MyHair : l’IA qui détecte si vous allez devenir chauve

Une startup française pense avoir trouvé la solution pour couper court aux doutes. Avec MyHair et son IA de diagnostic capillaire, la peur de devenir chauve pourrait enfin laisser place à des réponses claires et scientifiques.

Il suffit parfois d’une phrase pour déclencher une obsession. Pour Ciriak Lefort, 32 ans, cette phrase vient d’un coiffeur new-yorkais : « Vous commencez à perdre un peu de cheveux. » Le genre de remarque qui transforme une simple coupe de cheveux en crise existentielle. Lefort n’a jamais pensé devenir chauve. Il ne le pense d’ailleurs toujours pas.

Cette scène lui a ouvert les yeux. Le marché du soin capillaire repose souvent sur des mythes, des promesses et des avis douteux. Voilà comment naît MyHair AI, une startup qui veut remplacer les diagnostics approximatifs par de vraies analyses scientifiques dopées à l’IA.

MyHair vise un problème universel qui est la peur de la chute des cheveux grâce à l’IA. Comment ? L’utilisateur charge des photos et informations sur l’état de ses cheveux dans l’application.

L’algorithme scrute la densité. Il repère aussi les micro-signes de chute puis suit l’évolution dans le temps. Plus vous envoyez de données, plus le diagnostic devient précis. Et surtout, moins vous risquez de vous faire avoir par des traitements miracles vendus sans preuve.

Au passage, la plateforme propose des mises en relation avec des spécialistes et des cliniques aux avis vérifiés. De quoi éviter les dérives et les consultations douteuses. Lefort insiste d’ailleurs sur le fait que l’IA explique ce qui se passe réellement. En plus, elle recommande des produits adaptés et détaille même la base scientifique.

L’IA MyHair fonctionne-t-elle vraiment ? C’est encore trop tôt pour conclure, mais on sait déjà que la plateforme compte plus de 1 000 abonnés payants. Près de 200 000 comptes ont été créés. Assez pour attirer des partenariats médicaux permettant aux professionnels d’obtenir un état capillaire détaillé en quelques minutes.

Des soins capillaires basés sur des données

MyHair AI n’a embauché personne au départ. Tout a été codé intuitivement par les fondateurs, Tilen Babnyk et Ciriak Lefort. Puis les ingénieurs ont pris le relais pour renforcer le produit. Le service est désormais complet et robuste. Il est prêt pour son véritable défi. Celui de transformer la manière dont les gens comprennent leur santé capillaire.

Lefort voit déjà un futur où chacun pourra suivre au quotidien l’évolution de ses cheveux. Mais aussi anticiper les risques et accéder rapidement à des professionnels fiables. Un futur plus transparent et plus personnalisé. Et surtout moins anxiogène.

Car, selon lui, « les hommes s’inquiètent de deux choses concernant leur santé : les troubles sexuels et la chute des cheveux ». Et l’IA MyHair se charge justement de l’une de ces deux grandes angoisses.

