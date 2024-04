En quelques jours cette crypto a déjà levé plus de $8,5 millions

Slothana a récemment rejoint la grande famille des meme coins. Depuis fin mars 2024, ce projet sur Solana a lancé sa phase de prévente. Il a choisi une mascotte riche en symbolique, à savoir un paresseux de bureau. Eh oui, les investisseurs ne devraient pas avoir à fournir de gros efforts pour bénéficier d'une rentabilité de leurs placements.

Dans tous les cas, Slothana se veut un investissement idéal pour s'évader un peu en dehors des heures de bureau. Quoi qu'il en soit, la sortie de ce crypto meme a été une véritable réussite. En effet, plus de 8,5 millions de dollars ont déjà été levés. Dans un avenir proche, ses tokens natifs vont débarquer sur les plateformes d'échanges. Que se cache-t-il donc derrière cette crypto ?

Slothana : le nouveau meme coin qui fait fureur sur Solana

Slothana est donc un meme crypto qui est construit sur la blockchain Solana. Le projet n'a pas mis longtemps pour faire parler de lui dans le monde de la crypto-monnaie. Son jeton natif, le SLOTH, a toutes les chances de voir sa valeur grimper dans l'avenir. Cela va bien au-delà de ses spécificités. En effet, les meme coins sont très prisés. Leur cote de popularité ne cesse d'augmenter. Grâce à l'accueil que le public a réservé à Slothana, un demi-million de dollars ont été levés en l'espace de quelques heures à peine. Moins d'un mois après, ce chiffre est passé à plus de 8,5 millions.

Si l'on en croit les rumeurs, l'équipe derrière Slothana est la même qui a propulsé la crypto SMOG. Ce meme coin déployé sur Solana présente un ROI de l'ordre de 75x. Dans les deux cas, les premiers arrivés sont les mieux servis.

Une chose est certaine, la période de lancement de Slothana a été bien étudiée. En effet, c'est le moment idéal étant donné le contexte. Deux événements phares vont en effet avoir lieu. D'abord, il y a le halving à venir du Bitcoin. Beaucoup l'attendent de pied ferme. Ensuite, il y a le Doge Day ou journée du DOGE. Voilà deux occasions en or pour attirer favorablement l'attention.

Les spécificités de Slothana

Rappelons que ce meme coin possède un token natif : le SLOTH. Le projet a choisi un paresseux en guise d'animal emblématique. Ce dernier affiche une moue plutôt blasée. Voyons en détail les spécificités de Slothana.

Une crypto basée sur Solana

La blockchain Solana se démarque par deux points forts :

– Rapidité des transactions (même à grande échelle) ;

– Traitement à moindre coût.

Tout cela implique une meilleure expérience utilisateur et des frais de transactions minimes.

Prévente : un concept unique

Slothana a choisi une approche inédite, mais très simple, pour sa prévente. Voici comment ça se passe pour les investisseurs intéressés :

– Envoi de SOL vers l'adresse prévue pour cela ;

– Conversion automatique des SOL envoyés en tokens $SLOTH ;

– Réception à venir dans le cadre d'un airdrop.

Grâce à un concept simple, la participation à Slothana est à la portée de tout le monde. Même à ceux qui débutent dans le domaine de la crypto. Le processus est rapide. Et, il y a très peu, voire pas de risque de complication. À souligner que la prévente n'est pas soumise à un plafond de fonds à lever.

Une crypto portée par sa communauté

Dans le monde de la crypto, et plus particulièrement en matière de meme coin, l'appui de la communauté est primordial. C'est justement le cas avec Slothana. Grâce à l'engagement de ses « suiveurs », le projet a réussi à lever plus de 650 000 $ en 24 heures. L'on soulignera d'ailleurs sa forte présence sur les médias sociaux. Notamment sur X (anciennement Twitter) où l'on dénombre plus de 19 000 abonnés au 16 avril 2024.

Un cours de lancement faible

Comme c'est le cas de nombreux projets cryptos, à leurs débuts, la valeur des SLOTH est faible. Un jeton $SLOTH vaut tout juste 0,0001 SOL. C'est-à-dire : 1 SOL = 10 000 SLOTH. Ce cours va augmenter au fil du temps. Les premiers venus obtiennent les meilleurs prix. Ils profitent donc intrinsèquement d'un rendement plus intéressant.

Une idée originale

Dans le monde de la crypto, avec tellement de projets disponibles, l'originalité est de mise. Slothana fait fort à ce niveau :

– Le projet fait preuve d'humour ;

– Le processus d'investissement est simple ;

– La technologie utilisée est solide.

Au-delà de tout cela, le projet propose des retombées positives pour ses suiveurs. La communauté ne manquera pas d'être reconnaissante.

