AGI, singularité… le Français de l’IA Mistral n’y croit pas, et voici pourquoi

L'intelligence artificielle générale (AGI) et la singularité technologique sont des concepts qui captivent l'imagination collective. Pourtant, Arthur Mensch, cofondateur de Mistral IA, y oppose une perspective résolument critique et éclairée.

Arthur Mensch remet en question les objectifs de l'AGI dans l'IA

Arthur Mensch, dans les colonnes de The New York Times, partage sans détour son scepticisme quant à l'AGI. Vue par beaucoup comme le Graal de la technologie moderne, l'AGI devrait, en théorie, surpasser l'intelligence humaine et inaugurer une ère de singularité technologique.

Néanmoins, Mensch reste non convaincu : « Pour moi, la course à l'AGI relève d'une fascination religieuse, une quête pour créer Dieu. » Cette confession, inaltérable, souligne son athéisme et éclaire sa méfiance envers une intelligence qui outrepasserait son créateur.

Ce point de vue tranché contraste vivement avec l'enthousiasme des géants de l'industrie, pour qui l'AGI représente une quête majeure.

À travers cette prise de position, Mensch invite à un questionnement profond sur la nature et les objectifs de l'AGI. Plutôt que de s'enliser dans une course effrénée vers un futur incertain, il préconise une approche plus mesurée, qui prend en compte les implications éthiques et sociétales.

Mistral IA défend la diversité culturelle contre l'IA américaine

Outre l'AGI, Mensch identifie une menace plus immédiate : la domination culturelle par les grandes entreprises de l'intelligence artificielle. Ces acteurs, essentiellement américains, sont en train de façonner des normes mondiales qui risquent de marginaliser les diversités culturelles et politiques.

Par exemple, la standardisation technologique pourrait imposer une dépendance stratégique aux pays moins avancés, les rendant vulnérables à des influences extérieures non désirées.

Face à cette réalité, Mistral IA se pose en champion d'une alternative européenne. L'entreprise aspire à forger une IA qui respecte les spécificités régionales et qui promeut une autonomie technologique accrue pour l'Europe.

Une politique d'innovation ouverte pour dynamiser le progrès

Enfin, Mistral IA se distingue par sa politique d'ouverture. Récemment, l'entreprise a mis à disposition la dernière version de son modèle de langage, 8x22b, via un lien magnet BitTorrent.

Ce mode de distribution en open source contraste radicalement avec les pratiques de grandes entreprises comme OpenAI, qui, de leur côté, conservent souvent leurs algorithmes sous clé.

Sachant que ce geste n'est pas anodin. Il reflète un engagement pour une innovation participative où des développeurs du monde entier peuvent contribuer à l'évolution du modèle. Cette ouverture est cruciale : elle encourage une diversité de pensées et d'applications qui, ultimement, enrichira l'ensemble du secteur de l'IA.

