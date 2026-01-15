Skild AI, la startup qui a vu sa valorisation triplé en seulement sept mois

Selon Bloomberg, Skild AI, éditeur de logiciels pour la robotique, affiche désormais une valorisation supérieure à 14 milliards de dollars. Ce, car récemment la startup bouclé un tour de table de série C de 1,4 milliard de dollars.

SoftBank a dirigé la levée, accompagné par Nvidia, Macquarie Group, 1789 Capital et plusieurs autres investisseurs internationaux. En seulement sept mois donc, la jeune entreprise a vu son estimation financière plus que tripler. Ce qui signifie un intérêt très soutenu autour de ses technologies.

Skild AI, la startup qui séduit la finance

Toujours d’après Bloomberg, Skild AI avait déjà levé des fonds durant l’été dernier, sur une base de valorisation proche de 4,5 milliards de dollars. Le montant exact de cette opération n’a pas été communiqué, bien qu’il soit estimé autour de 500 millions de dollars.

Son dirigeant, Deepak Pathak, indique que l’entreprise a désormais réuni plus de deux milliards de dollars depuis sa création. Et au fait, pour info, Skild AI a été créée en 2023.

Elle développe des logiciels robotiques polyvalents et des modèles de base. Des genres capables de s’adapter à de nombreux robots et à des tâches variées sans lourdes phases d’entraînement. Ces systèmes sont aussi conçus pour apprendre en observant des humains effectuer des actions concrètes.

Ce type de logiciel connaît un regain d’intérêt, porté par la montée en puissance des robots humanoïdes. La formation longue et coûteuse exigée par chaque nouvelle tâche a longtemps ralenti l’adoption des robots, aussi bien dans les foyers que dans les entreprises. Des outils à même d’apprendre et de s’adapter de manière progressive peuvent alléger ces contraintes.

D’autres acteurs explorent également cette voie. Field AI développe par exemple des solutions robotiques adaptables. 1X, concepteur du robot humanoïde Neo, vient également de publier un modèle du monde poursuivant une approche similaire.

