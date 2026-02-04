EnFi lève 15 M$ pour déployer ses agents IA dans le crédit commercial

La startup EnFi vient de boucler une levée de fonds de 15 millions de dollars. Selon Reuters, cette opération correspond à un tour de série A. Elle porte le total des capitaux levés par l’entreprise à 22,5 millions de dollars.

Le financement est mené par FINTOP, accompagné de Patriot Financial Partners, Commerce Ventures, Unusual Ventures et Boston Seed Capital. Un cercle d’investisseurs loin d’être novice dans le secteur.

Ils collaborent déjà avec plus de 150 établissements financiers. Ce réseau donne donc à EnFi un accès direct aux réalités du terrain et aux besoins concrets des banques et des acteurs du crédit. Ces derniers qui sont souvent confrontés à des processus lourds et chronophages.

Ce que EnFi a à offrir

EnFi propose une plateforme d’IA native capable d’automatiser l’ensemble des flux de travail liés aux prêts commerciaux. Concrètement, ses agents interviennent à chaque étape du cycle de vie d’un prêt.

Ils participent à la sélection initiale des dossiers, à l’analyse des risques, puis au suivi continu des portefeuilles. Ces agents peuvent être déployés en seulement 60 à 90 jours. Une rapidité qui séduit des banques, des fonds de crédit privés, des coopératives de crédit et des fintechs en quête d’efficacité opérationnelle.

Plutôt que de remplacer les équipes existantes, EnFi présente ses agents comme de véritables collaborateurs virtuels. Ils renforcent les capacités des professionnels du crédit, sans évincer leur expertise.

Et avec cette levée, EnFi compte accélérer le déploiement de ces agents d’analyse de crédit basés sur l’intelligence artificielle.

Des agents IA qui ne remplaceront pas les humains

L’approche de EnFi répond à une tension bien connue dans le secteur du crédit. La demande progresse plus vite que la capacité des équipes humaines à absorber les dossiers.

Les établissements se retrouvent ainsi coincés entre des délais toujours plus courts et des processus qui restent largement manuels. C’est précisément ce décalage qui explique l’intérêt marqué des investisseurs pour EnFi et sa technologie.

Comme l’affirme Joshua Summers, cofondateur et PDG d’EnFi. Les investisseurs l’ont bien compris. Voilà pourquoi ils misent sur une nouvelle forme d’infrastructure opérationnelle. Le genre capable de dépasser les limites traditionnelles de capacité, tout en améliorant la surveillance des risques et la rapidité des décisions.

John Philpott, associé chez FINTOP, partage cette vision. Il rappelle que l’IA ne remplace pas le jugement humain. Elle lui permet simplement de s’exprimer à grande échelle, là où la pénurie de talents devient un frein structurel.

Une tendance bien visible

Cette opération arrive à un moment où la majorité des banques adoptent déjà l’IA dans leurs processus clés. La preuve ? Selon une récente étude de Zipdo, environ 50 % des banques commerciales utilisent l’IA pour analyser des documents ou automatiser la conformité.

Et 47 % développent des outils d’analyse prédictive du risque de crédit à grande échelle. Ce qui montre que la technologie qu’EnFi propose s’inscrit dans une tendance déjà bien ancrée.

D’ailleurs, si vous voulez tout savoir, l’impact concret de tels systèmes est mesurable. Les banques qui utilisent l’IA dans leurs décisions de crédit constatent souvent des temps d’approbation réduits jusqu’à 50 %.

A cela s’ajoute une amélioration de la précision des modèles de scoring de crédit d’environ 30 %. Et ce, toujours selon Zipdo. Ces chiffres indiquent que l’intégration d’agents IA ne transforme pas uniquement la vitesse, mais aussi la qualité des décisions financières.

Cette levée devrait permettre à EnFi d’accélérer son déploiement précisément là où ces bénéfices se concrétisent. En automatisant davantage de points du workflow, la plateforme se positionne comme un vecteur de réduction des erreurs humaines, de meilleure conformité aux régulations, et d’accélération des cycles de décision.

Dans un secteur où l’efficacité opérationnelle est devenue un levier de compétitivité, la technologie d’EnFi pourrait devenir un standard. Et ce, tant pour les banques établies que pour les nouvelles fintech qui souhaitent offrir des solutions de crédit plus rapides, plus précises et plus résilientes.

