Avis et test Murf AI : que vaut ce logiciel IA polyvalent ?

L'avis Murf AI doit être précédé d'un test. C'est pour cela que nous l'avons testé afin de confirmer/infirmer les différentes réflexions à son propos. Découvrez notre avis sur ce logiciel polyvalent alimenté par l'IA.

Les voix off professionnelles doivent être prises avec des vrais pros et des équipements adéquats. Parfois, le traitement et le montage prennent des heures, voire des jours. Heureusement, la technologie nous a offert un outil sur mesure qui permet de gagner du temps et de dépenser moins d'argent. Cela étant, les avis sur Murf AI divergent ; du coup, on ne sait plus si on doit l'utiliser ou pas. Pour éclaircir toutes ces zones d'ombre, on a fait un test et voici ce qui en ressort. On va ainsi vous montrer de quoi il est capable. Mais avant, on vous donne les principaux avantages de l'utilisation de MurfAI.

Caractéristiques techniques Type : logiciel de création de voix off alimenté par l'IA

Fonctionnalités : synthèse vocale, changeur de voix, clonage vocal, voix off vidéo, intégration API, add-ons Canva et : synthèse vocale, changeur de voix, clonage vocal, voix off vidéo, intégration API, add-ons Canva et Google Slides

Tarif : Basic à 19$ par mois, Pro à 26$ par mois et Enterprise à 99 $ par mois

Plan gratuit : Oui

Avis Murf AI : Pourquoi l'utiliser ?

Comme on l'a dit plus haut, l'utilisation de Murf AI dans vos projets présente un grand nombre d'avantages que voici :

Un gain de temps et d'argent

Micro professionnel, table de mixage, ordinateur équipé de logiciel de traitement de son, etc. tout cela, vous en avez besoin pour créer des voix off dignes d'un pro. En plus, vous devez passer des heures, des jours à faire le traitement et le montage afin de les synchroniser avec la vidéo. Sans oublier qu'il vous faudra payer les services de professionnels pour la prise de son.

Avec Murf AI, vous vous passerez de toutes ces panoplies d'outils. En seulement quelques clics, vous obtiendrez des voix off naturelles. Ce qui réduit largement vos dépenses et vous offre un gain de temps inestimable.

Avis et test Murf AI : un large choix de voix

Murf AI dispose de plus d'une centaine de voix, et ce, en une vingtaine de langues. Alors, vous n'avez qu'à sélectionner la langue avec laquelle vous allez créer la voix off parmi les 20 langues disponibles. Il vous faudra également choisir parmi 120+ voix.

On vous le dit, l'embarras du choix n'est pas loin. Mais si vous déterminez d'emblée le rendu estimé, vous n'aurez pas du mal à choisir l'option qui vous convient.

Une longue liste de ressources multimédias

Outre la création de voix off, le logiciel fournit également un large éventail de ressources multimédias. Ces dernières peuvent ainsi vous servir afin de créer rapidement vos contenus. Sinon, elles peuvent être téléchargées pour avoir des résultats adaptés à votre enseigne.

Avis et test Murf AI : un outil facile à utiliser et des voix off personnalisables

Il est aussi facile de personnaliser vos projets selon le rendu escompté. Par exemple, vous pouvez modifier la hauteur, le ton, le style de parole. Ce qui permet d'obtenir des voix imitant la voix humaine.

Enfin, il faut souligner que, malgré sa complexité, Murf AI est très facile à explorer. Dans sa simplicité, son tableau de bord dispose d'un tableau de bord intuitif et seulement quelques outils à exploiter.

De quoi Murf AI est-il capable ?

En tout, on dénombre six fonctionnalités caractéristiques chez ce logiciel, avec la fonction changeur de voix en bonus. Voyons de plus près chaque fonctionnalité pour avoir une idée plus avisée :

Une synthèse vocale comme fonction principale

Cette fonction permet de convertir un texte en voix off professionnelle qui ressemble trait pour trait à une voix humaine. Ce qui nous a conduits à rester d'avis positif sur Murf AI est surtout sa capacité à créer une voix off en 20 langues et accents différents. Du coup, vous n'aurez plus besoin d'un logiciel de traduction pour traduire votre script.

De surcroît, il dispose d'un contrôle de qualité, ainsi que de plusieurs analyses linguistiques. Ce qui permet d'assurer l'authenticité et la justesse des voix off créées. Par ailleurs, cet outil est équipé d'algorithmes avancés, de quoi donner à vos voix off un certain niveau de professionnalisme tout en restant naturel. Sans oublier qu'il offre la possibilité de procéder à des ajustements sur la hauteur et l'accent sur certains mots spécifiques.

