Vous n’utilisez pas l’IA pour tout ? Vous êtes un fou, selon Nvidia

L’IA peut désormais tout faire, affirme Jensen Huang, le patron de Nvidia. Si vous résistez encore à cette technologie, il est peut-être temps de vous poser la question.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Lors d’une réunion générale qui a suivi l’annonce de résultats trimestriels exceptionnels de Nvidia, Jensen Huang a secoué ses équipes. « Certains responsables demandent à leurs équipes d’utiliser moins l’IA », a-t-il lancé, incrédule. « Vous plaisantez ? » a-t-il ajouté.

Pour lui, toute tâche pouvant être automatisée doit l’être. Selon lui, coder à l’ancienne est dépassé. Même si l’on n’a pas encore de consensus scientifique sur l’impact réel de l’IA sur la productivité, Huang est catégorique. Refuser l’automatisation, c’est presque un trouble mental. Oui, vous avez bien lu.

Utiliser l’IA pour tout ? Ce n’est pas qu’une tendance

“In the near future, everything you do will involve AI.”



If Jensen Huang says this, you know how massive the shift will be.

AI demand is set to explode, but compute supply won’t keep up.



💚 That’s where Aethir wins.

By removing centralized cloud bottlenecks, Aethir… pic.twitter.com/wJqr6iqMaV — Aethir (@AethirCloud) November 26, 2025

« Je veux que toutes les tâches pouvant être automatisées grâce à l’intelligence artificielle le soient » a affirmé Jensen Huang. Pour lui, l’IA doit s’immiscer partout, du code à la moindre feuille de calcul. Les avantages sont nombreux et indéniables. En effet, automatiser certaines tâches simplifie la vie et booste la productivité. Cela fait aussi gagner du temps.

Pas étonnant, donc, que les géants du secteur accélèrent. Google affirme que 25 % de son code est désormais généré par l’IA pour tout. Microsoft suit le même chemin. Satya Nadella insiste : « L’utilisation de l’IA pour tout n’est plus une option ». Même vos lignes de code pourraient bientôt s’écrire sans que vos doigts ne touchent le clavier.

Amie ou ennemie des programmeurs ?

Mais tout n’est pas rose. Une étude révèle que les programmeurs utilisant des assistants comme Claude d’Anthropic suivent moins de la moitié des suggestions de l’IA pour tout. Ce qui les rend 19 % plus lents que leurs collègues traditionnels.

L’IA utilisée pour tout pose également la question de l’emploi. Car cette année, près de 140 000 professionnels tech devraient être licenciés. Amazon restructure massivement, tandis que d’autres dirigeants vantent les mérites transformateurs de l’IA.

Certes, Huang, lui, assure que l’IA sera bénéfique pour les salariés. Pourtant, les risques sont réels comme l’automatisation massive ou encore les pertes d’emplois. Refuser l’IA pour tout, c’est peut-être « fou » selon Nvidia, mais se jeter tête baissée dans l’automatisation n’est pas sans danger.

Et vous, qu’en pensez vous ? Et vous, qu’en pensez-vous ? Partagez-vous le même avis que Jensen Huang et croyez-vous que l’IA devrait tout automatiser ? Ou pensez-vous qu’il y a des tâches qu’aucune machine ne devrait toucher ? Donnez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.