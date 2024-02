Vous pouvez enfin porter plainte en ligne via webcam : comment faire ?

Depuis le lundi 26 février, les victimes de divers délits ont la possibilité de porter plainte en ligne via un service gratuit initié par le ministère de l’Intérieur. Cette mesure, généralisée sur tout le territoire français, simplifie les démarches pour déclarer les infractions.

Grâce à un service mis en place par le ministère de l’Intérieur, il est maintenant possible de déposer une plainte à distance. Ce système repose sur une base légale solide, un décret ayant été publié au Journal Officiel le 25 février. L’initiative, préalablement testée dans certains départements, s’étend à présent à l’ensemble du pays. Découvrez la simplicité, les avantages et les garanties de ce nouveau processus pour porter plainte en ligne.

Porter plainte en ligne facilement

Pour entamer cette démarche, le premier pas consiste à se connecter au site MaSécurité via France Connect. Ce service d’identification permet déjà l’accès à des plateformes comme celles des impôts ou d’Ameli, l’Assurance Maladie.

L’équipement nécessaire se résume à un dispositif de communication audiovisuelle, tel qu’un téléphone, une tablette, ou un ordinateur muni d’une caméra et d’un micro. Grâce à cela, une interaction efficace et sécurisée avec les services de police ou de gendarmerie est garantie.

Une fois la plainte déposée, le procès-verbal est transmis électroniquement à la victime, qui doit vérifier et confirmer l’exactitude des faits relatés. Ce processus, bien que facultatif, offre une alternative pratique pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

À noter que ce dispositif n’exclut pas la possibilité d’une rencontre ultérieure avec les enquêteurs si les circonstances l’exigent.

Avantages et soutien inclus

L’aspect le plus remarquable de ce service est son accessibilité et son adaptation aux besoins des victimes. Non seulement le service couvre une large gamme d’infractions, mais il offre aussi un accompagnement psychologique et médical adapté, notamment dans les cas d’infractions de nature sexuelle.

Toutefois, les plaintes concernant les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles nécessitent une audition en personne.

Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large de modernisation de la justice. En effet, une loi d’orientation et de programmation soutient cela pour le ministère de l’Intérieur. Cette loi alloue une part importante de ses 15 milliards d’euros supplémentaires sur cinq ans au domaine numérique.

Grâce à cette grande amélioration, les citoyens peuvent désormais porter leur plainte en ligne. Elle témoigne de l’engagement du gouvernement à utiliser la technologie pour faciliter l’accès à la justice. Cela rend le processus plus simple, plus rapide et plus accessible pour tous.

