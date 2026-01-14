Le Vision Pro abandonné par Apple ? Ce leaker met le feu aux poudres

Le Vision Pro n’a pas encore dit son dernier mot mais les signaux envoyés par Apple sèment le doute. Rumeurs de production à l’arrêt, marketing en berne et virage stratégique vers les lunettes intelligentes, le casque de réalité mixte se retrouve sous les projecteurs pour de bien mauvaises raisons.

Le Vision Pro vit-il déjà ses derniers instants ? À peine lancé en 2024, le casque de réalité mixte d’Apple se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Selon un leaker bien connu, la firme de Cupertino aurait quasiment arrêté sa production. Une information qui tombe comme un coup de tonnerre, surtout après l’arrivée d’une version équipée d’une puce M5 à l’automne dernier.

La production du Vision Pro est-elle en pause ?

Apple just released a short video showing Vision Pro’s production process pic.twitter.com/GFFkZofsJz January 19, 2024

Le leak vient de l’utilisateur Weibo Fixed Focus Digital, habitué aux fuites liées à Apple. D’après lui, la marque aurait « pratiquement suspendu le support » de la production du Vision Pro. Une décision lourde de sens, puisqu’elle mettrait en péril « l’avenir de la prochaine génération » du casque.

Attention toutefois aux conclusions hâtives. Une suspension de production ne signifie pas forcément un abandon pur et simple. Elle pourrait aussi indiquer une phase de transition, le temps pour Apple de revoir sa copie avant une éventuelle seconde génération.

Cette rumeur fait écho à des informations publiées plus tôt ce mois-ci. Elles évoquent une réduction massive de la production et du marketing autour du Vision Pro. Apple aurait même sabré son budget marketing de près de 95 %. Ce signal rarement positif laisse penser que les ventes n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Poor sales have reportedly forced Apple to cut production of Vision Pro headset that it had hoped would herald a new era in "spatial computing". It also reduced marketing for Vision Pro by more than 95% last year, according to Sensor Tower in figures reported by Financial Times. — Mehrdad Yousefi (@MY21_Oracle) January 2, 2026

Par ailleurs, la vidéo officielle « Hello Apple Vision Pro » a disparu sur la chaîne YouTube d’Apple. Cette présentation mettait en avant des fonctionnalités liées à Apple Intelligence… qui n’ont, jusqu’à présent, jamais vu le jour. Un retrait discret, mais révélateur d’un certain malaise autour du produit.

Un prix élevé et un virage stratégique assumé

Dès son lancement, le Vision Pro affichait un tarif de 3 499 dollars. Ce positionnement premium, malgré la réputation d’Apple, a freiné son adoption. En plus, la conjoncture économique de 2025 n’a rien arrangé, entre la hausse généralisée des prix et les droits de douane imposés sous la présidence Trump.

Tout au long de l’année, les rumeurs autour d’un hypothétique Vision Pro 2 se sont multipliées. Casque plus léger, nouvelles puces, prix revu à la baisse. Finalement, Apple s’est contentée d’une mise à jour mineure avec la version M5 sortie en octobre, loin de la révolution espérée.

Un autre projet, baptisé Vision Air, aurait pourtant pu changer la donne. Plus fin, plus léger et pensé pour le grand public, il devrait arriver vers 2027. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait abandonné cette piste pour se concentrer sur des lunettes intelligentes, dans l’esprit des Ray-Ban de Meta. Tim Cook pousse également cette vision depuis des années.

