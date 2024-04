Cette IA détecte si vous êtes d’extrême droite au premier regard

Des recherches récentes ont dévoilé qu'une intelligence artificielle (IA) peut, de façon étonnante, identifier les penchants politiques d'une personne. Et cela est possible juste en observant son visage, même dépourvu de toute expression.

Des chercheurs ont récemment découvert qu'une intelligence artificielle, juste en examinant des photos de visages neutres, peut deviner les orientations politiques des gens. Cela, ont-ils averti, représente une grave menace pour la vie privée, bien plus que ce qu'on pensait auparavant.

Et vous savez quoi ? Cette IA analyse les traits faciaux de manière à identifier si une personne penche vers l'extrême droite ou toute autre orientation politique. Et cela, simplement en observant une photo.

Michal Kosinski, principal auteur de l'étude et professeur à l'Université de Stanford, souligne une réalité souvent négligée. « Je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils exposent en publiant simplement une image », explique-t-il.

Autrefois, il était possible de parcourir les profils Facebook pour découvrir les opinions politiques d'un individu à travers ses likes et les pages qu'il suivait. Bien que cette pratique ait cessé, la simple photo de profil reste visible. Or, selon Kosinski, elle révèle beaucoup sur les orientations politiques de son propriétaire.

Analyse de l'IA : prédiction politique à partir de traits faciaux

Pour parvenir à de telles conclusions, l'étude s'est appuyée sur un protocole rigoureux. Les participants, avant l'analyse, devaient minimiser toute expression de leur personnalité visible : vêtus de T-shirts noirs ajustés, sans bijoux ni maquillage, les cheveux soigneusement tirés en arrière. Ensuite, l'algorithme de reconnaissance faciale, VGGFace2, examinait ces images. Il isolait des descripteurs de visage, ou vecteurs numériques, uniques à chaque individu.

Par la suite, ces descripteurs étaient confrontés à une base de données. Celle-ci renfermait les orientations politiques des participants, ce qui permettait à l'IA de prédire leur inclinaison politique.

La précision de ces prédictions amène à se demander si nous devrions vraiment permettre à des machines d'analyser des traits aussi personnels et délicats.

Les risques de l'IA en reconnaissance faciale nécessitent des règles, selon les chercheurs…

Mais l'importance de cette découverte a poussé les chercheurs à sonner l'alarme pour une prise de conscience collective. D'après eux, les traits faciaux dévoilent des informations sur les opinions politiques des individus. Cela réduit ainsi leur contrôle sur leur vie privée.

« Les algorithmes peuvent être très facilement appliqués à des millions de personnes, très rapidement et à moindre coût », a souligné Kosinski. Il met en lumière le risque d'exploitation massive de ces technologies.

Face à ces enjeux, les auteurs de l'étude alertent sur les risques associés à la technologie de reconnaissance faciale. Ils avancent que les traits du visage, par leur constance, peuvent révéler des détails très personnels.

En conséquence, une réglementation plus stricte s'impose pour préserver les individus d'une surveillance non désirée. Au-delà de la simple protection des données personnelles, c'est le respect des libertés fondamentales qui est en jeu ici.

Cette nécessité de réguler ne relève pas seulement de la sauvegarde de l'intimité mais est une véritable question de respect des droits humains.

