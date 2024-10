Des cliniques paralysées par une cyberattaque sont forcées de revenir au « mode papier »

Depuis plusieurs jours, le groupe de santé Hospi Grand Ouest (HGO) est sous l’assaut d’une cyberattaque. Cette attaque perturbe les opérations dans ses neuf établissements, dont la clinique mutualiste de Bretagne Occidentale à Quimper.

La direction assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour limiter les dégâts et maintenir la continuité des soins.

À Quimper, la clinique de Kerlic a dû revenir à une gestion manuelle. Les équipes de la clinique se sont organisées en utilisant le mode « papier » pour pallier la paralysie des systèmes informatiques. Malgré cette situation, la continuité des soins a été préservée dans le but d’assurer aux patients une prise en charge optimale. Cette transition s’est faite rapidement grâce à l’engagement des équipes médicales et administratives.

Parmi les établissements du groupe, seule la clinique de La Sagesse à Rennes a été directement impactée. Quelques opérations et soins y ont été déprogrammés, mais la direction reste confiante pour un retour à la normale dès le lendemain. Les équipes ont redoublé d’efforts pour limiter les conséquences de cette cyberattaque. Cela a permis le maintient de l’essentiel des activités médicales.

Des mesures préventives pour éviter la propagation

Hospi Grand Ouest a mis en place des dispositifs préventifs dans tous ses établissements afin de contenir la cyberattaque. La priorité du groupe reste d’assurer la sécurité des données et la continuité des soins pour les patients. Selon la direction, les actions entreprises ont permis de limiter les impacts sur les établissements du groupe, y compris ceux qui n’ont pas encore été touchés.

La direction de Hospi Grand Ouest souligne l’importance du travail collectif des équipes médicales, administratives et informatiques. Leur mobilisation rapide a été essentielle pour contenir l’impact de cette attaque. Grâce à leurs efforts, les services de soins continuent de fonctionner. Le but étant d’assurer une prise en charge fiable des patients malgré la situation complexe.

Ce genre d’attaque rappelle l’importance de la cybersécurité dans le secteur de la santé. Les hôpitaux et cliniques, de plus en plus numérisés, doivent rester vigilants face à ces menaces qui peuvent perturber gravement leurs activités.

