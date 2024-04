Cette puce chinoise mise tout sur les photons et ça change tout pour l’AGI !

Une invention pourrait bien rapprocher l'humanité d'une intelligence artificielle (IA) aux capacités cognitives semblables aux nôtres. Des ingénieurs chinois ont conçu une puce dernier cri qui mise sur les photons plutôt que sur les électrons pour effectuer ses calculs.

Cette prouesse ouvre des perspectives enthousiasmantes pour forger la prochaine grande étape de l'IA : l'intelligence artificielle générale (AGI). À la différence des systèmes d'IA actuels, limités à des tâches spécifiques, L'AGI vise à reproduire le raisonnement transversal de l'esprit humain. Une quête de longue haleine qui butte jusqu'ici sur les contraintes de puissance de calcul, mais que cette puce photonique pourrait bien débloquer.

Des photons plus sagaces que les électrons

La puce « Taichi« , fruit de la collaboration entre l'Université Tsinghua et un centre de recherche pékinois, remplace les composants électroniques conventionnels par des éléments optiques. Ce design inédit permet des calculs plus rapides et surtout plus économes en énergie, un défi de taille pour les unités graphiques classiques (GPU) qui chauffent à l'effort.

Grâce à des phénomènes comme la diffraction et l'interférence lumineuses, cette architecture modulaire s'adapte avec agilité à la complexité croissante des réseaux de neurones artificiels. Lors d'essais, l'assemblage de plusieurs puces Taichi a atteint un réseau de près de 14 millions de neurones, une échelle inégalée pour ce type de composant.

Un bond de géant pour l'AGI

Mais c'est surtout l'efficience énergétique de la puce qui impressionne : avec 160 000 milliards d'opérations par watt, elle pulvérise les précédents records. Une prouesse qui laisse entrevoir la possibilité de concevoir des systèmes optiques démesurés, capables d'exécuter les lourds modèles d'IA générale.

Ses concepteurs l'affirment sans détours : leur création « accélèrera le développement de solutions optiques plus puissantes, essentielles pour l'avènement d'une nouvelle ère de l'AGI« . Une perspective à la fois stimulante et inquiétante, tant les impacts d'une telle technologie seraient profonds sur de nombreux pans de la société.

Un pas de plus vers l'émergence d'une super-intelligence artificielle aux facultés cognitives générales ? L'avenir nous le dira. Mais dès à présent, cette innovation lumineuse projette l'IA sur une trajectoire des plus prometteuses.

