Explosion de la bulle IA en 2026 ? Pas si sûr, bien au contraire

Ces derniers temps, les experts annoncent l’explosion imminente de la bulle de l’IA. Alertes, doutes et scénarios catastrophe se multiplient. Mais en 2026, l’histoire pourrait prendre une tournure très différente.

Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, l’explosion de la bulle de l’IA désigne un scénario redouté par les marchés. Celui où les investissements massifs dans l’IA s’effondrent brutalement.

En cause, des valorisations jugées excessives, des projets peu ou pas rentables et un retournement de confiance des investisseurs. Cela se traduirait par une chute des actions technologiques, un gel des financements et un coup d’arrêt brutal à l’euphorie autour de l’IA. Mais tous les faits indiquent que ce scénario ne se produira finalement pas.

Explosion de la bulle IA : le scénario fait débat

Depuis deux ans, l’IA est partout. Dans les smartphones, dans les moteurs de recherche et dans les open spaces aussi. De ce fait, de plus en plus d’investisseurs redoutent une bulle spéculative, prête à éclater à la moindre secousse économique.

Le raisonnement est bien connu des experts. Beaucoup de projets d’IA ne sont pas encore rentables. Les entreprises signent des accords entre elles. L’argent circule parfois en vase clos. Et si l’un des piliers vacille, tout le secteur pourrait suivre. L’inquiétude se tient donc. C’est normal.

Sauf que la réalité sur l’explosion de la bulle IA est tout autre. Selon une enquête annuelle du cabinet Teneo, 68 % des PDG prévoient d’investir encore davantage dans l’IA en 2026. Oui, davantage. Même si moins de la moitié des projets actuels génèrent des bénéfices. Un chiffre qui en dit long sur l’état d’esprit des dirigeants.

IA : bulle ou pas bulle ? Mira Murati, ex-directrice technique d'@OpenAI cherche à lever 5 milliards de dollars supplémentaires, avec sa nouvelle startup, pour une valorisation de 50 milliards de dollars.



Pourtant, la startup n'a encore lancé aucun produit sur le marché ! On en… pic.twitter.com/hhN4Qw60At — Julien Khaski (@JKhaski) December 1, 2025

Personne ne veut lever le pied. Personne ne veut passer pour celui qui a raté le virage de l’IA. Quitte à continuer d’investir, parfois à perte, pour que l’IA reste une priorité stratégique.

Pourquoi donc les investisseurs sont-ils toujours prêts ?

Parce que malgré les doutes, les dépenses en IA continuent d’exploser. Et certains acteurs en profitent plus que d’autres.

Impossible de ne pas citer Nvidia. Le géant des puces IA est devenu, en quelques années, l’entreprise la plus valorisée au monde. Environ 4 600 milliards de dollars de capitalisation. La demande pour ses GPU dédiés à l’IA reste massive. Celle-ci reste portée par les besoins des data centers et des modèles toujours plus gourmands en calcul.

Certes, tout n’est pas rose. L’action Nvidia a déjà corrigé, avec une baisse d’environ 11 % par rapport à son plus haut annuel. Les valorisations inquiètent donc. Car le ratio cours/bénéfice prévisionnel tourne autour de 25, au-dessus de la moyenne du S&P 500.

Toutefois, pour beaucoup d’analystes, cette valorisation reste cohérente avec les perspectives de croissance. Et surtout, les investissements IA sont pensés sur plusieurs années, pas sur un simple effet de mode.

Attention toutefois à ne pas tout miser sur n’importe quelle action IA. Certaines entreprises affichent des promesses floues et des multiples délirants. Là, le risque est bien réel. Car, non, l’explosion de la bulle IA ne risque pas d’avoir lieu. Mais toutes les actions IA ne vont pas continuer à grimper sans limite.