Avis et test Murf AI : un module changeur de voix

Outre la synthèse vocale, le logiciel est aussi capable de changer une voix en voix IA professionnelle. C'est, en fait, l'option gagnante lorsque vous souhaitez ajouter une voix off professionnelle à vos projets. Pour ce faire, vous n'avez qu'à enregistrer votre voix et la télécharger ; la transformation se fait en quelques secondes.

Mieux encore, l'outil ne vous oblige pas à vous enregistrer via un dictaphone professionnel ou tout autre équipement sophistiqué. Votre ordinateur ou même votre téléphone peut faire l'affaire. L'IA s'occupe de l'édition et de la suppression des bruits en arrière-plan.

Murf API : une intégration vocale dans des applis et sites Web

Si vous souhaitez intégrer le logiciel dans des applications ou dans votre site Web, vous n'avez qu'à intégrer l'API de Murf. Cette dernière offre une infinité d'utilisations en matière de création de contenu à grande échelle. Dans ce cas, il vous faut une solution personnalisée. Généralement, Murf API peut s'utiliser en 40 voix distinctes. Ce qui accède à un large panel d'utilisation.

Comme il a été dit, cette fonctionnalité n'est pas incluse dans l'abonnement. Son coût s'élève jusqu'à environ 3000 dollars par an, un peu plus coûteux pour les petites entreprises. En revanche, on est d'avis très positif en ce qui concerne l'utilisation de Murf API dans les grandes entreprises.

Murf API offre une diversité d'utilisation à savoir la radiodiffusion, le RVI ou serveur vocal interactif, l'apprentissage en ligne. Il est aussi intéressant pour offrir des contenus personnalisés aux personnes présentant des difficultés de lecture ou malvoyantes. Sinon, on peut aussi l'utiliser pour développer des applications de lecture à haute voix.

Avis et test Murf AI : un module de clonage vocal par l'IA

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer votre propre voix et de la faire cloner par l'IA. Le clonage vocal de Murf AI va ainsi reproduire votre voix en y ajoutant des émotions aussi humaines que les vôtres (joie, bonheur, tristesse, colère, etc.). Une seule voix peut suffire pour ce faire. Vous pouvez ensuite l'utiliser pour divers projets.

Cette fonction offre également une infinité d'utilisations telles que les voix de personnages, les publicités, etc. De plus, on peut ajuster les paramètres vocaux à l'instar de la hauteur, du ton et de la vitesse. Cerise sur le gâteau ! Vous pouvez changer de script à volonté sans devoir enregistrer votre voix à nouveau.

Un gestionnaire de compte vous accompagne également tout au long de son utilisation. Mais tout cela a un prix ; le module de clonage vocal de Murf AI n'est pas inclus dans l'abonnement. Il faut l'acheter séparément.

Une voix off vidéo pour un contenu impeccable

Vous voulez créer une vidéo qui soit présentée à l'aide d'une voix off professionnelle ? Pas de souci, la fonction voix off vidéo de Murf AI est un moyen ultra rapide et facile d'ajouter une narration à une vidéo. Celle-ci permet littéralement de partir de zéro puisqu'elle vous offre des millions d'images alimentées par Pexels, de musique et d'autres ressources pour créer votre propre vidéo. Vous n'avez qu'à laisser libre cours à votre imagination et votre contenu soit près en seulement quelques clics.

Quant à la voix off, vous pouvez choisir parmi différentes catégories d'âges, d'ethnies et de sexes. En tout, Murf AI propose plus de 120 voix, disponibles dans plus de 20 langues et accents. En d'autres termes, vous pouvez ne pas embaucher de comédiens, ni de narrateurs professionnels pour pouvoir générer une vidéo captivante. Ce qui vous offre un gain de temps et d'argent.

Une fois encore, on a été impressionné par cette fonction. Ce qui confirme, encore une fois, notre avis positif à l'endroit de Murf AI. Il faut quand même vous dire qu'on a rencontré quelques bogues dans la prévisualisation de la vidéo pendant notre test. Alors, attendez-vous à cela quand vous l'utilisez.

Des modules complémentaires à apprécier

Vous utilisez Canva pour créer vos projets ? Alors cette fonction vous sera utile. Il s'agit d'un module complémentaire qui vous aide à intégrer des voix dans vos vidéos et présentations générées via Canva tout en préservant une qualité vocale professionnelle. Vous disposez d'une longue liste d'options de langues, de tons et de personnalisations selon vos besoins : tutoriel, Instagram, vidéo éducative, etc.

Murf AI fournit aussi un add-on Google Slides qui permet d'ajouter des voix off qui déchirent pour vos présentations générées à partir de Google Slides. Vous pouvez directement ajouter des voix off dans Slides pour augmenter l'engagement de vos spectateurs pendant votre présentation.

