Vous bossez toute la journée sur l’ordi ? Votre métier va disparaître, selon cet ingénieur

Un ingénieur en informatique a vu son métier disparaître, ainsi que son salaire de plusieurs milliers de dollars. Et pour lui, c’est loin d’être terminé. Tous ceux qui travaillent derrière un ordi vont bien y passer aussi.

Il y a des années, l’arrivée de l’informatique a profondément transformé le monde du travail. Des métiers ont connu une évolution. Certains ont disparu. De nouvelles compétences sont désormais devenues indispensables. Puisque savoir utiliser un ordinateur est devenu un vrai atout. Pourtant, aujourd’hui, la tendance semble s’inverser. C’est en tout cas ce que pense Shawn K, ingénieur en informatique. Selon lui, les métiers 100% derrière un écran sont en train de disparaître.

Des métiers qui vont disparaître : le vrai responsable

L’IA a, ces dernières années, provoqué une grande révolution dans le secteur professionnel. Elle fascine, évidemment, par tout ce qu’elle permet de faire. Pourtant, elle suscite aussi d’inquiétudes, notamment chez les salariés. Parce que selon plusieurs experts du domaine, elle risque de faire disparaître des métiers.

Shawn K fait partie des premières victimes de la mise en place de cette nouvelle technologie. En effet, il a perdu son travail l’année dernière. « Nous avons réorienté l’entreprise vers l’IA, en ajoutant des fonctionnalités d’IA dans tout le logiciel et en essayant de capitaliser sur l’IA pour nos clients » a déclaré l’ingénieur à The Independant.

« Puis, peu de temps après ce genre de restructuration et d’élaboration de stratégies … J’ai été licencié. » , poursuit-il. On dit souvent que quand on a de l’expérience et des compétences, retrouver un travail est simple. Pas pour Shawn K. Il a galéré à trouver un job, au point de finir par s’installer dans une caravane.

Pour joindre les deux bouts, il a même bossé sur des applications de livraison de repas. Il a envoyé près de 800 candidatures, et n’a eu que moins de dix entretiens. Le constat prouve que les entreprises préfèrent de loin travailler avec l’IA que d’embaucher des humains.

Pour réduire les dépenses

L’IA possède des capacités impressionnantes pour analyser rapidement des données. Elle saura aussi générer du contenu en seulement quelques clics. Mais de nombreux témoignages montrent ses limites. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes.

Alors, pourquoi les entreprises ont-elles choisi cette technologie au détriment de leurs employés ? Dans une analyse récente, Ed Zitron explique que Wall Street investit massivement dans l’IA. Pourtant, les résultats attendus ne sont pas là.

Ainsi, si les sociétés misent vers l’automatisation, ce n’est donc pas parce que l’IA fait tout le travail. Mais surtout pour réduire les coûts et améliorer leurs marges. Prenons l’exemple de Shawn K. Il touchait plus de 150 000 dollars pour coder dans une start-up. C’est une somme énorme, surtout dans un contexte économique aussi instable. Ça pèse lourd dans les charges de l’entreprise.

Shawn K est donc « vraiment convaincu que tous ceux dont le travail est fait sur un ordinateur toute la journée sont finis », comme il l’a déclaré à The Independant. Pour lui, ce n’est qu’une question de temps.

Et vous, vous en pensez quoi ? L’IA va-t-elle vraiment faire disparaître des métiers ? Ou au contraire, c’est un outil qu’on doit apprendre à maîtriser pour rester dans la course ? Donnez votre avis en commentaire !