Lancement prévu sur les exchanges

La feuille de route de Slothana prévoit un lancement sur les exchanges crypto. Il s'agit d'ailleurs d'une évolution naturelle des crypto-monnaies viables, fiables et solides. Les jetons SLOTH devraient ainsi être listés sur les exchanges décentralisés et centralisés. Cette étape permettra à ces tokens d'être plus accessibles.

Les étapes à suivre pour obtenir des tokens $SLOTH sont donc très simples. Néanmoins, il existe un minimum requis : un portefeuille crypto et des jetons SOL.

Première étape : configuration du portefeuille crypto

Vous devez donc disposer d'un portefeuille crypto qui soit compatible avec la blockchain Solana. Votre wallet doit impérativement prendre en charge les jetons SPL. Vous pouvez opter pour Phantom Wallet ou encore Solflare Wallet.

Une fois que vous avez choisi le portefeuille, vous pouvez le télécharger puis procéder à la configuration. Portez une attention particulière à la phrase de récupération.

Deuxième étape : obtenir des tokens Solana (SOL)

Une condition préalable à l'achat de $SLOTH est la possession de jetons SOL. Ils sont disponibles sur la majorité des plateformes d'échanges crypto. Lorsque vous en avez acheté, vous pouvez les stocker sur votre portefeuille Solana préalablement configuré.

Troisième étape : transférer des SOL vers l'adresse Slothana

Ouvrez votre portefeuille Solana et suivez les étapes pour transférer des SOL. Vous devrez fournir l'adresse Slothana en tant que destinataire : EnSawje2vQSQKtGbPYdXEuYKm2sHgeLKJTqCmrDErKEA.

Quatrième étape : attendre l'Airdrop

Après vous être assuré que les SOL ont été transférés vers la bonne adresse, l'essentiel a été effectué. À partir de là, vous devez juste patienter jusqu'à Airdrop. Comme il l'a été précisé plus haut, le cours est de 1 SOL = 10 000 $SLOTH.

Au moment de l'airdrop, vos tokens SLOTH seront crédités sur votre wallet crypto. Vous en recevrez proportionnellement au volume de SOL envoyé.

5 arguments qui font de Slothana un bon investissement

Ces derniers temps, les meme coins ont vraiment la cote. Le public affiche un véritable enthousiasme pour les cryptos qui conjuguent humour et rentabilité. Voici 5 bonnes raisons d'investir dans Slothana :

– Une stratégie bien élaborée : Slothana a été introduit de manière stratégique. Son lancement est synchronisé avec des événements crypto majeurs. Il s'agit notamment du halving du Bitcoin et de la Journée du Dogecoin. Il s'agit assurément d'une période propice qui devrait favoriser une hausse du prix des jetons $SLOTH.

– Accès facilité : Slothana a été spécialement élaboré pour répondre aux besoins tant des experts que des débutants en crypto-monnaies. Une méthode de prévente très simple rend l'obtention de $SLOTH accessible à tous.

– Stratégie de promotion novatrice : Slothana est représenté par une mascotte spéciale : le « paresseux de bureau ». Aspirant à échapper à la routine des heures interminables au bureau, il se lance dans le monde du crypto-trading. En capitalisant sur l'humour et en exploitant l'aspect empathique, Slothana pourrait captiver un large éventail d'investisseurs. Tout cela pourrait susciter une demande croissante et accroître sa valeur dans le futur.

– Une évolution favorisée par l'engagement communautaire : Slothana donne de l'importance à l'implication communautaire dans son expansion. Les membres de l'équipe veillent à entretenir l'enthousiasme général envers le projet.

– Diversification des portefeuilles d'investissement : la diversification est un must dans les investissements (cryptos ou autres actifs). Intégrer Slothana à votre portefeuille vous ouvre les portes du marché dynamique des meme coins. Celui-ci est assurément attrayant, affichant un fort potentiel de rendement à long terme.

Conclusion : engouement exceptionnel pour un meme coin sur Solana

L'entrée de Slothana dans l'écosystème Solana a été très remarquée. Le projet n'a pas manqué de susciter l'intérêt des investisseurs. Plus d'un demi-million ont été levés en 24 heures. En moins d'un mois, ce montant a dépassé les 8,5 millions de dollars. C'est fort probablement le fruit de sa stratégie de lancement est soigneusement planifié. Celle-ci est accompagnée d'une campagne marketing novatrice mettant en avant son emblématique « paresseux de bureau ». Avec son concept de prévente très simple, Slothana pourrait faire de l'ombre à la concurrence. Son adoption rapide par une communauté engagée, combinée à une technologie bien rodée, laisse entrevoir un avenir prometteur.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.