Le plus dans tout cela, c'est que vous pouvez modifier le script de votre voix off à tout moment et collaborer avec les personnes souhaitant modifier le script. Toutes les voix disponibles dans votre forfait s'affichent directement dans l'interface Google Slides. Dans tous les cas, l'IA peut choisir la voix off qui rendra votre présentation plus captivante.

Avis et test Murf AI : quid de son tarif ?

Outre l'essai gratuit, Murf AI propose des plans payants qui accèdent à certaines de ses fonctionnalités. Il faut noter cependant qu'un abonnement ne vous permet pas de bénéficier de toutes ses fonctionnalités. Le clonage vocale, par exemple, tout comme l'intégration d'API, n'est accessible qu'avec le paiement de frais supplémentaires. Cela dit, tous les abonnements payants accèdent à un téléchargement illimité.

Plan Free

Le plan FREE offre 32 voix IA, 10 minutes de génération de voix, 10 minutes de transcription et jusqu'à trois utilisateurs. Vous n'aurez pas accès au téléchargement, mais vous pouvez l'adopter pour tester Murf AI.

Plan Basic

Le plan Basic, disponible à 19 dollars par mois, fournit 60 voix de base disponibles en 10 langues. Elle permet d'obtenir jusqu'à 24 heures de génération de voix off par utilisateur par an et offre jusqu'à 8000 bandes sonores sous licence.

Plan Pro

Si vous voulez plus d'options, vous pouvez souscrire au plan Pro. Il intègre toutes les fonctionnalités accessibles avec le plan Basic, mais avec quelques avantages en sus. Les heures de génération de voix off sont, par exemple, doublées et ajoutées de 24 heures de transcription par utilisateur par an.

En fait, cet abonnement donne accès à toutes les voix AI et toutes les langues de Murf AI. Vous pouvez aussi utiliser son changeur de voix et exercer vos droits d'utilisation commerciale. Les abonnés au plan Pro bénéficient également d'une assistance prioritaire. Tout cela, vous l'aurez en payant 26 dollars par mois.

Plan Enterprise

Le plan Enterprise, pour terminer, est disponible à 99 dollars par mois pour 5 utilisateurs. Il permet de profiter d'une quantité illimitée de génération de voix, ainsi que de transcription. Par ailleurs, vous aurez droit à un gestionnaire de compte et une évaluation de la sécurité.

Cette dernière s'avère d'une importance capitale puisqu'il est toujours possible de rencontrer des problèmes comme les deep fakes avec le clonage vocal. Rappelons que le deep fake est l'une des préoccupations majeures de la société actuelle.

Murf AI : ses avantages et inconvénients

Comme il s'agit d'un test, la transparence est de mise. Il importe alors de vous faire part de notre avis sur les avantages et inconvénients de Murf AI :

Avantages de Murf AI

Interface simple et conviviale

120+ voix d'IA disponibles dans 20+ langues et accents

Gain de temps et d'argent

Diverses catégories d'âges, d'ethnies, de sexes, de tons, de styles

Possibilité d'automatisation avec Murf API

Téléchargement illimité pour tous les tarifs payants

Support client et droit d'utilisation à des fins commerciales

Plateforme sécurisée

Inconvénients de Murf AI

Le téléchargement n'est pas possible dans le plan gratuit

Une seule édition de voix off de base dans le module complémentaire Google Slides

Le clonage vocal pourrait engendrer des problèmes de sécurité

L'outil de voix off présente des bogues de temps en temps

Des frais supplémentaires pour certaines fonctionnalités

MURF AI Le logiciel de création de voix off alimenté par l'IA disponible à partir de 19 dollars par mois Voir l'offre Verdict L'intelligence artificielle ne cesse de nous impressionner. Avec Murf AI, c'est encore le cas car ce logiciel polyvalent nous fait gagner beaucoup de temps dans le processus de création de contenu. Il nous fait également économiser de l'argent. Mieux encore, cet outil peut générer de l'argent. Les diverses options de personnalisation permettent d'obtenir des contenus plus captivantes. Toutefois, il faut payer pour les obtenir. En plus, certaines fonctionnalités ne sont même pas disponibles dans l'abonnement. Ce qui engendre des frais supplémentaires pour l'utilisateur. Mais dans l'ensemble, il reste l'un des meilleurs outils de gestion de projet, notre avis sur Murf AI reste donc positif. Petit conseil : avant de l'utiliser, il va falloir peser le pour et le contre, calculer les dépenses occasionnées et les recettes estimées pour que cela soit avantageux. On aime 120+ voix d'IA disponibles dans 20+ langues et accents

Gain de temps

Possibilité d'automatisation avec Murf API

Téléchargement illimité pour tous les tarifs payants

Droits d'utilisation commerciale On aime moins Absence de téléchargement dans le plan gratuit

Des problèmes de sécurité potentiels avec le clonage vocal

Des frais supplémentaires pour certaines fonctionnalités

