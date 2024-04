Explorez l’avènement de l’humain augmenté à 360° durant le VivaTech 2024

Lors de la prochaine édition de VivaTech, le géant de la deep-tech German Bionic dévoilera un concept révolutionnaire, l'Humain « augmenté à 360° ». Ce concept, centré sur l'harmonisation de l'homme avec la technologie, promet de libérer le potentiel humain à travers des innovations telles que les exosquelettes avancés et l'intelligence artificielle.

Une vision renouvelée de la technologie

L'objectif de German Bionic cette année est d'intégrer davantage ses technologies d'avant-garde au quotidien. La firme entend normaliser l'utilisation des exosquelettes actifs et des dispositifs portatifs. Le salon VivaTech sera le théâtre de cette vision, où l'entreprise présentera ses innovations sous le concept de « Tech for Good ».

L'écosystème Tech centré sur l'humain

L'innovation majeure réside dans la nouvelle plateforme de German Bionic, qui intègre les derniers modèles d'exosquelettes, Apogee et Apogee+. Ces technologies s'articulent autour d'une interface homme-machine intuitive, enrichie d'analyses en temps réel et de fonctionnalités ludiques. Le système vise à améliorer la productivité et le bien-être des travailleurs. Il réduit la fatigue physique dans des secteurs à forte charge comme la logistique ou les soins.

Une démarche inclusive et prévoyante

German Bionic porte une attention particulière à l'inclusivité, notamment envers les femmes, les séniors et autres groupes souvent marginalisés dans les milieux professionnels physiquement exigeants. Les exosquelettes actifs simplifient le transport de charges et offrent des possibilités à ces groupes. Ils contribuent ainsi à une société plus équilibrée et productive.



La démarche de German Bionic prend également en compte les évolutions démographiques. En proposant des solutions pour maintenir la santé et la productivité dans un contexte de vieillissement de la population, l'entreprise prévoit de répondre aux défis futurs avec efficacité et humanité.

Technologie de pointe pour un avenir meilleur

Les exosquelettes Apogee et Apogee+ sont au cœur de l'offre technologique de German Bionic. Ils offrent un soutien allant jusqu'à 30 kg par levée et une assistance à la marche. Ces fonctionnalités réduisent significativement la fatigue des utilisateurs. De plus, ils sont équipés du Smart Safety Companion, un logiciel IA qui optimise la sécurité et l'efficacité en apprenant des mouvements de ses utilisateurs.

Une invitation à découvrir l'augmentation à 360°

Armin G. Schmidt, PDG de German Bionic, invite le public à découvrir ces technologies à VivaTech.

« Nous invitons tout le monde à se joindre à nous sur notre stand à VivaTech pour découvrir comment augmenter l'Humain à 360° en comblant le fossé entre humanité et technologie et en ouvrant de nouveaux horizons aux potentiels individuels. »

German Bionic se positionne donc comme un acteur clé de l'innovation technologique. L'entreprise propose des outils qui améliorent le quotidien tout en préservant l'intégrité humaine. Elle réaffirme ainsi son engagement pour un avenir où la technologie enrichit la vie de tous.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

