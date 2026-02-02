Google Chrome gère seul vos courses et rendez-vous via Gemini

La nouvelle fonction auto-browsing arrive sur Google Chrome grâce à Gemini. Cette fonctionnalité est pour l’instant réservée aux abonnés Google AI Pro et AI Ultra sur desktop.

Google Chrome casse tout dans l’assistance numérique avec l’intégration de Gemini, son puissant modèle d’IA. La dernière mise à jour apporte la fonction auto-browsing. Grâce à elle, l’assistant peut réaliser des tâches complexes directement dans le navigateur.

Gemini, votre assistant à portée de clic sur Google Chrome

Avec le panneau latéral intégré à Chrome, Gemini devient accessible quel que soit l’onglet actif. Vous pouvez donc maintenant lui demander de gérer vos achats. L’outil peut tout aussi bien planifier vos rendez-vous ou remplir des formulaires fastidieux.

Les autres tâches que peut faire l’IA sur Chrome

L’IA peut naviguer sur des sites comme Etsy ou Redfin. Elle peut ajouter des articles à votre panier et appliquer des codes promo. De plus, elle se connecte à vos comptes via Google Password Manager si vous lui en donnez la permission. Grâce à l’option “Take over task”, vous reprenez aisément le contrôle si nécessaire.

Gemini comprend également le contexte multi-onglets sur Google Chrome. Par exemple, si vous comparez plusieurs produits, le panneau latéral saisit ces onglets comme un groupe. De même si vous recherchez des options de voyage. Cette assistance facilite alors la prise de décision et le suivi des informations pertinentes.

Une automatisation proactive et personnalisée

La fonction auto-browse du navigateur de Google va toutefois bien au-delà du simple remplissage automatique. Elle peut tout aussi bien organiser votre agenda et rechercher des devis pour des artisans. Ou encore, vérifier vos factures et préparer des rapports de dépenses.

Google Chrome et Gemini simplifient vos tâches quotidiennes

Gemini pourra par ailleurs exploiter vos données pour fournir des réponses et actions adaptées à votre vie quotidienne. Cela est possible avec les futures intégrations de Personal Intelligence. Ces données peuvent venir de Gmail, Google Calendar, YouTube ou Google Photos.

Vous pourrez ainsi demander à l’IA : “Quels sont mes rendez-vous de la semaine ?”. Sinon, demandez-lui : “Prépare un panier d’achats pour ma fête d’anniversaire en respectant mon budget”. Gemini intégré à Google Chrome s’en chargera presque entièrement.

Announcing big changes to Gemini in Chrome – agentic browsing with Auto-browse, Nano Banana & more! 🚀 pic.twitter.com/PNSQdjxX3l — Addy Osmani (@addyosmani) January 28, 2026

Ajoutez à cela la compatibilité avec Nano Banana, l’outil de transformation d’images de Google. Elle sert à extraire des informations visuelles pour rechercher et acheter des articles similaires en ligne. Vous pouvez, par exemple, repérer un meuble dans une photo et laisser Gemini compléter la commande en ligne. L’outil applique en même temps les réductions disponibles.

Quid des questions de sécurité et de contrôle ?

Google a conçu cette expérience avec des mesures de sécurité robustes. La nouvelle fonction de Google Chrome et Gemini demande confirmation pour toute action sensible. Cela inclut les achats ou la publication sur les réseaux sociaux. Le système protège vos données tout en vous donnant un contrôle complet sur les applications connectées.

En combinant agentic browsing, intégrations aux applications Google et automatisation des tâches, Chrome devient plus qu’un simple navigateur. C’est maintenant un véritable partenaire digital. Gemini transforme ainsi la navigation web en une expérience proactive et personnalisée.

