L’IA devait booster les ventes de PC : Dell avoue que le grand public s’en fiche

L’IA devait être le moteur de la reprise du marché du PC. Mais derrière les slogans et les promesses, la réalité est plus terre à terre. Pour le grand public, l’IA n’est ni un déclic, ni un argument décisif à l’achat, et même Dell finit par l’admettre.

Longtemps présentée comme la fonctionnalité qui allait redonner envie de changer d’ordinateur, l’IA s’est imposée dans les discours des constructeurs bien plus vite que dans les usages. Processeurs dopés aux acronymes, nouvelles puces spécialisées, logiciels estampillés « intelligents »… tout était prêt sur le papier. Sauf que du côté des consommateurs, l’enthousiasme n’a pas suivi. En reconnaissant que l’IA ne fait pas vendre ses PC, Dell envoie un message clair à toute l’industrie. La technologie ne suffit pas, encore faut-il qu’elle parle vraiment aux utilisateurs.

Dell à contre-courant d’une industrie obsédée par l’IA

« Ils n’achètent pas sur la base de l’IA ». La phrase est signée Kevin Terwilliger, responsable des produits chez Dell, dans une interview accordée à PC Gamer. En plus, selon lui, l’IA a plutôt tendance à embrouiller les consommateurs qu’à leur faire percevoir un bénéfice clair.

Cela ne signifie pas pour autant que Dell tourne le dos à l’IA. Toutes les nouvelles machines du constructeur intègrent désormais un NPU, une puce dédiée aux tâches IA. Simplement, le discours change.

Lors de la présentation des nouvelles gammes XPS (de retour sur le devant de la scène) et Alienware, l’IA n’était plus au centre de tout. Je me souviens que l’an dernier encore, le « PC IA » était omniprésent dans la communication de la marque. En douze mois, Dell a surtout appris que cet argument ne déclenchait pas l’acte d’achat.

Par ailleurs, Nvidia, Google, OpenAI ou Meta continuent d’investir des dizaines de milliards de dollars dans des data centers toujours plus nombreux. Et Microsoft, acteur clé du marché PC, pousse l’IA à marche forcée dans Windows, ses logiciels et ses services. Comme si l’enthousiasme du public allait finir par suivre.

Chez Dell, le ton est nettement plus critique. Jeff Clarke, directeur de l’exploitation du groupe, a déclaré que le pari de Microsoft sur l’IA générative relève, selon lui, de la « promesse non tenue ». Et surtout, cette promesse n’a pas relancé la demande.

Devant un public peu réceptif aux slogans technologiques, je pense que l’industrie du PC pourrait être contrainte de revenir à l’essentiel. Notamment, les performances réelles, l’autonomie, le design et la fiabilité. Ce sont des critères que les utilisateurs, eux, n’ont jamais vraiment cessé de privilégier.

