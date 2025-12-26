Comment les agents IA vont réorganiser le travail en 2026

Google Cloud vient de publier son rapport « Tendances des agents IA 2026 » avec un NotebookLM dédié. Selon le document, en 2026, ces systèmes quitteront les laboratoires pour entrer dans les bureaux.

Et ils n’arriveront pas à pas les mains vides. Ces agents IA vont transformer le monde des affaires. Voici un aperçu de cinq tendances clés d’après Google.

2026 : plus de productivité grâce aux agents IA

Les agents d’IA prennent désormais des consignes complètes, puis organisent les étapes nécessaires. Ils répartissent les tâches, suivent l’exécution et préviennent lors des blocages.

L’année prochaine donc, les salariés pourront confier leurs tâches à plusieurs agents d’IA. Ce qui n’est pas plus mal. Chez Telus, par exemple, plus de 57 000 employés utilisent déjà l’IA chaque semaine. Chaque interaction fait gagner quarante minutes. Le temps libéré sert à des missions à plus forte responsabilité.

Le travail quotidien glisse ainsi vers des activités plus stratégiques. Les agents prennent en charge les demandes répétitives et chronophages. Les équipes se concentrent sur la réflexion et la prise de décision.

Cette réorganisation modifie aussi les échanges internes. Les réunions raccourcissent, car les agents préparent les données. Les projets avancent avec moins de friction.

Les flux de travail automatisés

Les agents savent désormais coopérer dans des chaînes de travail complètes. Ils se passent des informations et ajustent leurs actions en temps réel. Les entreprises automatisent ainsi des processus longs et complexes.

Ces usages dépassent largement les simples assistants de discussion. Les agents gèrent des fonctions directement liées aux opérations internes. Ils interviennent dans des chaînes complètes de production ou de service.

Tout porte donc à croire qu’en 2026, les entreprises connecteront leurs agents selon leurs besoins. Les flux couvriront un traitement complet, du départ à la validation finale.

Salesforce et Google Cloud travaillent, d’ailleurs, sur ce modèle via le protocole Agent2Agent, pensé pour relier plusieurs plateformes.

Une meilleure expérience

Les chatbots figés et le service client purement réactif, c’est terminé. Dès l’an prochain, les agents généraliseront des échanges personnalisés, proches d’un service de conciergerie. Les réponses prendront en compte l’historique, le profil et le contexte du client.

Danfoss, par exemple, traite déjà ses commandes e-mail avec des agents. Quatre décisions transactionnelles sur cinq passent par l’automatisation. Les réponses arrivent presque en temps réel.

Le délai moyen a chuté de quarante-deux heures à quelques instants. Les équipes traitent moins de demandes manuelles. Les clients perçoivent une relation plus fluide.

Ce que les agents IA apportent côté sécurité

Les centres de sécurité actuels croulent sous les alertes. Et les agents d’IA apportent une capacité de traitement plus large et facilitent l’identification rapide des menaces.

Par exemple, Macquarie Bank utilise Google Cloud AI pour la fraude et le libre-service. Le nombre d’utilisateurs en autonomie progresse de trente-huit pour cent. Les fausses alertes reculent de quarante pour cent.

Voilà pourquoi Google prévoit qu’en 2026, ces outils prennent en charge les tâches les plus lourdes des opérations de sécurité. Le tri des alertes et les premières investigations passeront par l’automatisation.

Les équipes humaines concentreront leurs efforts sur l’analyse des menaces et la conception de nouvelles protections.

Et l’humain dans tout ça ?

Les entreprises investissent dans la formation continue. Les salariés apprennent à utiliser les agents selon leurs métiers. Les parcours suivent un rythme flexible.

Les programmes privilégient des situations concrètes. Les employés testent des scénarios proches de leur quotidien. Les compétences se construisent par la pratique.

Les formations ponctuelles cèdent la place à des parcours adaptables. Les contenus évoluent avec les outils. Les équipes progressent sans rupture.

Cette approche sécurise l’adoption des agents. Les entreprises renforcent leur autonomie interne. La dépendance aux prestataires recule.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.