Explosion et incendie chez Rockstar Games : GTA VI repoussé ?

Les fans s’inquiètent. Cette explosion qui a eu lieu chez Rockstar Games aura-t-il un impact sur la sortie prévue pour GTA VI ?

Ce n’est pas la première fois que GTA VI glisse sur le calendrier. Après deux reports déjà actés par Rockstar Games, une explosion suivie d’un incendie dans les locaux du studio historique relance le débat. D’autant que la firme a fermé ses bureaux après l’incident. Alors, une nouvelle fois repoussé ? Voici ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

L’incident s’est produit en toute fin de nuit, le lundi 19 janvier à Édimbourg. Vers 5 h 02 du matin, une explosion déclenche un incendie dans les bureaux de Rockstar North, le studio historique derrière GTA. Rapidement, l’alerte mobilise d’importants moyens de secours. Sept véhicules de pompiers convergent vers Holyrood Road, adresse emblématique du développeur écossais.

Les pompiers écossais interviennent durant plus de quatre heures. Ils sécurisent la structure du bâtiment et évitent une propagation plus grave. Selon les autorités locales, aucun blessé n’est à déplorer. C’est un point rassurant. Les équipes quittent finalement les lieux à 9 h 21, après avoir maîtrisé la situation.

D’après le média local Edinburgh Live, l’origine du sinistre provient d’une explosion de chaudière dans une chaufferie du bâtiment. Un porte-parole des secours confirme l’hypothèse. Il évoque un incident technique survenu en fin de nuit. Les dégâts restent principalement matériels, mais l’intervention s’avère longue et minutieuse.

Ces bureaux ne représentent pas un site anodin. Depuis des années, ils concentrent le développement des plus grands projets de Rockstar. GTA, Red Dead Redemption, tout passe par là. Autant dire que la moindre perturbation attire l’attention.

Alors, cette explosion peut-elle perturber la sortie de GTA VI ?

Après l’incendie, Rockstar décide de fermer les locaux pour la journée. Il s’agit d’une mesure de précaution classique, certes. Mais elle est lourde de symboles. D’autant plus que le studio traverse déjà une période tendue.

En effet, ces derniers mois, le site d’Édimbourg a connu des manifestations liées à des licenciements soudains. Le climat social reste fragile, malgré les démentis officiels concernant toute discrimination syndicale.

La question se pose donc naturellement. Cette exposition va-t-elle impacter GTA VI ? Pour l’instant, aucune confirmation. Rockstar garde le silence, même si IGN affirme avoir contacté l’éditeur pour obtenir des précisions. Le studio n’a pas encore communiqué sur l’état exact des installations ni sur d’éventuels retards techniques.

En plus, le timing inquiète. Comme évoqué plus haut, GTA VI affiche déjà deux reports à son actif. Chaque contretemps nourrit les spéculations. Un bâtiment fermé, même temporairement, peut ralentir certaines phases clés. Tests internes, coordination d’équipes, accès aux infrastructures, tout compte à ce stade du développement.

Beaucoup d’entre vous demandent si GTA VI sortira bien le 19 novembre 2026, malgré l’explosion survenue dans les locaux de Rockstar North. Pour l’instant, le studio n’a annoncé aucun changement officiel. L’équipe assure que le développement continue normalement et que la sortie reste prévue pour fin 2026.

Cette échéance a été confirmée par une annonce officielle de Rockstar sur leurs canaux publics, après plusieurs reports successifs. Le calendrier n’a d’ailleurs pas été linéaire. À l’origine, Rockstar visait une sortie à l’automne 2025.

Il s’agit d’une fenêtre évoquée lors de bilans financiers et d’annonces internes. Mais le projet a d’abord glissé vers le 26 mai 2026, avant d’être une fois de plus repoussé à la date actuelle.

https://www.youtube.com/watch?v=Jv1qR_hEO9Yu0026pp=ygUWR1RBIFZJIHF1YW5kIGxhIHNvcnRpZQ%3D%3D

Dans son communiqué du 6 novembre 2025, le studio a expliqué que ces délais supplémentaires étaient nécessaires pour offrir le niveau de finition attendu par les joueurs. Mais aussi pour peaufiner les derniers détails techniques du jeu. Rockstar a aussi remercié sa communauté pour sa patience, consciente que l’attente se prolonge.

Bref, les prochains jours s’annoncent décisifs. Je pense qu’une prise de parole officielle pourrait rassurer les joueurs. Ou relancer les inquiétudes. En attendant, GTA VI continue de se faire désirer, parfois malgré lui.

