Dassault Systèmes et NVIDIA unissent leurs forces pour bâtir l’IA industrielle

Dassault Systèmes et NVIDIA viennent d’officialiser une alliance. Le but est de créer une plateforme d’intelligence artificielle (IA) industrielle intégrée aux jumeaux virtuels.

Cette plateforme, basée sur 3DEXPERIENCE, permettra de développer des modèles industriels fiables et scientifiquement validés. Mais surtout, de fournir aux professionnels des assistants virtuels capables de les guider dans leurs tâches.

Dassault Systèmes & NVIDIA : les termes de l’accord

Les détails de ce partenariat ont été relayés dans les communications officielles de Dassault Systèmes et de NVIDIA. Nous savons ainsi que dans le cadre de l’accord, les deux entreprises uniront leur force.

En gros, voici comment ça marche. Dassault Systèmes met à disposition ses jumeaux virtuels. Et NVIDIA, elle, fournira ses modèles ouverts, bibliothèques logicielles accélérées et plateformes Omniverse pour assurer la performance et l’échelle du calcul.

Pour soutenir cette approche, Dassault Systèmes déploie ses usines d’IA OUTSCALE sur trois continents. Ce qui garantit la souveraineté des données et la confidentialité des informations des clients.

Ces infrastructures utiliseront les technologies NVIDIA pour exécuter les modèles d’IA et simuler des jumeaux virtuels à grande échelle. NVIDIA, de son côté, adopte la méthodologie d’ingénierie basée sur les modèles de Dassault Systèmes (MBSE).

Pourquoi ? Pour concevoir et déployer ses propres usines d’IA, intégrées dans son plan directeur Omniverse DSX.

Mis à part cela, le partenariat repose sur le concept d’“IA physique”, une intelligence artificielle ancrée dans les lois du monde réel. Les modèles développés permettront de comprendre et prédire le comportement de systèmes complexes. Ce dans la biologie, les sciences des matériaux, l’ingénierie et la production.

A quoi servirait la plateforme fruit de ce partenariat ?

Cette plateforme promet une variété d’applications concrètes. En biologie et sciences des matériaux, par exemple. La combinaison de NVIDIA BioNeMo™ et des modèles BIOVIA permettra d’accélérer la découverte de molécules et de matériaux innovants.

Dans l’ingénierie, les jumeaux virtuels SIMULIA, couplés aux bibliothèques CUDA-X™ et aux bibliothèques physiques d’IA de NVIDIA, offriront des simulations précises et immédiates pour anticiper les comportements réels des produits.

Dans les usines, les jumeaux virtuels DELMIA intégrant l’IA physique d’Omniverse permettront de créer des systèmes de production autonomes et optimisés.

Un autre atout majeur réside dans les compagnons virtuels de la plateforme 3DEXPERIENCE. Voyez-vous, ils exploitent les modèles ouverts NVIDIA Nemotron™. Ce, afin de fournir aux utilisateurs des recommandations fiables et exploitables dans un contexte industriel précis.

Ces assistants numériques facilitent la prise de décision et l’optimisation des processus, apportant une intelligence contextuelle directement exploitable par les professionnels.

Des retours déjà positifs

Cette alliance a été présentée lors de l’événement annuel 3DEXPERIENCE World. Pascal Daloz et Jensen Huang ont été présents. Et ils n’ont pas manqué d’y souligner l’importance de construire une IA industrielle fiable, capable de transformer les idées en solutions concrètes et scalables.

Quoi qu’il en soit, ce partenariat bénéficie déjà à plusieurs leaders industriels. Les premiers retours industriels en sont la preuve. Le groupe Bel utilise par exemple la plateforme pour modéliser et optimiser ses produits à grande échelle. Et ce, tout en respectant ses engagements en matière de durabilité.

OMRON intègre l’IA physique et la Virtual Twin Factory pour accélérer le passage de la conception au déploiement des systèmes de production. Lucid exploite les simulations multiphysiques pour réduire le temps de développement des véhicules tout en maintenant la précision des prédictions.

Enfin, le NIAR applique ces technologies pour concevoir et valider des modèles de fabrication d’aéronefs. Sans pour autant oublier la conformité et la sécurité des données.

Ensemble donc, Dassault Systèmes et NVIDIA posent les bases d’une nouvelle génération d’industrie. Là où la simulation, la compréhension physique et les assistants virtuels deviennent des leviers essentiels pour l’innovation, la production et la recherche.

