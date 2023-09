Comment récupérer un compte Instagram piraté ?

Un compte Instagram piraté peut être préjudiciable pour une personnalité importante ou une entreprise. Les cybercriminels usurpent l’identité pour inciter les clients et abonnés à réaliser une action. Quelques réflexes permettent de limiter les dégâts et de récupérer son compte.

Outil marketing puissant, Instagram est incontournable pour les entreprises pour séduire la nouvelle génération, attirer de nouveaux clients, etc. Aussi, lorsque le compte est piraté, sa récupération devient une priorité pour les professionnels. Seulement, les gros comptes ne sont pas les seuls ciblés d’un piratage. Les pirates exploitent les informations sensibles d’un utilisateur lambda pour hacker son compte bancaire. En somme, tout le monde peut être la victime de ce type d’attaque. Heureusement, il existe des méthodes pour récupérer un compte Instagram piraté.

Plusieurs indices permettent à un utilisateur de savoir si son compte Instagram a été piraté. Voici cinq signes qui confirment le piratage.

Un mail informant d’une connexion inconnue

Instagram considère une connexion à partir d’un appareil inhabituel comme suspect. De ce fait, le réseau social informe l’utilisateur par courrier. Ce mail donne des informations détaillées sur la connexion : type d’appareil, emplacement, heure, etc. Si cette tentative n’est pas du fait de l’utilisateur, il s’agit sans doute d’un pirate ayant pu accéder au compte.

Une connexion impossible au compte

Il s’agit de l’indice le plus évident d’un piratage. L’utilisateur ne peut plus accéder à son compte. Notons que l’oubli de mot de passe peut arriver. Néanmoins, si tel n’est pas le cas, le compte a été piraté.

Des publications ou story inhabituelles

Les pirates actuels multiplient d’ingéniosité pour pénétrer dans un compte. Parfois, ils peuvent agir à l’insu du propriétaire du compte pendant des mois. Ce dernier accède toujours à son compte.

Seulement, une autre personne usurpe son identité pour publier des photos inhabituelles et des commentaires à l’encontre de ses valeurs. Dans la majorité des cas, il s’agit d’une promotion commerciale.

Par ailleurs, certains pirates volent les comptes suivis par des milliers d’abonnés pour les revendre à d’autres marques qui souhaitent mettre en avant leur produit.

Des messages suspects dans la boîte de réception

Si l’accès au compte est toujours possible, il faut vérifier dans la boîte de réception. Si des messages suspects sont envoyés depuis le compte, une tierce personne y a sûrement accès.

Un mail d’instagram

Les utilisateurs associent souvent leur compte à une adresse e-mail. Le premier réflexe d’un pirate est de modifier ces informations. À chaque modification de cette adresse, Instagram envoie un mail via security@mail.instagram.com. Si l’initiative ne provient pas de l’utilisateur, il s’agit sûrement d’un acte de piratage.

Plusieurs méthodes permettent de récupérer son compte Instagram. Leur efficacité dépend de l’ampleur de l’acte de piratage. Voici comment faire face à un compte Instagram piraté :

Vérifier la boite de réception du compte associé

Instagram informe un utilisateur par mail lors d’une modification de mot de passe. Le réseau social utilise l’adresse suivante : no-replay@mail.instagram.com. Si l’acte de piratage est détecté à temps, cette démarche empêche les hackers d’aller plus loin. Pour cela, il suffit de cliquer sur « sécuriser votre compte ici » et de suivre les instructions. La démarche est similaire en cas d’ajout d’une nouvelle adresse mail.

Obtenir un lien de connexion

Si l’utilisateur ne peut plus bloquer les modifications et accéder à son compte, il peut toujours contacter Instagram. Il suffit de cliquer sur « mot de passe oublié » sur la page de connexion. Il faut ensuite renseigner l’adresse mail, le numéro de téléphone et l’identifiant pour obtenir un lien. Instagram l’envoie par téléphone ou par mail. L’utilisateur doit cliquer dessus puis suivre les instructions pour restaurer son compte. Notons que cette démarche fonctionne à la seule condition que les pirates n’ont pas encore modifié les informations de connexion.

Demander un code de sécurité

L’utilisateur doit cliquer sur « mot de passe oublié » sur la page de connexion d’Instagram. En renseignant son identifiant, le message « Vous ne parvenez pas à réinitialiser votre mot de passe ? » s’affiche. Ensuite, il ne reste plus qu’à choisir le numéro ou l’adresse mail pour recevoir le code de sécurité.

Que faire après la récupération du compte Instagram piraté ?

Les hackers s’appuient sur les informations rendues publiques sur les réseaux sociaux pour pirater un compte Instagram. Cela peut être le prénom des enfants, la date et la ville de naissance, etc. Par ailleurs, leurs premières tentatives portent d’abord sur les mots de passe courants comme « motdepasse », « login », « 123456 », « azerty », etc.

Une fois le compte Instagram retrouvé, il est temps de renforcer son accès à l’aide d’un gestionnaire de mots de passe. Dans un contexte où un internaute doit gérer des dizaines de comptes, cet outil devient indispensable.

Un gestionnaire de mots de passe comme NordPass est capable de générer un mot de passe de manière aléatoire. Le meilleur gestionnaire de mots de passe répond aux critères de sécurité actuels, un hacker mettrait des siècles à le déchiffrer. Ce n’est pas tout, le logiciel est doté d’un espace de stockage crypté des mots de passe. Cette fonctionnalité remplace la mémorisation humaine. À chaque connexion, le gestionnaire de mots de passe remplit automatiquement les champs vides.