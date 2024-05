Cette IA taïwanaise réduit les morts de 31% : une révolution médicale ?

Cette IA taïwanaise a réduit de 31 % le taux de mortalité chez des patients hospitalisés.

En pleine révolution médicale, une intelligence artificielle (IA) taïwanaise a réalisé un exploit impressionnant : elle a réduit de 31% le taux de mortalité parmi certains patients hospitalisés. Ce résultat, issu d'un essai clinique rigoureux, révèle l'impact potentiel des technologies avancées dans le domaine de la santé.

Détecter les risques de décès avec l'IA médicale

Chin Lin du Centre médical de la Défense nationale à Taiwan et ses collègues ont développé une IA exceptionnelle. Ils l'ont formée sur plus de 450 000 électrocardiogrammes (ECG), qui évaluent l'activité électrique du cœur.

En raison de cette formation approfondie, elle a appris à identifier les signes précurseurs de risque de décès. Elle attribue ainsi un score de risque à chaque patient.

Les patients classés dans le 95e percentile de risque étaient considérés comme hautement vulnérables. Certes, cette méthode permet une identification rapide et précise, essentielle pour la suite des interventions médicales.

Lorsque ce système a été testé lors d'un essai impliquant 16 000 patients dans deux hôpitaux, les médecins recevaient des alertes immédiates pour les cas jugés critiques.

Ces alertes précoces ont permis aux équipes médicales de réagir avec une rapidité et une précision sans précédent. Cela a augmenté les chances de survie des patients concernés.

Impact significatif sur les taux de survie

Les résultats de l'essai clinique sont sans appel. Étant donné que l'utilisation de l'IA a permis de réduire de 31% le taux de mortalité globale parmi les patients identifiés à haut risque, cette performance est d'autant plus remarquable.

Comme l'explique Eric Topol, un expert américain en recherche médicale, une telle baisse de la mortalité est rare, même avec des médicaments.

Quant à la réduction générale des décès, l'IA a spécifiquement diminué de plus de 90% les décès dus à des complications cardiaques chez les patients à haut risque.

Sans doute, ce succès suggère non seulement une efficacité de l'IA dans la détection et l'alerte. Elle contribue également à des diagnostics et traitements plus ciblés et intensifs. Autant dire que l'impact de cette technologie pourrait redéfinir les pratiques médicales futures.

L'intelligence artificielle révolutionne-t-elle la médecine ?

Le succès de cet essai a également ouvert la voie à l'adoption de cette technologie dans d'autres contextes. Déjà utilisé dans 14 hôpitaux militaires à Taiwan, le système d'alerte IA a le potentiel pour être déployé à une échelle mondiale.

Comme l'indique Eric Topol, le coût relativement bas de cette technologie et les immenses bénéfices qu'elle apporte devraient inciter à son intégration comme norme de soin.

« Ce système peut être mis en œuvre dans tous les hôpitaux du monde, cela ne devrait pas être coûteux », précise Topol.

En ce sens, cela souligne l'accessibilité et la facilité d'intégration de l'IA dans les systèmes de santé existants. Cela promet une amélioration significative des soins médicaux à l'échelle internationale.

De même, cette innovation représente potentiellement le début d'une ère nouvelle dans la médecine. L'intelligence artificielle devient un outil essentiel dans la lutte contre la mortalité hospitalière.

Au contraire des solutions traditionnelles, son efficacité remarquable en fait non seulement un allié précieux pour les professionnels de la santé, mais aussi une lueur d'espoir pour les patients à haut risque.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.