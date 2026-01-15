Microsoft rachète Osmos : vers une ingénierie data plus autonome ?

Microsoft vient d’annoncer le rachat d’Osmos. Il s’agit d’une jeune pousse spécialisée dans l’ingénierie des données automatisée par agents d’intelligence artificielle.

Derrière ce mouvement, l’intention est simple. Alléger la charge qui pèse encore sur les équipes data. Voyez-vous, les entreprises croulent sous les informations. Pourtant, leur exploitation continue de demander beaucoup de temps, d’énergie et de budget.

La préparation manuelle des données absorbe encore une large part des journées de travail. Ce, au détriment de l’analyse et de la prise de décision. Et Osmos a justement bâti sa plateforme pour raccourcir ce chemin.

L’ingénierie des données passe à l’automatisation

La plateforme d’Osmos repose sur des agents IA capables de traiter des flux complexes sans surveillance constante. Ces agents identifient les sources, structurent les ensembles de données. Ils corrigent certaines incohérences et les préparent pour une utilisation analytique.

Les données brutes se transforment alors en ressources prêtes pour les tableaux de bord, les modèles prédictifs et les usages d’IA. Ce travail s’opère directement dans OneLake, le lac de données unifié qui constitue la base de Microsoft Fabric.

En intégrant Osmos donc, Microsoft renforce sa stratégie autour de Fabric. Sa plateforme pensée pour centraliser données, analyses et usages d’IA dans un environnement unique et sécurisé.

L’idée consiste à réduire la fragmentation des outils, tout en limitant les opérations manuelles répétitives. Les équipes gagnent du temps, les coûts opérationnels baissent progressivement, et les processus deviennent plus fluides.

Bref, l’équipe d’Osmos rejoint désormais l’organisation d’ingénierie Fabric de Microsoft. Ensemble, ils souhaitent proposer des expériences data plus simples, plus accessibles et compatibles avec les usages d’IA.

Les entreprises disposent alors de leviers plus directs pour exploiter la valeur de leurs informations, sans perdre du temps dans la préparation.

