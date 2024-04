Ecrire sa lettre de motivation avec ChatGPT, est-ce mal vu par les employeurs ?

L'intégration de l'intelligence artificielle dans nos vies a révolutionné de nombreux domaines, y compris celui de l'emploi. ChatGPT, en particulier, suscite des interrogations quant à son usage pour la rédaction de lettres de motivation.

L'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, est de plus en plus utilisée dans le milieu professionnel. En effet, elle aide souvent à effectuer le premier tri des CVs. De même, les entreprises l'utilisent pour faciliter et accélérer le processus de recrutement. Alors, naturellement, pourquoi les candidats ne pourraient-ils pas en faire autant pour leurs candidatures ?

L'émergence de ChatGPT dans le monde de l'emploi

Une étude américaine de mai 2023 révèle que près de la moitié des étudiants utilisent ChatGPT pour rédiger leur lettre de motivation et leur CV. Ils y voient un moyen de gagner du temps en croisant les données des annonces avec leurs compétences. Cela leur permet de produire des lettres bien adaptées aux postes visés.

L'utilisation de cette technologie décharge aussi ceux qui se sentent moins à l'aise avec l'écriture. Pour les jeunes candidats, elle simplifie les premières démarches et réduit le stress lié à la recherche d'emploi.

La réception mitigée des recruteurs

Malgré les avantages évidents pour les candidats, l'accueil des recruteurs reste tiède. D'après ResumeBuilder, 91% des recruteurs reçoivent des lettres qu'ils soupçonnent d'être rédigées par des IA comme ChatGPT, le Chatbot d'OpenAI.

Ce constat n'est pas positif, ils perçoivent cela comme une forme de tricherie. Certains recruteurs rejettent même explicitement les lettres manifestement produites par IA.

Cela soulève une question importante : si une lettre révèle qu'elle a été assistée par IA, perd-elle toute sa valeur ? Peut-être que la perception des recruteurs évoluera avec le temps, mais actuellement, la prudence est de mise.

Utiliser ChatGPT avec intelligence

Alors, comment utiliser ChatGPT judicieusement ? La manière la plus judicieuse d'employer ChatGPT pour rédiger des lettres de motivation est de personnaliser le résultat. Il faut d'abord diriger l'IA avec des instructions claires, puis retravailler le contenu pour y ajouter sa propre touche.

Rédiger une lettre de motivation est toujours perçu comme un signe de détermination par les recruteurs, car elle témoigne de l'intérêt du candidat pour le poste. « Peu importe si l'exercice n'est pas réalisé de manière parfaite. » Ce qui compte vraiment, c'est l'effort personnel qui transparaît.

Je suis convaincu que l'IA facilite notre vie quotidienne, mais nous devons toujours garder à l'esprit que notre cerveau reste irremplaçable.

Alors, que pensez-vous de l'utilisation de ChatGPT pour écrire des lettres de motivation ? Croyez-vous que les employeurs finiront par accepter cette pratique ? Partagez vos avis en commentaire !

