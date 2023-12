Fuites de données : toutes les statistiques importantes à connaitre en 2023

En cette fin d’année 2023, la montée en flèche des failles de sécurité menace la stabilité des entreprises. Il est donc impératif pour les organisations de renforcer leur posture de cybersécurité. Découvrez dans cet article les statistiques sur les fuites de données en 2023.

Les statistiques de 2023 sur les violations de données révèlent une croissance continue de la vague de données compromises. Motivés par l’appât du gain, les pirates ciblent particulièrement les informations personnelles, en faisant une cible privilégiée. Malgré cette menace croissante, les entreprises demeurent insuffisamment préparées aux violations, soulignant un besoin urgent d’amélioration.

Dans cette optique, plusieurs statistiques clés sur les violations de données pour 2023 ont été rassemblées. Ces données détaillent les types de violations, les risques sectoriels, les coûts engendrés, ainsi que les ressources de défense et de prévention. Suivez le guide pour savoir les statistiques fuites de données 2023.

Fuite de données : de quoi il s’agit ?

La fuite de données, incident de cybersécurité fréquent, survient lorsqu’un tiers accède illégalement à des informations confidentielles. Ces données, telles que les informations personnelles ou liées au développement de l’entreprise, peuvent être exploitées par les pirates.

Les objectifs des hackers incluent la diffusion nuisible à la réputation, le chantage ou la vente sur le Dark Web. Les données bancaires, papiers d’identité et identifiants de connexion se monnayent à prix élevé.

Cette problématique, aux conséquences parfois coûteuses, voire fatales, touche toutes les structures, y compris les gouvernements. À noter que la fuite de données s’inscrit dans le contexte plus vaste des violations de données. Elle inclut même la violation d’intégrité et la violation de disponibilité.

Top des statistiques fuites de données 2023

Découvrez le sommet des statistiques de piratage, révélant les tendances et les chiffres les plus marquants :

30,000 sites piratés quotidiennement à l’échelle mondiale.

71 % des violations en ligne sont motivées par des gains financiers.

Coûts estimés des rançongiciels pour le S1 2021 : 416 millions de dollars.

En 2021, une attaque de rançongiciel d’entreprise toutes les 11 secondes.

La plus grande cyberattaque a eu lieu en 2013, piratant plus de 3 milliards de comptes Yahoo.

500 000 identifiants Zoom mis en vente sur le Dark Web en avril 2020.

COVID-19 a multiplié par 137 000 les coûts des violations de données aux États-Unis.

Les campagnes de fausses nouvelles et de désinformation continueront de semer le chaos en 2022.

Les violations de données en 2021 ont généré en moyenne 4.24 millions de dollars de coûts.

Le secteur de la santé a le coût moyen le plus élevé pour une violation de données : 9.23 millions de dollars.

Les organisations dotées de niveaux élevés d’IA et d’automatisation enregistrent les plus grandes économies de coûts liées aux violations de données.

Statistiques fuites de données 2023 : qu’est-ce qui est le plus souvent piraté et à quelle fréquence ?

En 2023, les cyberattaques et fuites de données sont plus fréquentes que jamais. Examinons de plus près quel type d’informations sont le plus souvent compromises et à quelle fréquence.

PII clients : cible principale à hauteur de 44 %.

Les pirates peuvent viser divers enregistrements en ligne, tels que les PII clients et la propriété intellectuelle. Cependant, leur focalisation principale se porte sur les PII clients, représentant 44 % des compromissions.

Le deuxième type d’enregistrement le plus couramment compromis dans les cyberattaques est celui des données client anonymisées, avec une proportion de 28 %. Ces données sont sciemment altérées pour exclure les PII. En troisième position des dossiers compromis, la propriété intellectuelle représente 27 %. Cette variété dans les cibles souligne la complexité des menaces en ligne.

30 000 sites Web piratés quotidiennement à l’échelle mondiale

En explorant les statistiques mondiales de la cybercriminalité, vous constatez qu’environ 30 000 sites Web sont piratés chaque jour à l’échelle mondiale. Ces chiffres se traduisent par environ 4 000 attaques de cybercriminalité quotidiennes aux États-Unis. Ces données mettent en lumière l’importance de rester vigilant dans le paysage numérique.

93 % des réseaux d’entreprise infiltrés par des cybercriminels

Dans l’ère actuelle, les pirates informatiques peuvent aisément infiltrer 93 % des réseaux d’entreprise. Lors de ces attaques, les cybercriminels opèrent en tant qu’assaillants externes. De plus, ils emploient des outils logiciels sophistiqués pour contourner les défenses de sécurité.

Cette intrusion compromet la sécurité du réseau de l’entreprise, autorisant l’accès aux données et aux ressources du réseau local. La sophistication croissante des techniques de piratage souligne la nécessité d’une vigilance accrue en matière de cybersécurité.

Coup de maître cybernétique : 3 milliards de comptes Yahoo compromis lors de l’attaque monumentale de 2013

Dans la vaste histoire des cyberattaques, un événement majeur s’est déroulé en 2013 : le plus grand piratage de l’histoire. À cette époque, des pirates ont contourné les défenses de sécurité de Yahoo. D’ailleurs, ils ont réussi à s’emparer des informations d’identification de plus de 3 milliards d’utilisateurs de comptes.

Cet épisode marque un tournant dans la cybersécurité, soulignant l’importance cruciale de renforcer constamment les mesures de protection numérique.

2020 en chiffres : Plus de 10 millions d’attaques DDoS ont frappé le cyberespace

Les attaques DDoS, qui se traduisent par des dénis de service distribués, demeurent une menace cybernétique persistante. En 2020, marquée par la pandémie de coronavirus, ces attaques ont pris une ampleur particulière.

