La prévente Dogecoin20 lève 10 millions de dollars !

L'univers des « meme coins » a récemment accueilli le Dogecoin20. Si ce projet n'a aucun lien direct avec Dogecoin, il s'en inspire assurément. Cette crypto en plein essor secoue littéralement le marché. Sa prévente est réussie : la levée de fond a déjà dépassé les 10 millions $. Cette nouvelle venue promet apporte son lot d'innovations et d'opportunités d'investissement. Voyons les détails.

Généralités sur les meme coins

Un meme coin est un type de crypto-monnaie qui tire son inspiration des memes sur Internet. La première crypto de ce genre est le Dogecoin (DOGE), lancée en 2013. Elle s'est inspirée du célèbre meme de Doge, mettant en vedette un chien japonais Shiba Inu.

Les prix des meme coins peuvent fluctuer de manière significative en raison de l'engagement de la communauté. Toutefois, ils peuvent également chuter rapidement si l'attention de la cryptosphère baisse de manière significative. Les meme coins reposent généralement sur une forte communauté d'utilisateurs. Ces derniers contribuent à leur popularité et à leur valeur grâce à leur engagement sur les réseaux sociaux.

Les meme coins ont souvent une offre de tokens considérable voire illimitée. En d'autres termes, il peut y avoir un nombre très élevé de tokens en circulation. Par exemple, le Shiba Inu (SHIB) a une offre totale de 1 quadrillion de tokens. Le Dogecoin n'a pas de limite d'offre, avec déjà plus de 100 milliards de tokens en circulation. Cette offre importante contribue à maintenir des prix relativement bas pour ces tokens.

Le Dogecoin, en quelques mots

Le Dogecoin est une cryptomonnaie qui a été créée en 2013 par deux ingénieurs en logiciel, Billy Marcus et Jackson Palmer. Leur idée était née d'une simple plaisanterie. Inspirés par le mème Internet populaire Doge mettant en vedette un chien Shiba Inu, ils ont décidé de fusionner cette image avec le concept émergent des crypto-monnaies.

Sur le plan technique, le Dogecoin possède sa propre blockchain. Il utilise un algorithme de minage appelé « preuve de travail auxiliaire ». Il permet aux mineurs de travailler simultanément sur plusieurs chaînes de blocs sans frais supplémentaires.

Une caractéristique notable du Dogecoin est son approvisionnement en tokens qui est illimité. Cela signifie qu'il n'y a pas de plafond maximal sur le nombre de Dogecoins qui peuvent être produits. Il s'agit d'un véritable contraste avec des crypto-monnaies classiques comme le Bitcoin.

Le Dogecoin est largement utilisé dans les communautés en ligne pour des pourboires et des dons, en raison de sa nature conviviale et de ses faibles frais de transaction. De plus, il est parfois utilisé pour financer des œuvres caritatives et des projets communautaires.

Dogecoin20 vs Dogecoin

Bon nombre de passionnés de crypto-monnaies confondent encore le Dogecoin et le Dogecoin20. C'est normal, étant donné que la seconde est encore toute jeune et relativement peu connue. Voici un petit comparatif de leurs caractéristiques.

Objectifs et fonctionnalités

Le Dogecoin est traditionnellement perçu comme une crypto-monnaie ludique et orientée vers le divertissement. Le Dogecoin20 vise à évoluer vers une crypto-monnaie avec des applications réelles et pratiques.

Le Dogecoin20 présente des améliorations techniques telles qu'une meilleure efficacité énergétique, des temps de transaction plus rapides. Il intègre des mécanismes pour encourager son utilisation et son adoption, le distinguant ainsi du Dogecoin.

Infrastructure

Le Dogecoin repose sur sa propre blockchain. Le Dogecoin20 choisit la blockchain Ethereum comme infrastructure. Il bénéficie des avantages de cet écosystème en termes de sécurité, de flexibilité et de frais de transaction relativement bas.

En utilisant Ethereum, le Dogecoin20 peut exploiter des fonctionnalités avancées telles que les contrats intelligents pour créer des fonctionnalités supplémentaires et offrir des cas d'utilisation plus variés.

Communauté et gouvernance

Le Dogecoin20 adopte une approche centrée sur la communauté. Les détenteurs de jetons jouent un rôle actif dans le développement et la direction du projet, grâce à des mécanismes de gouvernance décentralisée.

Cette implication active de la communauté dans le processus décisionnel garantit que les intérêts des utilisateurs sont pris en compte. Cela favorise une adoption plus large et un engagement à long terme.

Modèle économique

Dogecoin20 est basé sur le modèle stake-to-earn. Il offre la possibilité aux détenteurs de jetons de participer au staking et de gagner des récompenses. Cela encourage la participation à long terme et contribue à la sécurité et à la stabilité du réseau.

