58 millions pour sécuriser les assistants IA autonomes, WitnessAI explique

WitnessAI, start-up spécialisée dans la cybersécurité pour l’IA d’entreprise, vient de lever 58 millions de dollars. Ce financement important provient d’investisseurs prestigieux. Parmi eux, Sound Ventures d’Ashton Kutcher, Fin Capital, Qualcomm Ventures et Samsung Ventures. Ces fonds vont permettre à WitnessAI de renforcer sa plateforme de sécurité dédiée aux agents IA.

Car je cite, « sans une sécurisation rigoureuse de l’IA et de ses agents, nous nous exposons à des pertes et des manipulations de données d’une ampleur inédite ». Tels sont les mots de Nicole Perlroth, associée fondatrice de Silver Buckshot Ventures. Elle qui a pris part à cette levée de fonds.

Une couche de confiance pour l’IA d’entreprise

Après avoir quitté le mode stealth début 2024, WitnessAI a mis sur le marché sa plateforme de gouvernance et de sécurité pour l’IA d’entreprise. Elle permet de maîtriser les flux de données manipulés par les agents IA internes.

Car comme vous le savez, les agents IA, ces systèmes capables de prendre des décisions de manière autonome, sont devenus indispensables pour les entreprises. Certes, ils en sont encore à leurs débuts, avec seulement environ 25 % des organisations qui les déploient activement selon une récente étude de McKinsey.

Malgré cette phase initiale, le secteur attire déjà de lourds investissements et suscite un intérêt croissant dans les sphères publique et privée. Ce qui reflète la confiance dans son potentiel de croissance.

Seulement, cela fait aussi de ces systèmes des cibles de choix pour les cybercriminels. Le général Paul Nakasone, ancien directeur de la NSA et membre du conseil d’administration de WitnessAI, l’a clairement exprimé. « Les attaques contre les agents IA sont inévitables ».

Il souligne qu’à mesure que ces systèmes s’intègrent plus profondément dans les infrastructures, ils ouvrent de nouvelles voies aux intrusions. D’où la plateforme. D’ailleurs, notez qu’elle ne se limite pas à bloquer les hackers.

Elle vise aussi à encadrer l’usage quotidien des IA, à superviser leurs interactions avec les systèmes et à assurer la conformité réglementaire. Ce qui limite les risques tout en permettant aux entreprises d’exploiter pleinement leurs agents IA.

WitnessAI vise plus haut

Si vous voulez tout savoir, WitnessAI ambitionne de s’étendre au-delà du marché national. Elle veut déployer sa plateforme à l’international. Pour ce faire, elle crée des partenariats avec des fournisseurs de services managés et des entreprises internet.

Ces collaborations permettront d’intégrer la sécurité des agents IA dans divers secteurs et régions. Ce qui renforcera son impact. Et je dois dire que WitnessAI arrive au moment où les règles doivent être posées. Puisque certes, les données du secteur montrent que seules 25 % des entreprises déploient vraiment l’IA agentique.

Cependant, les décisions se prennent maintenant, pas plus tard. Si l’on veut éviter de reproduire les erreurs du cloud ou du mobile, souvent déployés avant d’être correctement encadrés sur le plan de la sécurité et de la gouvernance.

Quoi qu’il en soit, comme l’affirme WitnessAI, la sécurité des agents deviendra bientôt incontournable. Pourquoi ? Eh bien, les propos de Paul Nakasone, ancien directeur de la NSA et du Cyber Command, aujourd’hui membre du conseil d’administration de WitnessAI, y répondent.

« Si des attaquants cherchent à pénétrer votre réseau, vos bases de données ou vos informations les plus confidentielles, c’est aux agents qu’ils s’attaqueront ».

Et l’engouement des investisseurs pour les startups de sécurité de l’IA spécialisées dans les menaces liées aux agents en est la preuve. Selon les données de PitchBook, par exemple. Les entreprises de cybersécurité « agentique » ont capté près de 250 millions de dollars l’an dernier, au 15 décembre, à travers une vingtaine d’opérations financières.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.