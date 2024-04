1 Français sur 2 touché : les fuites de données explosent en 2024 ! Comment les arrêter ?

Les fuites de données font partie intégrante de notre quotidien à l'ère du numérique. Toutefois, les chiffres sont alarmants ! La commission nationale de l'informatique et liberté (Cnil) annonce dans son bilan que les fuites de données touchent 1 français sur deux.

Le bilan annuel d'activité de la Cnil vient de sortir ! C'est assez inquiétant, car apparemment un français sur deux est affecté par les fuites de données. Plus de 16 433 plaintes ont été reçues par le régulateur français des données personnelles l'année dernière. Cette année, il s'attend à un bilan encore plus drastique en raison des vols de données chez France Travail ou encore chez les prestataires du tiers payant.

Fuites de données : de plus en plus de plaintes reçues

2023 a battu les records de fuites de données selon la Cnil. Mais le plus inquiétant, c'est que 2024 est partie sur des fondements encore plus élevés. Néanmoins, selon le bilan annuel d'activité de cette institution, les cibles alertent de plus en plus les autorités et n'hésitent plus à porter plainte.

L'année dernière, l'autorité a été grandement sollicitée par le grand public. Ils ont enregistré plus de 16 433 plaintes durant le dernier exercice. Ce chiffre annonce une augmentation de 35% par rapport à l'année 2022.

Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, présente ce matin le rapport annuel 2023 à la presse 👇 pic.twitter.com/m2f47C1a5f April 23, 2024

Ces hausses concernent plusieurs dispositifs, à savoir :

la vidéoprotection dans les villes ou les commerces ;

dans les villes ou les commerces ; la vidéosurveillance au bureau ;

au bureau ; les cookies ou les traceurs sur les sites web ;

sur les sites web ; les inscriptions dans des fichiers bancaires.

Par ailleurs, 20 810 demandes d'exercices des droits indirects ont été destinées à la Cnil pour demander l'accès à des fichiers bancaires FICOBA ou de police. En seulement un an, elle a constaté une hausse de 217%. Cette explosion est certainement justifiée par l'ouverture du service agréant aux citoyens de solliciter à cette entité de procéder à la vérification de contenu des fichiers dont la loi n'accepte pas la consultation directe.

Les autorités alertent sur les vols de données

Les vols de données ont également explosé cette année. Depuis le début de l'année, 4 600 violations de données ont été enregistrées. Une hausse de 22% par rapport à l'année dernière. Ces vols concernent principalement les rançongiciels, les actes de hameçonnage qui consiste à voler les données personnelles des internautes ou encore les cyberattaques, etc.

🔴 Rapport annuel de la CNIL ➡️ "Les individus sont de plus en plus sensibles à la protection de leurs données", rapporte Marie-Laure Denis, présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. pic.twitter.com/f8AYnUKGNN April 23, 2024

L'autorité nous met en garde : « Même si les entreprises, administrations, collectivités et autres organismes sont de plus en plus sensibilisés et […] protégés, les attaques informatiques demeurent nombreuses ».

Le début de 2024 a été aussi marqué par des vols massifs de données chez Viamedis et Almerys, menaçant 33 et 45 millions de Français. D'ailleurs, Marie-Laure Denis souligne auprès de l'AFP : « En l'espace de deux mois, un Français sur deux a vu ses données personnelles compromises ».

Une mesure drastique pendant les Jeux olympiques

Les Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront à Paris cet été seront un événement lors duquel les autorités pensent voir les cyberattaques exploser contre les institutions françaises. C'est la raison pour laquelle la Cnil va doubler la protection.

« Toutes les garanties ont été prises pour qu'il y ait un bon équilibre entre la meilleure protection possible des Français, des athlètes et de toutes les personnes qui seront présentes en France à l'occasion de cet événement et, en même temps, le respect des libertés publiques », garantit Marie-Laure Denis.

Par ailleurs, cette institution rassure que l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique durant les épreuves respectera parfaitement les libertés publiques.

Même s'il existe actuellement de nombreuses solutions pour prévenir les fuites de données, je pense que l'attaque informatique sera plus difficile à éradiquer. Et vous, vous en pensez quoi ? Avez-vous déjà été victime d'attaque informatique ? Vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.