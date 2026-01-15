La fin d’Adobe ? Apple lance sa propre suite de logiciels créatifs !

Apple s’attaque à un monument du logiciel créatif. Avec une nouvelle suite tout-en-un, plus accessible et résolument tournée vers son écosystème, la marque à la pomme envoie un message clair aux créatifs lassés des abonnements hors de prix.

Pendant des années, Adobe Creative Cloud s’est imposé comme un passage obligé pour les créatifs. Montage vidéo, photo, audio, graphisme : tout y est… à condition d’accepter une facture mensuelle qui pique. Mais Apple a flairé la fatigue ambiante et prépare le lancement de Creator Studio. Cette suite créative unifiée qui pourrait bien faire de l’ombre à Adobe, surtout côté prix.

Une suite de logiciels créatifs Apple à prix mini

Creator Studio regroupe plusieurs applications bien connues des utilisateurs Apple. Notamment, Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro, le tout accessible pour 13 dollars par mois. Et ce tarif fait immédiatement grincer des dents du côté d’Adobe, dont l’abonnement Creative Cloud Pro dépasse les 70 dollars mensuels.

The apps of Apple Creator Studio pic.twitter.com/LgU5frbOFm — Aaron (@aaronp613) January 13, 2026

La nouvelle plateforme sera disponible sur l’App Store à partir du 28 janvier, avec un mois d’essai gratuit. Apple propose aussi un abonnement annuel à 130 dollars permettant d’économiser une vingtaine de dollars. Pour les étudiants, ce sera 3 dollars par mois ou 30 dollars par an pour l’ensemble de Creator Studio. À titre de comparaison, Adobe facture 25 dollars par mois la première année, puis 40 dollars les suivantes.

Creator Studio donne également accès aux outils de montage vidéo, photo et audio d’Apple sur Mac et iPad. Final Cut Pro est d’ailleurs disponible sur tablette, ce qui renforce l’idée d’un usage fluide entre appareils. Certaines applications restent toutefois exclusives au Mac, comme Motion, Compressor ou MainStage, des outils complémentaires orientés effets visuels, conversion vidéo et performances live.

Apple vs Adobe : pas le même combat, mais une vraie alternative

Néanmoins, Apple ne propose pas un clone parfait d’Adobe Creative Cloud. La suite d’Adobe reste plus complète, avec InDesign pour la mise en page, After Effects pour les effets spéciaux, Audition pour l’audio avancé ou encore Acrobat Pro pour les PDF. Adobe pousse aussi très fort ses outils d’IA Firefly, capables de générer ou d’enrichir des images existantes.

Creator Studio apporte de nouvelles fonctionnalités d’IA et du contenu premium dans les applications de productivité comme Pages, Keynote et Numbers. Et cela avec des modèles supplémentaires et même des diapositives générées par IA. Un centre de contenu avec images et illustrations libres de droits est également inclus. Apple a aussi indiqué que Freeform devrait profiter de certaines de ces nouveautés à l’avenir.

Pour les créatifs qui détestent les abonnements, Apple laisse une porte ouverte. Chaque application peut être achetée séparément (300 dollars pour Final Cut Pro, 200 pour Logic Pro, 50 pour Pixelmator Pro). Une liberté qu’Adobe ne propose plus, préférant l’abonnement à tout prix, stockage cloud compris.

Un dernier détail qui a fait tiquer la communauté, c’est la nouvelle bibliothèque d’icônes. Pixelmator Pro a perdu son pinceau iconique au profit d’un symbole multicouche jugé déroutant. Une petite régression esthétique que certains sont prêts à pardonner… si Apple tient sa promesse de rendre la création plus accessible.

Alors, Adobe est-il en danger ? Probablement pas à court terme. Mais pour de nombreux créatifs, Apple vient de proposer une alternative crédible et surtout beaucoup moins douloureuse pour le portefeuille.

