Nvidia rachète une grosse partie de Nokia : le retour du 3310 en version IA ?

Nvidia sort encore le portefeuille. Cette fois, Nokia reçoit un petit milliard de dollars pour un mariage IA-réseaux. Certains rêvent déjà d’un 3310 dopé à l’intelligence artificielle.

Nokia a longtemps fait vibrer nos poches. Le fameux 3310 survivait aux chutes, aux plongeons dans les toilettes et aux serpents trop rapides. Aujourd’hui, l’entreprise finlandaise mise sur les centres de données. Et Nvidia, lui, arrive avec ses puces et son sens de l’investissement. Le duo prépare quelque chose de sérieux dans le monde des réseaux 5G et 6G.

Nokia et Nvidia, un couple inattendu

Nvidia obtient 2,9 % des actions de Nokia grâce à un investissement d’un milliard de dollars. Une somme folle pour nous, presque symbolique pour une entreprise qui met déjà 100 milliards sur OpenAI.

L’accord offre à Nvidia un accès à l’expertise de Nokia sur les réseaux à très haute vitesse. Nokia, de son côté, gagne un allié puissant pour muscler ses logiciels 5G et 6G..

Pour info, Nokia ne vend plus de smartphones depuis longtemps. La boîte a préféré installer les coulisses du futur internet mondial. Elle a même acquis Infinera cette année pour 2,3 milliards de dollars. Infinera maîtrise la fibre optique et les transmissions ultras rapides. Les centres de données ont besoin de ce genre de technologies, car les modèles d’IA avalent des quantités monstrueuses d’informations.

Nvidia, quant à lui, adore multiplier les alliances. Chaque arrangement apporte une nouvelle brique à son empire technologique. Les puces Nvidia se retrouvent désormais au cœur de la plupart des infrastructures IA. Et relier ces puces aux réseaux de Nokia garantit une performance encore plus solide pour l’entraînement et l’usage des modèles. Mais Nokia aussi n’en sort pas indemne car elle va enfin capter le flux d’argent de l’IA.

Pour l’Union européenne, en revanche, ce ne sera pas la joie. Les dirigeants veulent un écosystème technologique plus autonome. Or Nvidia s’invite partout avec une aisance impressionnante. Et Nokia reste une figure européenne, même si les investissements américains prennent une grande place. Le débat risque d’être animé entre Bruxelles, Nvidia et les ambitions finlandaises sur les réseaux du futur.