Le taux de rendement élevé lors de la prévente incite les investisseurs à s'engager tôt. Toutefois, il sera amené à diminuer progressivement pour garantir une distribution plus équitable des récompenses de staking.

Approvisionnement en tokens

Le Dogecoin a une offre de tokens illimitée. Le Dogecoin20 limite son offre à 140 milliards de jetons pour contrôler l'inflation et garantir la stabilité à long terme de la valeur du token.

Les tokens DOGE20 sont alloués de manière à assurer une distribution équitable et efficace des ressources du projet. Les allocations se répartissent à travers la vente initiale, le marketing, le staking, la liquidité sur les échanges, et la trésorerie.

Compatibilité et accessibilité

Tant le Dogecoin que le Dogecoin20 sont compatibles avec un large éventail de portefeuilles et d'échanges. Néanmoins, le Dogecoin20 bénéficie de la facilité d'utilisation et de la liquidité associées à Ethereum.

Le Dogecoin20 offre également une interface conviviale pour le staking via un tableau de bord dédié. Cela rend le processus transparent et accessible à tous les détenteurs de tokens.

Qu'est-ce qu'une prévente crypto ?

Une prévente de crypto-monnaie peut également être appelée « vente privée » ou « vente anticipée ». Il s'agit d'une phase de vente initiale lors du lancement d'un nouveau projet crypto. Pendant cette période, des tokens sont mis en vente à un groupe restreint d'investisseurs potentiels avant qu'ils ne soient disponibles au grand public.

Les tokens sont souvent proposés à un prix réduit pendant la prévente par rapport à leur prix lors de la vente publique ultérieure. Cela incite les investisseurs à participer à la prévente pour obtenir un meilleur prix et potentiellement un rendement plus élevé sur leur investissement.

La prévente a généralement un objectif de collecte de fonds spécifique que le projet cherche à atteindre. Cet objectif peut être exprimé en montant total collecté ou en nombre de tokens vendus. La prévente a une durée définie pendant laquelle les investisseurs peuvent acheter des tokens à prix réduit. Une fois cette période écoulée, la prévente prend fin et les tokens restants seront généralement disponibles lors de la vente publique ou sur les échanges.

En plus du prix réduit, les investisseurs participant à la prévente peuvent bénéficier d'autres incitations telles que des bonus de tokens supplémentaires, des conditions de verrouillage avantageuses ou des avantages exclusifs réservés aux premiers investisseurs.

Les détails sur la prévente de Dogecoin20

La prévente du Dogecoin20 a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs. Elle a permis une collecte de fonds dépassant déjà les 10 millions $. Cette forte demande témoigne de la confiance et de l'enthousiasme des investisseurs pour le projet.

Le Dogecoin20 offre la possibilité de staker ses tokens, ce qui permet aux détenteurs de gagner un revenu passif en participant à la sécurisation du réseau. Pendant les deux premières années, 15 % de l'offre totale sont réservés aux récompenses de staking, offrant ainsi des rendements attrayants pour les premiers participants.

Avec la fin prochaine de la prévente, le prix actuel du DOGE20 est de 0,00022 $. Cette prévente offre donc une opportunité intéressante d'investissement avant le lancement officiel du jeton lors du « Doge Day ».

La feuille de route de Dogecoin20

Alors, que se passera-t-il après la prévente ? Voyons ce que réserve la feuille de route de Dogecoin20.

Pour commencer, les tokens sont disponibles lors de la phase de prévente. Nous sommes à ce stade actuellement. Une partie des fonds collectés à ce stade seront investis dans la promotion du projet.

En outre, les investisseurs auront la possibilité de participer au staking dès le début. Cela leur permettra de prétendre à des gains initiaux attrayants. En effet, le rendement annuel diminuera progressivement à mesure que le pool de staking sera complété. Dans le futur, les tokens et les gains pourront être récupérés.

Ensuite, DOGE20 sera déployé sur la plateforme d'échange décentralisée Uniswap. Des liquidités seront adjointes à ce marché. Pendant ce temps, les stakers continueront à recevoir des revenus passifs pendant 2 ans.

Conclusion : un meme coin qui fait sa percée avec 10 millions de dollars levés !

Dogecoin20 émerge comme une alternative de taille dans le monde des meme coins. Ce projet vise à concurrencer sérieusement avec le Dogecoin. Ses caractéristiques techniques sont ainsi améliorées. En outre, sa communauté est active. À tout cela s'ajoute un modèle économique solide, il est bien positionné pour un avenir prometteur. La levée de fonds lors de la prévente est tout simplement impressionnante. 10 millions de dollars ! Cela souligne la confiance des investisseurs dans ce projet. Les perspectives d'expansion et de croissance sont prometteuses.

