Ce réseau social vient de détrôner X en popularité

Le réseau social Threads compte maintenant plus d’utilisateurs que le célèbre X sur mobile.

Depuis le lancement de Threads par Meta, le paysage des réseaux sociaux n’est plus le même. Ce réseau social dépasse désormais X (anciennement Twitter) sur les utilisateurs mobiles quotidiens. Il détient effectivement 141,5 millions d’utilisateurs actifs contre 125 millions pour X sur iOS et Android au 7 janvier 2026.

Pourquoi Threads séduit davantage sur mobile

La montée en puissance de Threads ne se résume pas à un effet passager ou à une réaction aux controverses de X. En réalité, cette croissance s’est déjà bâtie sur plusieurs mois, soutenue par la stratégie de Meta. L’entreprise rivale de X a su diriger ses utilisateurs depuis ses plateformes phares vers le réseau social Threads. Cela concerne en particulier Instagram et Facebook.

De plus, l’application s’enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités qui fidélisent les utilisateurs. On y retrouve par exemple des communautés basées sur les centres d’intérêt, des filtres améliorés et une messagerie privée (DM). Puis, des publications longues, des posts éphémères, et même des tests de jeux. Cette approche rend Threads plus intéressant et incite les utilisateurs à revenir quotidiennement sur l’application.

Meta communique également sur ses chiffres de façon régulière pour renforcer l’attractivité de Threads. En août 2025, la plateforme comptait plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels. Puis, en octobre, elle atteignait 150 millions d’utilisateurs quotidiens. Ces données illustrent ainsi la croissance progressive et solide de l’appli.

X, un réseau social plus fort sur le web que sur mobile

Si Threads domine désormais sur mobile, X conserve encore une large avance sur le trafic web. Selon la plateforme Similarweb, X enregistrait 145,4 millions de visites quotidiennes sur ses sites web début janvier 2026. De son côté, Threads en compte seulement 8,5 millions. Cette distinction montre que l’expérience mobile est désormais le facteur essentiel dans la L

Les polémiques fragilisent la réputation du réseau social X

Le contexte ne joue toutefois pas en faveur de X. L’intégration de l’IA Grok a provoqué des controverses sérieuses. Je parle notamment des récents deepfakes sexuels non consentis de femmes et parfois de mineurs. Ces dérives ont déclenché des enquêtes en Californie, au Royaume-Uni, dans l’UE et dans d’autres régions.

Pendant ce temps, Threads continue de gagner du terrain. Il a pu se positionner comme un espace plus sûr et plus attractif pour les utilisateurs mobiles. Contrairement à X, ce réseau social mise sur la stabilité et les fonctionnalités enrichies plutôt que sur la polémique.

Cette évolution montre que la popularité sur mobile devient un critère important pour ces plateformes. Threads combine la puissance des utilisateurs existants de Meta et un développement rapide de fonctionnalités. L’appli a ainsi réussi à s’imposer comme la nouvelle plateforme incontournable sur smartphone.

De nos jours, la mobilité et l’engagement quotidien priment. Un réseau social comme X peut donc perdre en popularité malgré son historique et son audience web solide. Threads illustre comment une stratégie bien orchestrée, centrée sur le mobile et l’expérience utilisateur, peut renverser même un géant établi.

