Retournement de situation : c’est OpenAI qui a refusé de donner son IA à Siri

Et si l’histoire n’était pas celle que l’on croyait ? Alors que Siri va finalement s’appuyer sur Gemini, selon plusieurs sources, OpenAI n’a pas perdu Apple. C’est même l’inverse.

Pour rappel, Apple a choisi l’IA de Google pour faire évoluer Siri, après plusieurs mois de réflexion. La marque a opté pour Gemini plutôt que l’IA d’OpenAI. Logiquement, beaucoup y ont vu une victoire supplémentaire pour Google et un revers pour la firme de Sam Altman. Pourtant, les coulisses racontent une autre histoire. Selon de nombreuses sources, ce choix ne serait pas subi. Il serait même le résultat d’un refus assumé d’OpenAI. Pourquoi donc ?

Gemini : l’IA actuelle de Siri

Apple n’a plus le choix. Pour accélérer sur l’IA, la marque à la pomme a choisi de s’appuyer sur un acteur déjà solidement installé.

Le 12 janvier, CNBC a révélé le partenariat pluriannuel entre Google et Apple. Désormais, Cupertino utilise Gemini, ainsi que l’infrastructure cloud de Google, pour entraîner et affiner ses modèles. Apple et Google l’affirment noir sur blanc. « Ces modèles contribueront au développement des futures fonctionnalités d’Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri disponible cette année ».

Selon Bloomberg, Apple aurait même envisagé une version personnalisée de Gemini dédiée aux fonctionnalités IA de Siri. Pour les non connaisseurs, le détail peut sembler anodin. Pour les observateurs du secteur, il dit beaucoup.

Cela signifie que Siri ne se contenterait plus de répondre à des commandes simples. L’assistant évoluerait vers une expérience bien plus contextuelle, intégrée et proactive. Dans cette course, Apple disposait pourtant de plusieurs options. OpenAI faisait partie des candidats sérieux. Mais le scénario ne s’est pas déroulé comme prévu.

Siri avec Gemini : pas un échec pour openAI

Selon les informations rapportées par le Financial Time, à l’automne dernier, OpenAI a décidé de ne pas poursuivre les discussions avec Apple sur Siri.

La raison tient en une ligne. La firme de Sam Altman refuse de se contenter d’un rôle de fournisseur d’algorithmes dans l’écosystème iOS. OpenAI vise plus grand. Cette décision a donc poussé Apple à se tourner vers Google. Ce dernier est d’ailleurs prêt à signer un chèque de plusieurs milliards de dollars pour intégrer Gemini au cœur de Siri dès 2026.

Le contraste reste frappant. Là où Google accepte d’opérer en coulisses, OpenAI trace sa propre route. C’est une posture assumée, mais loin d’être sans risque.

En plus, OpenAI ne cache plus ses ambitions. L’entreprise travaille déjà avec Jony Ive, ancien designer star d’Apple, sur un appareil dédié à l’IA. Ce projet change tout. OpenAI ne veut plus rester un simple éditeur de logiciels. Elle se prépare à devenir un acteur matériel à part entière.

Dans ce contexte, intégrer Siri de façon profonde aurait posé problème. Une source proche du dossier évoque une décision réfléchie, prise pour éviter toute dépendance à Apple Intelligence. OpenAI ne veut pas servir une stratégie qu’elle ne contrôle pas.

Ce choix explique aussi la place limitée de ChatGPT dans iOS aujourd’hui. L’utilisateur doit toujours donner son accord. Les usages restent cantonnés à la rédaction ou à la création d’images. Rien de comparable avec l’intégration transparente promise à Gemini dans la prochaine version de Siri.

Pourquoi Apple a sorti le chéquier pour Google

Apple, de son côté, n’a pas traîné après le refus d’OpenAI pour Siri. Parce que Google coche toutes les cases pour un déploiement à grande échelle. Cela sans froisser les exigences de confidentialité de Cupertino.

Sachez que le partenariat entre Apple et Google repose sur deux piliers bien distincts. D’abord, l’accès aux modèles Gemini déjà entraînés. Ensuite, l’utilisation de l’infrastructure cloud de Google, notamment les puces TPU, pour adapter ces modèles aux besoins d’Apple.

Une fois cette phase terminée, Apple reprend la main. Les modèles personnalisés fonctionnent exclusivement sur les serveurs Private Cloud Compute, constitués de racks de Mac Studio équipés de puces M2 Ultra. De ce fait, Apple profite du savoir-faire de Google sans partager les données des utilisateurs.

Ce montage évite aussi un gouffre financier. Pour cause, Google investit près de 90 milliards de dollars par an dans l’IA. Apple contourne ainsi des années de recherche, tout en gardant un contrôle total sur l’expérience utilisateur.

En interne, certains expliquent aussi ce choix par un rattrapage technologique. Google aurait comblé l’écart avec OpenAI sur les capacités des modèles. Apple cherchait surtout un partenaire aguerri aux déploiements massifs.

Et sur ce point, l’argument tient. OpenAI a enchaîné les incidents techniques ces derniers mois. Trop pour rassurer un groupe obsédé par la stabilité de ses services.

