Piratage de la sécu : voici comment porter plainte si vous êtes concerné

Selon les estimations de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), les cyberattaques récemment perpétrées contre Viamedis et Almerys ont fait près de 33 millions de victimes. Ces personnes concernées par le piratage de la sécu ont été averti par mail et ont la possibilité de porter plainte. Voici comment faire.

Piratage de la sécu : déposer plainte en ligne

Les autorités ont déjà ouvert l’enquête sur les attaques successives des opérateurs Viamedis et Almerys, des opérateurs chargés de la gestion du tiers payant pour les mutuelles et les complémentaires santé.

Ces attaques survenues à quelques jours d’intervalle ont causé une fuite de données massive, touchant quelque 33 millions de Français selon les estimations de la Cnil. Les victimes qui ont été averti par mail de cet incident peuvent déposer plainte.

Pour ce faire, il faut se rendre sur le site cybermalveillance.gouv.fr, un service public d’assistance et de prévention des risques numériques. Sur la page d’accueil, il suffit de cliquer sur « Déposer plainte » et suivre les instructions.

Remplir une lettre de plainte et l’envoyer à la police judiciaire

Il est également possible de remplir directement cette lettre-plainte, fournie par cybermalveillance.gouv.fr, à renseigner obligatoirement de façon numérique (les formulaires remplis en manuscrit ne sont pas recevables) comme indiqué. La lettre dûment remplie doit ensuite être envoyée aux autorités compétentes.

Comme indiqué en bas du formulaire, le plaignant peut opter pour un transfert sécurisé en ligne ou imprimer la lettre et l’envoyer à la direction de la police judiciaire. Dans l’un ou l’autre cas, les adresses des destinataires sont disponibles en bas du formulaire.

Le site cybermalveillance.gouv.fr livre également les bonnes pratiques à suivre pour les victimes de fuite de données. Vous y trouverez tous les conseils pour vous protéger en cas de cybermalveillance. N’hésitez pas à consulter cette rubrique et demander assistance si besoin.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.