Les secrets de Commercetools pour une cybersécurité efficace

En 2023, la France a connu une augmentation significative de 30% des cyberattaques par rapport à l'année précédente. Le secteur de la santé a été particulièrement une cible, avec des cybercriminels ciblant agressivement les complémentaires santé. Commercetools, un leader mondial du commerce composable, a réagi en renforçant ses mesures de cybersécurité pour contrer ces menaces croissantes.

Identification et prévention des arnaques en ligne

Emil Pfrang, responsable de la sécurité chez commercetools, souligne l'importance de la vigilance en ligne. Il recommande de toujours vérifier la présence du « https » dans les URL, un signe que la connexion est sécurisée et que les données sont protégées. Cette simple vérification peut prévenir de nombreuses tentatives de fraude.

Détecter les faux sites et naviguer en sécurité

Les cybercriminels emploient des stratégies de plus en plus sophistiquées pour tromper les internautes. Ils créent des sites web qui ressemblent à ceux de détaillants légitimes en utilisant des URL presque identiques à celles de vraies entreprises. Par exemple, un faux site peut utiliser l'adresse « amazon-net.cc » au lieu de « amazon.com ».

Les navigateurs modernes contribuent à la sécurité des utilisateurs en signalant les sites potentiellement dangereux grâce à des modules d'avertissement. Commercetools conseille vivement de suivre ces avertissements et de quitter les sites suspects pour éviter les risques.

Emil Pfrang affirme que jusqu'à présent, en matière de cybersécurité, commercetools n'a pas été victime de fraude. Cette réussite est attribuée à des mesures de prévention efficaces. Ces mesures incluent des formations régulières et des simulations d'attaques de phishing pour tous les employés. En outre, l'entreprise a mis en place un processus robuste de gestion des incidents de sécurité. Cela consiste à mobiliser une équipe d'intervention rapide en cas d'incident informatique.

Normes et certifications : un gage de sécurité

Pour garantir la sécurité de ses opérations, commercetools adhère à plusieurs normes de sécurité internationales, telles que l'ISO 27001, TISAX, SOC2, et HDS. L'obtention de ces certifications démontre l'engagement sérieux de l'entreprise en matière de cybersécurité et le soutien indéfectible de la direction pour ces initiatives.

En adoptant des normes strictes et en investissant dans la formation continue, l'entreprise s'assure que ses opérations restent protégées contre les cybermenaces. La sensibilisation accrue aux risques et la préparation proactive permettent de défendre efficacement les données des utilisateurs et de l'entreprise.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

