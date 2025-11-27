Après ChatGPT, Perplexity lance son propre assistant shopping IA

Le 25 novembre 2025, Perplexity lance son assistant shopping IA gratuit et réservé aux utilisateurs situés aux États-Unis.

OpenAI a ouvert la voie avec ses propres recommandations shopping au sein de ChatGPT. Google a suivi avec des expériences similaires et Perplexity arrive donc en troisième position avec son assistant shopping IA. Ce dernier mise sur la personnalisation profonde et le respect du marchand comme ses meilleurs atouts. Pour les fêtes qui approchent, l’outil arrive à point nommé et pourrait transformer la corvée d’achat en ligne en moment agréable.

Un assistant qui vous connaît vraiment

L’assistant IA shopping de Perplexity fonctionne comme une conversation naturelle. Il suffit de décrire ce qu’il cherche, poser des questions, préciser ses critères.

Le bot répond immédiatement avec des fiches produits détaillées, accompagnées de caractéristiques techniques et d’avis réels. Il retient chaque échange.

Si vous avez parlé d’une veste adaptée aux trajets en ferry à San Francisco, il s’en souvient quand vous demandez ensuite des bottes résistantes à l’humidité. Le contexte reste intact d’une recherche à l’autre.

Perplexity insiste sur la personnalisation, son IA shopping apprend les goûts de chacun. Style mid-century pour une lampe, minimalisme pour des chaussures de running, cuisine compacte pour un cadeau…

Les recommandations s’affinent au fil des interactions. L’entreprise promet ainsi une découverte bien plus proche des attentes réelles que les traditionnelles listes de best-sellers.

Today, we're launching a new personalized shopping experience in Perplexity.



Users now enjoy curated product recommendations with Instant Buy powered by @PayPal. pic.twitter.com/H0B1JR6W32 — Perplexity (@perplexity_ai) November 25, 2025

L’IA shopping de Perplexity pense comme vous

Les grilles de produits sans fin agacent de nombreux consommateurs, je suis bien d’accord là-dessus. Les articles sponsorisés et les liens d’affiliation dominent souvent les résultats en ligne.

Et, Perplexity critique ouvertement ces pratiques. Selon l’entreprise, les barres de recherche classiques excellent pour trouver un modèle précis, mais échouent totalement à l’exploration.

Les médias, eux, privilégient trop fréquemment les commissions plutôt que le produit parfait pour le lecteur. L’assistant IA de Perplexity propose l’approche inverse pour vos séances de shopping.

Il crée des cartes produits sur mesure, centrées sur la demande exacte. Pas de publicité intrusive, pas de classement dicté par les annonceurs. L’entreprise remet le plaisir de la découverte au centre de l’achat.

Achat direct et sécurisé avec PayPal

La nouveauté la plus pratique concerne le paiement. Perplexity a noué un partenariat avec PayPal baptisé « Instant Buy ».

Une fois le produit choisi, l’utilisateur règle sa commande sans quitter l’interface de l’assistant. Le processus reste fluide : la conversation continue même après le paiement. Vous pouvez aussitôt demander le sac assorti ou les accessoires complémentaires.

Ce système présente un double avantage. Les acheteurs gagnent du temps et évitent l’abandon de panier.

Les commerçants, eux, conservent la pleine maîtrise de la transaction. PayPal agit comme intermédiaire sécurisé, mais le vendeur reste le marchand officiel.

Le commerçant garde ainsi la relation client, gère les retours et peut fidéliser comme sur son propre site.

L’assistant shopping IA de Perplexity fonctionne déjà sur ordinateur et en version web. Les applications iOS et Android recevront la mise à jour dans les prochaines semaines.

L’accès reste entièrement gratuit, sans limite annoncée pour le moment, du moins pour les utilisateurs américains.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.