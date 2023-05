Firefly : Google et Adobe s’allient pour défier DALL-E et MidJourney

Les géants de la tech, Google et Adobe, ont uni leurs forces pour surpasser les créations d’IA de DALL-E et MidJourney avec leur nouveau projet : Firefly. Cette collaboration promet d’apporter une innovation révolutionnaire dans le monde de l’art et de la technologie.

Firefly se base sur des modèles de réseaux de neurones profonds pour générer des images. Cela offre un potentiel créatif illimité aux utilisateurs. Ainsi, les deux géants de la tech ont combiné leurs expertises respectives pour proposer une alternative novatrice. Cependant, cette initiative conjointe vise à satisfaire les besoins croissants des professionnels de la création visuelle.

Google Bard s’associe avec Adobe Firefly pour générer instantanément des images

Afin de renforcer sa position dans la concurrence de l’intelligence artificielle générative face à Microsoft et OpenAI, Google Bard a établi un partenariat avec Firefly. Ce dernier est une IA conversationnelle générative d’Adobe. Tout comme DALL-E, Midjourney et Stable Diffusion, Firefly est capable de créer des images. Les utilisateurs de Bard peuvent désormais accéder directement à Firefly depuis le chatbot en saisissant leur message. De plus, cela permet à Firefly de créer leur vision rapidement en quelques secondes.

Cette nouvelle fonctionnalité offre également la possibilité de modifier l’image générée et de l’intégrer dans des designs à l’aide d’un autre outil appelé Adobe Express. En outre, cette suite créative permet aux utilisateurs de produire divers contenus. Par exemple, il peut concevoir des publications sur les réseaux sociaux, des enregistrements virtuels. Par ailleurs, Adobe a affirmé que cette collaboration offrira une expérience plus complète et efficace pour les utilisateurs de Bard.

We're thrilled to bring the magic of #AdobeFirefly and @AdobeExpress to Bard by @Google. Watch as your creative prompts generate stunning custom creations – your imagination is the limit. What will you dream up? #GoogleIO https://t.co/JYhtyRSTBy — Adobe (@Adobe) May 10, 2023

Google et Adobe se démarquent de la concurrence en matière d’IA générative éthique

Le domaine de la conception graphique est très compétitif, avec la présence de grands acteurs tels que Microsoft, Canva et OpenAI. Ils ont déjà intégré leur propre arsenal d’intelligence artificielle générative dans leur suite graphique. Cependant, Google et Adobe se distinguent de la concurrence en adoptant une approche éthique. Google a créé Firefly de manière à garantir que les images générées soient utilisables sans danger dans le domaine commercial. De plus, les matériels protégés par des droits d’auteur ne sont pas inclus.

Cette fonctionnalité est unique par rapport aux autres outils d’IA générative disponibles sur le marché. De son côté, Adobe utilise Firefly pour créer des images de haute qualité tout en respectant les détenteurs de droits d’auteur. Adobe Stock dispose d’une immense bibliothèque de qualité professionnelle, comprenant des centaines de millions d’images sous licence, sur lesquelles il s’appuie. Cependant, il est important de noter que Stability, Midjourney et OpenAI utilisent du matériel à libre d’usage sur Internet.

DALL-E et MidJourney : des outils pouvant booster votre entreprise

DALL-E offre la possibilité de créer des images pour des produits qui ne sont pas encore développés. De plus, cela peut aider les entreprises à visualiser et à tester leurs idées avant de les concrétiser physiquement. Ainsi, les images générées peuvent également être utilisées dans diverses activités de marketing. À titre d’exemple, cet outil peut créer des publicités, des présentations de produits et des catalogues en ligne.

De son côté, MidJourney peut aider les entreprises à mieux comprendre les besoins et les préférences de leurs clients. Il les donne des interactions clients avec les produits et les services de l’entreprise. Cette analyse approfondie peut permettre aux entreprises d’améliorer leur offre de produits et de services, de personnaliser l’expérience client et de maximiser la satisfaction des clients.

En somme, DALL-E et MidJourney sont deux outils qui peuvent aider les entreprises à innover, à mieux comprendre leurs clients et à améliorer leur performance commerciale.