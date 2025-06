Phenom X+ : tout savoir sur la plateforme RH boostée à l’IA générative

Bien plus qu’un simple outil d’automatisation, Phenom X+ vise à transformer en profondeur le métier des ressources humaines. Propulsée par de l’IA générative, cette plateforme fait coïncider profils et postes avec la précision d’un algorithme de rencontre. Sa promesse : libérer les DRH des lourdeurs administratives afin qu’ils puissent se focaliser sur leur mission stratégique.

Phenom X+ : l’évolution de la Phenom Talent Experience Platform vers l’IA générative

Phenom est une entreprise technologique américaine spécialisée dans les solutions RH. Sa plateforme phare, la Phenom Talent Experience Platform, connecte candidats, recruteurs, employés et responsables RH au sein d’un écosystème intégré qui couvre l’ensemble du cycle de vie des talents.

En avril 2023, à l’occasion de son événement annuel IAMPHENOM, Phenom a présenté X+. Il s’agit d’une nouvelle couche technologique reposant sur l’intelligence artificielle générative. Bien plus qu’une simple mise à jour, X+ incarne une refonte en profondeur de la plateforme, repensée pour tirer pleinement parti du potentiel de l’IA.

Phenom X+ n’est donc pas un module à part. C’est le moteur d‘IA transversal qui vient renforcer chaque composant de la Phenom Talent Experience Platform avec des capacités d’IA génératives. Il intervient à chaque étape du parcours collaborateur. Cela va du recrutement à la formation, en passant par l’onboarding et le développement des talents.

En s’appuyant sur leurs données spécifiques — secteur d’activité, structure organisationnelle, historique de recrutements, etc. — Phenom X+ est également en mesure de proposer aux entreprises des solutions véritablement adaptées à leurs enjeux spécifiques.

Phenom X+ automatise l’ensemble du processus RH

Concrètement, Phenom X+ propose des fonctionnalités intelligentes couvrant l’ensemble du cycle de gestion des talents.

Phenom X+ automatise, par exemple, la rédaction des offres d’emploi, avec une optimisation SEO intégrée. Il facilite également l’envoi de campagnes hyper-ciblées par e-mail, SMS ou notifications push. Résultat : un gain de temps considérable pour les équipes RH, qui peuvent atteindre les bons candidats en seulement quelques clics.

L’autre atout majeur de Phenom X+ réside dans sa capacité à faire concorder efficacement les candidats avec les postes disponibles (matching). Cette précision repose sur des algorithmes avancés, capables d’identifier les profils les plus pertinents, qu’ils soient internes ou externes à l’entreprise.

Son module d’entretien vidéo est également d’une grande aide pour les recruteurs. Il propose une transcription en temps réel ainsi qu’un résumé clair et structuré des échanges avec les candidats. Ces fonctionnalités permettent d’analyser chaque profil de manière plus précise, tout en favorisant une évaluation plus juste et objective.

Selon l’entreprise américaine, cette approche personnalisée du recrutement a conduit à une augmentation significative du nombre de candidats qualifiés.

Une solution complète pour attirer, développer et fidéliser les talents

Les fonctions d’intelligence artificielle de Phenom X+ simplifient le recrutement de bout en bout. Par exemple, les tâches administratives sont automatisées — génération des fiches de poste, réponses aux candidats, planification des entretiens. L’objectif est de permettre aux managers de se concentrer sur l’essentiel : la rencontre avec les talents.

Phenom X+ libère le potentiel de la mobilité interne grâce à ses modules Career Pathing et Succession Planning. Les RH identifient en un clin d’œil les talents les plus prometteurs grâce à des tableaux de bord intuitifs. Ces outils cartographient les compétences et tracent les parcours d’évolution possibles au sein de l’entreprise.

Phenom X+ aide également à la rétention des talents grâce à son module d’analyse prédictive. En croisant données de performance, niveau d’engagement et aspirations des collaborateurs, la plateforme identifie les risques de départ et propose des actions sur mesure pour fidéliser les profils clés.

Phenom X+ réinvente aussi l’onboarding avec son module High-Volume Hiring, spécialement conçu pour les recrutements massifs. Grâce à l’automatisation des tâches administratives, des rappels intelligents et un parcours digital clé en main, chaque nouveau collaborateur bénéficie d’une intégration fluide et sans paperasse. Même lors d’embauches groupées.

