Enfin ! Mozilla propose un interrupteur pour tuer l’IA dans Firefox !

Mozilla se démarque des autres navigateurs en proposant la possibilité d’éteindre complètement l’IA intégrée sur Firefox.

La plupart des géants de la tech intègrent aujourd’hui l’intelligence artificielle dans tous leurs produits. Et la majorité d’entre eux ne donne accès à aucune option de désactivation. De son côté, Mozilla Firefox propose un véritable “kill switch” pour les fonctionnalités d’IA génératives.

Un contrôle inédit de l’IA dans un navigateur

Selon les informations relayées par The Verge, cette nouveauté sera disponible dès le 24 février avec Firefox 148. L’option, nommée “Block AI enhancements”, servira à bloquer toutes les fonctions IA d’un simple clic. Cela concerne à la fois les fonctions actuelles et futures.

L’entreprise précise que les utilisateurs pourront également gérer individuellement certaines fonctionnalités. Parmi elles : les traductions automatiques et la génération d’images alternatives pour les PDFs. Ajoutez à cela les suggestions de noms pour les groupes d’onglets ou encore l’accès à des chatbots intégrés. Cela peut être ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot ou Google Gemini.

Pourquoi Mozilla nous laisse désactiver l’IA dans Firefox ?

En fait, certains utilisateurs souhaitent un navigateur “pur”, sans IA. D’autres veulent quant à eux pouvoir profiter de fonctionnalités intelligentes de manière sélective. Mozilla a donc créé un panneau unique dans les paramètres du navigateur. L’on pourra activer ou désactiver l’IA à volonté, et les préférences persisteront même après les mises à jour.

Une démarche qui tranche avec le marché

Aujourd’hui, presque tous les acteurs majeurs mettent l’IA au cœur de leur offre. Google a intégré Gemini dans Chrome tandis que Microsoft multiplie les fonctions Copilot. D’ailleurs, même Samsung change ses smartphones et électroménagers en appareils “IA-ready”. Firefox se démarque ainsi en donnant aux utilisateurs le choix d’éteindre l’IA dans Mozilla. Sa philosophie se veut unique : le choix de l’utilisateur passe avant tout.

Ajit Varma, vice-président produit de Firefox, explique : “Nous avons entendu de nombreux utilisateurs qui ne veulent rien à voir avec l’IA. Nous avons aussi entendu ceux qui veulent des outils IA réellement utiles. Écouter notre communauté nous a conduit à créer ces contrôles IA.”

Firefox giving users a dedicated switch to simply turn off AI features. It's an interesting move, perhaps a small recognition that not every new layer of intelligence feels universally welcome, or that sometimes, people just want their software to be quietly themselves. — Aditya ✦ (@AdityaSeth777) February 3, 2026

La décision s’inscrit par ailleurs dans la continuité des engagements du nouveau CEO de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo. Il affirme depuis décembre que l’IA doit rester une option et non une obligation.

Le bouton “Block AI enhancements” sera désactivé par défaut. En d’autres mots, les fonctionnalités IA que vous avez déjà utilisées apparaîtront comme activées. D’autre part, celles préalablement désactivées resteront bloquées. Puis, les nouvelles fonctionnalités seront disponibles selon vos choix. Tout dépend donc de vos préférences en termes d’usage de l’IA.

Cette approche pourrait inspirer d’autres navigateurs à proposer davantage de contrôle aux utilisateurs. Ce serait pratique à cette époque où l’on nous impose l’intelligence artificielle de plus en plus partout. Nous laisser éteindre l’IA dans Mozilla est donc une excellente stratégie de la part de Firefox. De plus, elle confirme ainsi sa réputation de navigateur qui respecte de la vie privée et centré sur l’usager.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.