Albert : tout savoir sur l’IA française annoncée par Gabriel Attal

Le Premier ministre Gabriel Attal a récemment annoncé la création d'Albert, une intelligence artificielle conçue pour optimiser les services publics en France. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle IA française.

Ces dernières années, l'intelligence artificielle connaît une croissance constante. Après le lancement de l'IA Mistral, la France vient de dévoiler Albert, une nouvelle intelligence artificielle destinée à optimiser les services publics dans le pays. Quels bénéfices Albert apporte-t-il dans ce secteur ? Quels changements peut-on attendre ?

Albert, une nouvelle IA pour simplifier la vie des citoyens

Lors de sa visite à Sceaux, Attal a présenté Albert, une IA conçue entièrement en France. Cet outil, selon le Premier ministre, est destiné à simplifier considérablement les démarches administratives pour les citoyens.

En mettant l'accent sur l'utilisation stratégique de la technologie, Attal a exprimé son enthousiasme : « Osons mettre l'IA au service des Français. Débureaucratisons l'administration et simplifions les quotidiens, » a-t-il déclaré. Il est intéressant de noter que cette technologie, 100% française, est déjà en action.

Albert, en effet, ne se limite pas à une seule fonction. Par exemple, il joue un rôle crucial dans l'aide à l'administration fiscale. Il est aussi programmé pour gérer les 16 millions de demandes annuelles qui se font en ligne.

Un agent revoit chaque réponse produite par Albert, ce qui garantit non seulement l'exactitude des informations mais accélère également le processus.

Gabriel Attal a été précis : « Mais l'analyse de la réglementation sera automatisée, les réponses seront drastiquement accélérées, et le travail des agents sera rendu moins pénible et plus intéressant. »

De plus, Albert impressionne par l'étendue de ses capacités, car il sera également utilisé pour pré-instruire environ 4 000 projets environnementaux chaque année.

Et ce n'est pas tout ! Dès la fin de cette année, Albert prendra en charge des tâches aussi diverses que la retranscription automatique d'audiences judiciaires et le dépôt de plaintes.

Amélioration des services et accès facilité

Mais, Albert ne se contente pas de simplifier les démarches administratives, il joue également un rôle crucial dans l'amélioration de l'accès aux services publics. Pour renforcer cet impact, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé la création de 300 nouvelles maisons France Services d'ici 2026. Cela augmentera le total à 3 000. Cette expansion va étendre l'aide disponible pour les démarches administratives dans plusieurs villes.

En plus, Gabriel Attal a mis l'accent sur la clarté des procédures administratives. Un audit sera lancé pour rendre le langage administratif plus simple et accessible.

Cet audit passera en revue tout le contenu en ligne et les formulaires de chaque ministère. Il garantira ainsi que tout soit facile à comprendre.

En parallèle, l'utilisation d'Albert s'étendra à des domaines cruciaux, notamment dans la gestion des élections. Le Premier ministre a confirmé que le vote par procuration en ligne est déjà disponible pour les élections européennes. Il a également annoncé qu'elle serait étendue à d'autres scrutins.

Cette extension simplifiera le processus électoral. En conséquence, elle facilitera la participation des citoyens aux décisions démocratiques.

D'après moi, ces mesures montrent clairement l'engagement du gouvernement. Elles visent à utiliser la technologie pour simplifier la vie quotidienne et encourager une participation active dans la démocratie.

