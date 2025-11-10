Microsoft dégaine enfin l’arme secrète pour faire tomber NVIDIA du trône de l’IA

NVIDIA règne sur l’IA depuis des années, mais Microsoft vient de sortir un tour inattendu de sa manche. Son but est de fissurer le monopole et ouvrir la porte à la concurrence. Et AMD pourrait bien être le premier à en profiter.

Dans le monde de l’IA, il y a NVIDIA et les autres. Depuis longtemps, ses puces et son écosystème CUDA créent une dépendance quasi totale. Normal, c’est puissant, complet, parfaitement rodé. Mais c’est aussi extrêmement coûteux.

Microsoft en a ainsi assez de signer des chèques astronomiques pour alimenter ses centres de données. Plutôt que d’attendre que d’autres s’imposent, Redmond a décidé d’agir. Sa solution n’est pas matérielle, mais logicielle. Et ça pourrait tout bouleverser.

Microsoft casse la dépendance CUDA

Le problème réside dans la suprématie de NVIDIA. Celle-ci ne repose pas seulement sur ses cartes. Mais aussi sur des années de logiciels qui rendent toute alternative difficilement exploitable.

Passer à un autre fournisseur est donc comme demander à une équipe de développeurs francophones de coder en mandarin du jour au lendemain. Ce n’est pas impossible. Mais c’est certainement très coûteux.

C’est là que Microsoft décide de bousculer NVIDIA. Car plutôt que de créer une nouvelle puce, l’entreprise a développé des « boîtes à outils logicielles » capables de traduire à la volée les programmes conçus pour CUDA. L’idée est en effet de permettre à ces programmes de fonctionner sur d’autres architectures. Notamment celles d’AMD.

Ce genre de traduction rappelle Rosetta sur Mac ou Wine sur Linux. Basée sur des projets libres comme ZLUDA, elle contourne le problème sans réécrire des millions de lignes de code. Bref, Microsoft offre un raccourci vers l’indépendance, tout en évitant un remake colossal de l’IA.

Une initiative de Microsoft qui profite à tous sauf à NVIDIA

Attention, Redmond ne joue pas les héros désintéressés. C’est vrai que l’entreprise développe déjà ses propres puces, Maia. Mais Microsoft sait qu’elle ne pourra jamais concurrencer NVIDIA seule. La firme a donc décidé de collaborer avec AMD.

De ce fait, elle crée une pression sur les prix du géant vert et se donne une flexibilité bienvenue pour son cloud. Pour AMD, c’est le jackpot. Car ses processeurs IA, jusqu’ici freinés par la compatibilité logicielle, trouvent enfin un terrain d’expression.

Microsoft diversifie ses fournisseurs, AMD gagne des clients, et NVIDIA voit son monopole fragilisé. Voilà un vrai coup de billard à trois bandes. Bien sûr, tout n’est pas parfait. Parce que certaines optimisations spécifiques à NVIDIA resteront difficilement transposables au début. Mais cette initiative fissure un mur qui semblait indestructible. Alors, jusqu’où cela peut-il aller ? Réponse dans les prochains mois.