Des gains mesurables pour les entreprises qui ont adopté la solution

Plusieurs grands groupes ont déjà adopté Phenom X+, avec des retours plutôt positifs. AtWork Group, spécialisé dans le travail temporaire, a ainsi enregistré une hausse de 176 % du nombre de candidatures inscrites en un an. Le taux de candidatures complétées a, quant à lui, frôlé les 100 %.

Chez Life Time, réseau de centres sportifs regroupant 36 000 collaborateurs, Phenom a permis d’harmoniser un processus de recrutement auparavant très décentralisé. Les outils d’analyse intégrés ont donné aux équipes RH une visibilité en temps réel sur la performance de leurs campagnes. Cela a permis de mettre en oeuvre des ajustements stratégiques.

Mastercard a, de son côté, profondément transformé son site carrière mondial en intégrant Phenom X+. Grâce à l’automatisation de la planification des entretiens, 88 % des rendez-vous sont désormais fixés dans les 24 heures suivant le premier contact avec les candidats.

Thermo Fisher Scientific, un important fournisseur américain de matériel de recherche, a repensé sa stratégie de recrutement grâce à Phenom X+. Grâce à des automatisations intelligentes et personnalisables, l’entreprise identifie désormais bien plus rapidement les profils techniques et opérationnels les mieux adaptés à ses besoins.

Phenom X+ face à la concurrence : Workday, Eightfold & Beamery sous la loupe

L’avantage principal Phenom X+ ? Une IA unique qui pilote l’ensemble des processus RH, là où les autres n’en couvrent que des parties.

Eightfold est, par exemple, réputé pour sa capacité à mettre en relation les candidats et les emplois qui leur correspondent. Phenom X+ va encore plus loin en combinant cette expertise de matching à une automatisation intelligente et à une expérience utilisateur optimisée. Résultat : une gestion plus efficace du parcours talent. Du recrutement au développement des collaborateurs, chaque étape est optimisée de bout en bout.

Beamery est reconnu pour l’excellence de sa gestion de la relation candidat, notamment grâce à des campagnes automatisées qui renforcent l’engagement. Phenom X+ bâtit sur cette base, tout en y associant une intelligence artificielle générative de pointe, qui optimise la création de contenu et les capacités d’analyse prédictive.

Workday propose une solution complète pour la gestion de la paie, de la formation et de la performance. Mais il porte une attention plus restreinte à l’expérience candidat. Phenom X+ comble ce vide en offrant une plateforme spécialement conçue pour enrichir cette dimension. De plus, grâce à Connector Studio, elle s’intègre facilement aux outils existants de l’entreprise. Qu’il s’agisse de solutions de paie, de recrutement ou de gestion des ressources humaines.

En somme, Phenom X+ se distingue par sa capacité à allier intelligence artificielle, expérience utilisateur optimisée et automatisation avancée. Pour les entreprises recherchant une plateforme complète, centrée sur le parcours des talents, elle constitue une alternative crédible face aux principaux acteurs du marché des ressources humaines.

Phenom X+ : Le verdict final

Phenom X+ aide les équipes RH au quotidien. Elle fait gagner du temps, réduit les délais d’embauche et améliore la qualité des candidatures. Grâce à l’automatisation, les contenus comme les e-mails, les fiches de poste ou les CV sont générés plus vite.

La reconnaissance de Phenom X+ comme « visionnaire » par Gartner et « Strategic Leader » par Fosway confirme sa position en phase avec les grandes tendances du marché des ressources humaines.

Les clients soulignent aussi la richesse des fonctionnalités : CRM de talents, chatbot intégré, analytics RH. Ils apprécient surtout la facilité de déploiement, y compris dans de grandes organisations. La plateforme est également multilingue et conforme aux normes de sécurité et aux principes d’éthique en matière d’IA.

Certains points méritent toutefois d’être pris en compte. Le coût d’implémentation peut s’avérer élevé, notamment pour les PME. Par ailleurs, certaines fonctionnalités peuvent faire doublon avec celles déjà présentes dans les systèmes de suivi des candidatures (ATS) existants. Ce qui peut entraîner des redondances et complexifier l’usage au quotidien.

La prise en main peut également être difficile pour les équipes peu familières avec les outils d’intelligence artificielle avancée.

Phenom X+, comme toute solution reposant sur l’IA générative, nécessite une supervision humaine rigoureuse. Cela, afin de garantir la pertinence des contenus produits ainsi que leur conformité aux exigences légales.

Malgré ces quelques limites, Phenom X+ reste une solution innovante et performante pour les entreprises qui souhaitent moderniser leur gestion des talents.

