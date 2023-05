Photoshop : Adobe ajoute l’IA générative Firefly, ça change quoi ?

Découvrez comment l’ajout de l’IA générative Firefly par Adobe révolutionne Photoshop et stimule la créativité. Les incroyables fonctionnalités de cette fusion technologique donneront vie à vos images de manière inédite.

Grâce à Firefly, le prochain rival de Midjourney, Photoshop élargit considérablement les possibilités créatives en offrant un accès simplifié à des techniques qui étaient auparavant complexes. Elle promet d’apporter une inspiration renouvelée à tous les adeptes de l’imagerie numérique.

Comment Photoshop utilise Firefly pour transformer vos images en un clin d’œil ?

Avec l’outil récent d’Adobe Photoshop qui se base sur une intelligence artificielle générative, les utilisateurs peuvent rapidement améliorer les images. De plus, ils peuvent ajouter ou supprimer des éléments en utilisant des commandes textuelles. Cette caractéristique, connue sous le nom de Generative Fill, fait partie des premières applications de Creative Cloud à exploiter Firefly. Ce dernier est le générateur d’images développé par Adobe. Actuellement en version bêta, Generative Fill s’intégrera pleinement à Photoshop d’ici à la fin de l’année, selon les projections d’Adobe.

Lorsqu’il est utilisé pour agrandir les contours d’une image ou pour créer de nouveaux éléments, vous avez trois options disponibles. Si vous décidez de l’utiliser pour l’outpainting, vous pouvez laisser la commande vide. Ainsi, le système tentera automatiquement d’agrandir l’image. Cependant, il est plus efficace lorsque vous lui fournissez des instructions.

Dream bigger with us. ✨ Introducing Generative Fill in the @Photoshop (beta) app – a new magical way to create extraordinary imagery from a simple text prompt, powered by #AdobeFirefly. Learn more: https://t.co/9AuYivfduj pic.twitter.com/tq21V4Szpe — Adobe (@Adobe) May 23, 2023

Firefly et Photoshop : des connaissances sûres et un partage authentique d’images

En plus des fonctionnalités, un autre aspect crucial de Firefly réside dans sa base de connaissances d’apprentissage. Adobe assure que le modèle est formé exclusivement avec des éléments visuels issus de sources. Par ailleurs, les images doivent provenir d’une entreprise possédant les droits d’utilisation légitimes. Par exemple, ils peuvent être issus d’Adobe Stock, des contenus sous licence ouverte.

Fondamentalement, cela implique que les éléments générés avec Generative Fill devraient être sécurisés pour une utilisation commerciale. Cette garantie devrait rassurer les créateurs et les agences. Ces derniers qui hésitent à utiliser des modèles de langage par peur de potentielles conséquences juridiques.

Generative Fill offre également une compatibilité avec les Content Credentials, un système de « profil d’authenticité ». Ce système attribue des métadonnées d’identification aux éléments visuels avant de les diffuser sur internet. Ainsi, cela permet aux spectateurs de savoir si le contenu a été généré ou modifié en utilisant l’IA.

L’IA : un atout essentiel pour les grandes entreprises

L’IA est désormais une pratique courante dans toutes les grandes entreprises. Cela offre de multiples options qui renforcent l’efficacité et l’innovation dans tous les domaines. Elle est intégrée dans les processus de production, les opérations logistiques et le service client. Cela a pour but d’optimiser la productivité et de répondre aux demandes croissantes du marché.

Le cerveau intelligent permet de rendre les tâches répétitives automatiques, l’analyse de vastes quantités de données. De plus, elle permet de prédire les besoins des clients et de proposer des expériences personnalisées.

Cependant, l’apprentissage automatique joue un rôle clé dans le développement de nouvelles technologies. Par exemple, il peut créer des voitures autonomes, la robotique avancée et la gestion intelligente de l’énergie. Les grandes entreprises dépensent beaucoup d’argent dans la recherche et le développement de l’IA. Cela dans le but de rester compétitives dans un environnement commercial en perpétuelle évolution.

En résumé, l’intégration de ce traitement automatique des données est devenue indispensable pour les grandes entreprises, stimulant leur croissance, améliorant leur efficacité opérationnelle et offrant des produits et services innovants à leurs clients.