Cela se fait en intégrant des normes et des protocoles ouverts. Des initiatives telles que les protocoles d'interopérabilité, les ponts de chaînes et les standards de tokenisation favorisent l'échange transparent de données et d'actifs entre les différents écosystèmes.

En adoptant des normes ouvertes et des protocoles interopérables, les projets cryptos permettent une plus grande fluidité dans les transactions et les interactions entre les différentes plateformes. De plus, l'utilisation de standards de conformité et de réglementation stimule la confiance et la légitimité des projets cryptos. Cela facilite leur intégration dans les systèmes financiers traditionnels et les marchés réglementés.

Qu'est-ce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ?

La réalité virtuelle est une technologie immersive qui plonge les utilisateurs dans des environnements numériques simulés. Elle permet d'interagir avec cet environnement comme si on y était réellement présents. La RV vise à créer une expérience sensorielle complète en simulant la vision, l'ouïe et parfois même le toucher et le mouvement.

La RV repose sur l'utilisation de casques spéciaux équipés de lentilles et d'écrans haute résolution qui recouvrent les yeux de l'utilisateur. Ces technologies permettent de suivre les mouvements de la tête de l'utilisateur, ce qui lui donne une sensation d'immersion dans un monde virtuel en 3D. Des contrôleurs spéciaux peuvent également être utilisés pour interagir avec cet environnement virtuel.

La réalité augmentée est une technologie qui superpose des éléments virtuels (comme des images, des vidéos ou des informations) sur le monde réel, vu à travers un appareil comme un smartphone, une tablette ou des lunettes spéciales.

La RA fonctionne en utilisant les capteurs de l'appareil (caméra, GPS ou encore gyroscope) pour détecter et analyser l'environnement réel, puis en superposant des éléments virtuels en temps réel sur cet environnement via l'écran de l'appareil.

5th Scape, un projet crypto révolutionnaire

Vous l'aurez compris, 5th Scape est un projet crypto qui se base sur la technologie VR et AR. Il ambitionne de créer le « premier écosystème de réalité augmentée et de réalité virtuelle au monde ». Cette vision englobe plusieurs aspects, notamment les jeux, le matériel et les animations en réalité virtuelle (RV).

L'équipe reconnaît l'importance de l'accessibilité dans l'adoption de la technologie VR et AR. Par conséquent, 5th Scape tient à souligner la compatibilité du projet avec les casques et le matériel existants. Ils ont l'intention de développer divers jeux VR qui fonctionnent sans problème avec des casques populaires tels que l'Oculus Rift et le Meta Quest 3. Cette approche vise à permettre à un large public d'accéder à leur contenu, indépendamment du matériel qu'ils possèdent déjà.

De plus, le projet a l'intention de créer son propre matériel spécifique à la VR une fois qu'il se sera établi dans l'industrie. Cela comprendra un casque VR et une chaise gaming, qui pourraient offrir des expériences encore plus immersives et personnalisées aux utilisateurs.

Les projets actuellement en développement

L'équipe de développement a récemment levé le voile sur plusieurs jeux VR en cours de création. Les voici :

• Cage Conquest : Un jeu de combat empreint de dynamisme qui propose des rencontres virtuelles ;

• Thrust Hunter : Des courses à l'échelle mondiale pouvant se jouer à plusieurs et faisant intervenir des voitures légendaires ;

• Immersive Kickoff : Des rencontres virtuelles de football caractérisées par leur réalisme impliquant des matchs dans des stades bien connus ;

• Archery Master : Un jeu de tir à l'arc en 3D avec une immersion totale. Les joueurs doivent faire preuve de précision. Les quêtes mettent en scène des créatures mythiques ;

• Epic Cricket Arena : Des matchs de cricket en 3D proposant un mode multijoueurs.

Cage Conquest est le projet le plus proche d'aboutir avec une sortie prévue vers la seconde moitié de cette année. Le jeu se distingue par son orientation vers les sports de combat. De plus, des détails supplémentaires sur ce jeu ont été récemment dévoilés, y compris un aperçu saisissant des personnages.

Une prévente réussie

La prévente du jeton natif et utilitaire 5SCAPE a été lancée au premier trimestre de l'année 2024. Au 13 avril 2024, le projet a déjà réuni plus de 5 194 800 $ grâce à cette prévente. Le jeton 5SCAPE dispose d'une offre totale de 5,21 milliards de tokens. Dans le cadre de la prévente, 80 % de cette offre totale sont mis en vente, avec un objectif de collecte de fonds pouvant atteindre 15 millions de dollars.

La prévente de 5th Scape est organisée en 12 étapes distinctes. À l'étape actuelle, le jeton est vendu au prix de 0,00327 $, mais ce prix augmentera progressivement au fur et à mesure que les objectifs fixés sont atteints. Son cours atteindra 0,0087 $ à la 12e étape. Le prix de listing pour chaque jeton étant fixé à 0,01 $.

Cette prévente permet aux investisseurs d'acheter des tokens 5SCAPE à un prix avantageux avant leur lancement officiel sur le marché. Les fonds collectés lors de cette prévente seront utilisés pour :

· Soutenir le développement continu du projet 5th Scape ;

· La création et le déploiement des jeux annoncés ;

· Le développement de leur écosystème de réalité augmentée et virtuelle.

La feuille de route de 5th Scape

Dans les prochains mois, le projet 5th Scape avancera étape par étape selon un plan bien ficelé :

Premier trimestre 2024 : La phase de prévente démarre, c'est le lancement officiel de 5th Scape. Pendant cette période, l'équipe se concentre sur l'expansion de sa communauté et donne un premier teaser du jeu de combat Cage Conquest. Deuxième trimestre 2024 : 5th Scape passe à la vitesse supérieure avec le lancement de Cage Conquest. En parallèle, le nombre de followers augmente et un teaser du jeu Epic Arena est révélé. Troisième trimestre 2024 : Les tokens $SCAPE seront introduits sur le marché, marquant une avancée significative dans le développement du projet. L'équipe vise également une présence sur des plateformes importantes telles que CoinMarketCap et Coin Gecko. Pendant ce temps, des teasers des jeux, à savoir Immersive Kickoff, continuent d'être diffusés. Quatrième trimestre 2024 : Le jeu Epic Arena est lancé à son tour. Des financements privés portent l'expansion du projet, et des teasers des prochains jeux, Archery Master et Thrust Hunter, sont diffusés.

Conclusion : innovation et divertissement au cœur d'un projet crypto révolutionnaire

5th Scape réunit de manière originale la RV, la RA et les crypto-monnaies. Le projet ouvre ainsi la voie à une nouvelle ère de divertissement. En plus d'accéder à un écosystème bientôt complet autour de ces technologies, les utilisateurs peuvent prétendre à des rendements potentiels. Des expériences immersives, des rendements à venir, des technologies novatrices. Tous les ingrédients sont réunis pour composer un actif numérique d'avenir.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.