Le résultat est édifiant : une augmentation notable à plus de 10 millions d’attaques au cours de cette année seule, surpassant de 1.6 million le chiffre de 2019. Cette croissance souligne l’urgence d’améliorer constamment les défenses contre ces menaces évolutives.

Les petites entreprises, cibles privilégiées avec 57 % d’attaques d’ingénierie sociale/hameçonnage

Conformément aux récentes investigations, les données dévoilent que les petites entreprises sont souvent la cible de diverses attaques informatiques, notamment :

Ingénierie sociale et hameçonnage (57 %)

Vol et compromission d’appareils (33 %)

Vol d’identifiants (30 %)

Chaque mois, la menace persiste : 4 800 sites Web compromis par le détournement de formulaire

Parmi les diverses cyberattaques, les attaques par détournement de formulaire se distinguent par leur fréquence accrue. Ces attaques permettent aux pirates de s’emparer des détails de la carte de crédit des acheteurs en ligne.

Chaque mois, la menace persiste avec plus de 4 800 sites Web compromis par des pirates injectant du code de détournement de formulaire. Cette technique se hisse ainsi au rang des cyberattaques les plus répandues.

Les violations de données peuvent avoir des conséquences graves, tant pour les individus que pour les entreprises. Il est donc important de comprendre comment elles se produisent afin de pouvoir les prévenir.

Voici quelques statistiques fuites de données 2023 que vous devez savoir :

83 % des violations de données en 2022 impliquent des acteurs internes.

95 % des violations sont motivées financièrement, augmentant de 24 % depuis 2019.

Les ransomwares représentent près de 24 % des incidents liés aux logiciels malveillants.

95 % des enregistrements violés proviennent des secteurs gouvernemental, commercial et technologique.

Dans plus de 70 % des cas, les violations sont attribuées à des groupes du crime organisé.

Astuces incontournables pour prévenir les fuites de données

La prévention des fuites de données est essentielle pour protéger les informations sensibles. Voici quelques bonnes pratiques à observer pour réduire les risques et les vulnérabilités :

Évaluation rigoureuse avec l’Analyse d’Impact relative à la Protection des Données (AIPD)

Pour une vision claire de la posture de votre entreprise en matière de protection des données, une AIPD est préconisée. Initialement conçue pour répondre aux exigences du RGPD, cette analyse audite les pratiques de votre entreprise. Ainsi, elle vise à identifier les risques potentiels et à comprendre les conséquences d’une faille de sécurité ou d’une violation des informations. Cette étape fournit une base solide pour la mise en œuvre de mesures appropriées.

Développement d’un processus de gestion de crise efficace

L’établissement de processus de gestion de crise robustes permet, entre autres, de définir des réponses rapides en cas de problème. De plus, cela englobe le développement de moyens techniques de prévention des risques, ainsi que la sensibilisation des équipes à la gestion de crise et aux risques cybernétiques.

Les tests réguliers, la réalisation de sauvegardes fréquentes et l’apprentissage continu à partir des erreurs constituent des aspects clés de ce processus. Les plans de reprise d’activité et de continuité d’activité s’intègrent harmonieusement dans ces démarches.

Détection proactive des fuites de données

Il incombe aux responsables informatiques de surveiller activement la toile et de réaliser une veille régulière pour détecter toute fuite potentielle de données. La réalisation d’une opération RIFI (Recherche sur Internet de Fuites d’Informations) est recommandée. Cependant, cette manœuvre doit être conforme aux exigences rigoureuses du RGPD.

Partager vos informations sensibles de manière sécurisée

L’échange de documents et d’informations confidentielles est parfois incontournable pour les entreprises. Cependant, l’utilisation de boîtes mail ou d’outils peu sécurisés peut être risquée. En 2016, Dropbox a été victime d’une fuite de données, exposant 68 millions d’identifiants. Optez pour des solutions de partage sécurisées.

Recourir au chiffrement des données

Le chiffrement des données demeure une approche de premier plan pour garantir la protection de vos informations sensibles. Il rend les données illisibles aux yeux des hackers. Cette pratique s’étend au chiffrement des mots de passe, des documents et des communications.

D’ailleurs, de plus en plus d’organisations adoptent le cryptage complet de leur réseau grâce à l’utilisation d’un VPN. Cette solution offre une protection essentielle, notamment lors de connexions à des réseaux Wi-Fi publics.

Sécuriser tous vos appareils avec un VPN : une précaution incontournable

Au-delà du chiffrement, la sécurité des données passe par la protection de tous vos appareils. L’utilisation d’un réseau privé virtuel demeure une précaution incontournable.

En effet, l’usage d’un VPN garantit la sécurité de vos connexions, notamment lors d’accès à des réseaux Wi-Fi publics. Ainsi, vous prévenez efficacement les risques potentiels liés à la cybercriminalité.

Quel VPN pour prévenir des fuites de données ?

NordVPN est l’un des meilleurs fournisseurs de VPN du marché pour sécuriser vos données. D’une part, basé au Panama, ce VPN bénéficie de lois favorables à la protection de la vie privée. D’autre part, il utilise des protocoles de chiffrement de pointe comme IKEv2, IPSec et OpenVPN afin de crypter vos données.

Qui plus est, avec plus de 5 200 serveurs répartis dans 60 pays, NordVPN permet à la fois de masquer votre adresse IP et de contourner la censure sur le web. De même, il offre une bande passante illimitée et déverrouille les restrictions géographiques de certains sites. Ainsi, vous pouvez accéder aux catalogues de streaming étrangers.

Par ailleurs, les applications NordVPN sont compatibles avec de nombreux appareils tels que Windows, iOS et Android. Mieux encore, vous pouvez protéger simultanément jusqu'à 6 appareils.