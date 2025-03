Amazon GameLift Streams : stream tes jeux en 1080p sans rien coder !

Avec Amazon GameLift Streams, AWS simplifie le streaming de jeux vidéo avec une solution clé en main, performante et flexible. Les développeurs peuvent désormais diffuser leurs jeux sans modifier leur code, sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur WebRTC. Cette technologie permet de gagner en temps, en audience et en revenus et de réduire les coûts liés à l’infrastructure. Quelques marques font déjà confiance à cette nouvelle offre pour enrichir leurs expériences de jeu.

Une technologie conçue pour élargir l’accès aux jeux vidéo

L’un des atouts majeurs de cette solution réside dans sa simplicité d’intégration. Grâce aux instances GPU managées d’AWS, les studios peuvent déployer leurs jeux en streaming en quelques minutes, sans investir massivement dans le développement de nouvelles versions adaptées à ce format. Cette flexibilité permet aux éditeurs de jeux AAA comme aux studios indépendants de proposer des expériences de haute qualité en 1080p et 60 FPS, avec une latence réduite grâce à l’architecture mondiale d’AWS.

Pour les acteurs du secteur, cette avancée représente une opportunité stratégique. Des entreprises comme Jackbox Games, Bandai Namco Entertainment ou encore Xsolla ont déjà adopté Amazon GameLift Streams pour enrichir leur offre et capter un public plus large, notamment sur des supports autrefois inaccessibles sans console ou PC puissant.

Un levier d’innovation pour la distribution et la monétisation

L’impact d’Amazon GameLift Streams dépasse le simple cadre du streaming. Cette technologie offre aux studios la possibilité de repenser entièrement leurs modèles de distribution et de monétisation. Elle permet de diffuser des démos jouables instantanément via des publicités, des sites web ou même des vidéos d’influenceurs. Cela facilite l’engagement des joueurs et booste les taux de conversion. Des entreprises comme Ludeo ont démontré l’efficacité de ce modèle avec des campagnes publicitaires interactives sur YouTube.

Elles ont ainsi obtenu des taux d’engagement jusqu’à cinq fois supérieurs aux formats classiques. De plus, Amazon GameLift Streams simplifie les phases de test. Les développeurs peuvent ainsi collecter des retours en temps réel sans risquer la fuite de leur code source. Avec cette nouvelle solution, AWS ne se contente pas de répondre aux besoins des studios, mais leur offre un outil puissant pour réinventer leur stratégie d’acquisition et d’engagement des joueurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

