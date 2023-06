Pourquoi le Cloud Gaming ne fonctionne toujours pas selon Sony ?

Après quelque jours de l’annonce du Project Q, Sony dévoile ses craintes pour le cloud gaming. Ce dernier présente un grand potentiel pour l’avenir du jeu vidéo. Cependant, la firme nippone n’est pas encore prête à investir pleinement dans ce domaine.

Selon Sony, le streaming de jeux ne fonctionne pas encore de manière optimale. Le géant du multimédia a été un précurseur dans le domaine du jeu en ligne. Aujourd’hui, l’entreprise rencontre des défis persistants avec le Cloud Gaming.

Bien que dix années de développement aient eu lieu, la réalisation du concept de jeu en streaming reste floue. Sony s’est démarqué parmi les principaux participants en dépensant 380 millions de dollars en 2012. Tout ça dans le but de faire l’acquisition de Gaikai, une entreprise spécialisée dans ce domaine. Par la suite, elle a fusionné les technologies de Gaikai avec celles de son concurrent, OnLive.

Sony a lancé un service de jeu en streaming par abonnement en 2014. Ce service, désormais intégré à sa plateforme améliorée et étendue, PS Plus Premium. Par ailleurs, ce dernier n’a pas permis à l’entreprise de devenir un pionnier de cette industrie, selon les spécialistes.

Yoshida, président directeur général de Sony Corporation, a souligné les dépenses inutiles générées par le jeu en ligne. Là où les serveurs restent inactifs pendant de longues périodes avant de subir une forte demande le soir. Pour résoudre ce problème, Sony a introduit GT Sophy pendant ces heures moins animées.

Sony's CEO had warned that technical issues still remain for cloud gaming.



