Microsoft copie Netflix et met des pubs dans le cloud gaming

Selon plusieurs indices concordants, Microsoft prépare une offre de cloud gaming partiellement financée par les pubs. Elle s’apparenterait au modèle de ce que Netflix ou Spotify ont déjà mis en place.

Depuis quelques jours, des joueurs ont aperçu un message explicite au lancement de certains jeux : « 1 heure de jeu financée par la publicité par session ». Microsoft a d’abord reconnu une erreur d’affichage. L’entreprise a toutefois confirmé que les pubs font bien partie de la feuille de route du cloud gaming Xbox.

Une offre gratuite pour jouer sans Game Pass

Concrètement, Microsoft ne toucherait pas à son Xbox Game Pass, qui resterait payant et sans publicité. Les annonces seraient réservées à une nouvelle formule. Et cette dernière est exclusive aux joueurs qui ont acheté leurs jeux en version numérique mais ne sont pas abonnés.

Cette formule serait alors bénéfique pour ces gamers. Ils pourront accéder au cloud gaming sans abonnement, en échange de quelques pubs à visionner. Les premières informations évoquent environ deux minutes de pubs pour une heure de jeu par session. Bien sûr, avec une limite mensuelle. L’objectif est, en tout cas, d’ouvrir le cloud gaming au plus grand nombre, sans cannibaliser les abonnements existants.

Pourquoi des pubs dans le cloud gaming ?

Derrière ce choix se trouve en fait une réalité économique. Le cloud gaming coûte cher. Les serveurs tournent en permanence et consomment de l’énergie. De plus, ils mobilisent des infrastructures lourdes, même en cas de sous-utilisation. Pour Microsoft, chaque session inactive représente donc de l’argent perdu.

Avec une offre financée par les annonces, l’entreprise peut remplir ses serveurs plus efficacement. Les pubs dans le cloud gaming servirait également à rentabiliser Azure, son immense réseau de data centers. En même temps, Microsoft pourra justifier la construction de nouvelles capacités de calcul. Avec l’explosion des coûts du matériel, le modèle classique basé sur la vente de consoles devient plus fragile.

Un modèle déjà testé ailleurs

Microsoft n’est pas le premier à tenter l’expérience. Nvidia propose déjà des sessions sponsorisées sur GeForce Now. Et les files d’attente sont plus longues pour les utilisateurs gratuits. La plateforme Netflix, de son côté, a prouvé qu’un abonnement moins cher avec pubs pouvait séduire des millions de clients. Le cloud gaming suit donc la même trajectoire avec ses pubs.

D’une part, on a une version premium, fluide et sans contraintes. Elle cohabite avec une version plus accessible, financée par la publicité. Pour Microsoft, c’est aussi un formidable outil marketing pour convertir des joueurs occasionnels en abonnés Game Pass.

Une porte d’entrée vers l’écosystème Xbox

Cette formule gratuite pourrait séduire de nouveaux profils. Un joueur équipé d’une simple télévision connectée, d’un smartphone ou d’un PC modeste pourra essayer le cloud gaming. Et il n’aura pas à dépenser le moindre centime. Si la qualité du service le satisfait, le passage à une offre payante devient presque naturel.

On se pose tout de même une question essentielle. L’expérience sera-t-elle acceptable ? Après tout, une heure de jeu entrecoupée de pubs ne fait pas rêver les joueurs passionnés. Mais pour une découverte rapide ou une partie occasionnelle, le compromis pourrait fonctionner.

Avec cette stratégie, Microsoft transforme le cloud gaming en vitrine. Les pubs ne sont plus seulement une source de revenus. Elles deviennent plutôt un levier pour démocratiser le jeu en streaming et élargir son audience.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.