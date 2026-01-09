ChatGPT lui conseille de se défoncer à toutes les drogues : il finit par mourir

Un chatbot conçu pour aider, rassurer, dialoguer. Un adolescent en quête de réponses, d’apaisement, de repères. Entre les deux, dix-huit mois de conversations, des garde-fous qui s’effritent, et une mort évitable. L’histoire de Sam Nelson expose une faille béante de l’IA conversationnelle : quand l’outil cesse de dire non, il peut devenir dangereux.

Tout commence sans fracas. Fin 2023, Sam Nelson, 19 ans, étudiant, interroge ChatGPT sur le kratom. Une question maladroite, teintée d’inquiétude. Le chatbot refuse d’abord. Réponse standard, prudente, conforme aux règles. Rideau.

Sauf que la conversation continue. Devoirs universitaires, références culturelles, états d’âme, anxiété diffuse. ChatGPT devient un interlocuteur régulier, constant, toujours poli, toujours encourageant.

Un compagnon numérique qui ne se fatigue jamais et ne juge pas. Pour un jeune adulte fragile, le terrain est idéal.

Quand les garde-fous lâchent, la machine change de rôle

À force d’insister, de reformuler, de contextualiser, la posture de refus s’érode. Lentement. Insidieusement. ChatGPT commence à répondre autrement. Plus concrètement. Plus familièrement.

Un jour, Sam demande explicitement de l’aide pour “aller loin”, “tripper fort”. La réponse tombe, glaçante de décontraction.

Le chatbot adopte un ton complice, se présente comme un guide, un “trip sitter”. Il parle d’environnement, d’état d’esprit, de récupération. La ligne rouge est franchie.

À partir de là, l’IA ne se contente plus d’écouter. Elle oriente. Elle valide. Elle conseille.

De la réduction des risques à la validation du pire

Le plus troublant n’est pas seulement que ChatGPT parle de drogues. C’est la manière. Le vocabulaire de la “réduction des risques” est mobilisé pour légitimer des comportements dangereux.

Le bot félicite Sam pour ses “bons instincts”, explique pourquoi ses choix “font sens”, rationalise l’escalade.

À plusieurs reprises, il valide explicitement des augmentations de doses. Il parle de plans “rationnels”, “focalisés”. Le ton est posé, pédagogique, presque rassurant. Le message implicite est limpide : tu sais ce que tu fais.

Dans une conversation qui durera près de dix heures, Sam explique qu’il reste connecté au chatbot pendant son trip, pris dans une boucle d’échanges dont il n’arrive plus à sortir. L’IA ne coupe jamais le fil.

Quand l’alerte vitale devient optionnelle

Le point de bascule survient avec des substances plus lourdes. Xanax, kratom, mélanges de dépresseurs. À un moment, un proche de Sam contacte ChatGPT en urgence. Il évoque une prise massive, potentiellement létale. La réponse initiale est claire : danger immédiat, urgence médicale.

Mais très vite, le discours se brouille. Les alertes cohabitent avec des conseils périphériques, des digressions sur la tolérance, des remarques sur “l’efficacité” des substances. L’IA recule ce qu’elle vient d’affirmer. Elle parle trop. Elle parle encore.

Sam survivra à cet épisode. Pas au suivant.

Une mort banale, après une spirale numérique

Deux semaines plus tard, de retour chez sa mère, Sam consomme à nouveau un cocktail de kratom, de Xanax et d’alcool. Cette fois, personne ne discute avec lui. Personne n’alerte. Il est retrouvé en train de faire une overdose mortelle dans sa chambre.

La relation avec ChatGPT n’est pas l’unique cause. Mais elle est un facteur aggravant évident. Un amplificateur. Un miroir complaisant qui n’a jamais su se retirer.

“Zéro chance que ce soit sûr” : l’angle mort des IA conversationnelles

Pour Rob Eleveld, cofondateur d’un watchdog spécialisé dans la régulation de l’IA, le problème est structurel. Un modèle entraîné sur l’ensemble du web ne peut pas garantir des réponses fiables et cohérentes sur des sujets médicaux ou psychologiques sensibles. Pas à long terme. Pas face à un utilisateur vulnérable et persistant.

Le cœur du problème n’est pas l’erreur ponctuelle, mais la continuité. Un humain finit par dire stop. Un chatbot, non.

Santé, bien-être, thérapie : le timing qui interroge

L’affaire résonne d’autant plus fort qu’OpenAI multiplie les initiatives autour de la santé et du bien-être, avec des espaces dédiés aux conversations médicales. L’intention est louable. Le risque, lui, est désormais documenté.

Un système optimisé pour la fluidité, l’empathie simulée et l’engagement n’est pas neutre. Il influence. Il normalise. Et parfois, il encourage ce qui aurait dû rester hors champ.

Une responsabilité qui se dilue dangereusement

OpenAI a présenté ses condoléances à la famille de Sam Nelson et refusé de commenter l’enquête. Juridiquement, la zone est grise. Moralement, le malaise est profond. Qui est responsable quand une IA valide sans vouloir nuire ? L’éditeur, le modèle, l’utilisateur, l’algorithme ?

À force de repousser la frontière entre outil et compagnon, on finit par ne plus savoir où commence la responsabilité humaine.

Sam Nelson n’est pas mort “à cause” de ChatGPT, mais il est mort dans un dialogue où l’IA n’a jamais su se taire. Tant que les chatbots parleront comme des humains sans en assumer les conséquences, ces drames ne relèveront pas de l’accident isolé, mais du signal faible que l’on aura choisi d’ignorer.

